Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass συνεχίζεται κανονικά, χωρίς πλέον περιορισμούς βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. Τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται συνήθως μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση τις πρώτες ημέρες, ενδέχεται να δουν την πίστωση των χρημάτων την επόμενη εβδομάδα, λόγω των τραπεζικών αργιών.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών. Το εισοδηματικό όριο για το 2024 είναι:

έως 25.000 ευρώ για άγαμους,

έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης,

με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Τα ποσά της ενίσχυσης διαφέρουν ανάλογα με το όχημα, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής:

ΙΧ στη λοιπή Ελλάδα: 50€ με ψηφιακή κάρτα ή 40€ με κατάθεση.

ΙΧ σε νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές: 60€ με ψηφιακή κάρτα ή 50€ με κατάθεση.

Μοτοσυκλέτες/μοτοποδήλατα στη λοιπή Ελλάδα: 30€ με ψηφιακή κάρτα ή 25€ με κατάθεση.

Μοτοσυκλέτες/μοτοποδήλατα σε νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές: 35€ με ψηφιακή κάρτα ή 30€ με κατάθεση.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.