Fuel Pass: Ποια είναι τα λάθη που γίνονται και οδηγούν σε απόρριψη της αίτησης

Συνεχίζονται και σήμερα Μεγάλη Τετάρτη οι αιτήσεις των οδηγών για το Fuel Pass, με την πλατφόρμα πάντως να αντιμετωπίζει προβλήματα και να οδηγείται σε «μπλακ άουτ».

Αν και οι αιτήσεις γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, οι χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την αίτησή τους.

Τα λάθη των οδηγών για το Fuel Pass

Παρόλα αυτά, πολλοί οδηγοί αν και επιτρέπεται να κάνουν σήμερα την αίτηση και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, τελικά η διαδικασία «κόβεται», λόγω των εξής τριών «λαθών» που αφορά το όχημά τους:

Είναι σε ακινησία: Αν έχετε καταθέσει πινακίδες ψηφιακά, δεν δικαιούστε την ενίσχυση.

Είναι ανασφάλιστο: Ακόμη και αν κυκλοφορείτε κανονικά, αν η ασφάλεια έχει λήξει έστω και για μία ημέρα κατά τη στιγμή του ελέγχου, η αίτηση απορρίπτεται.

Έχει οφειλές στα Τέλη Κυκλοφορίας: Ακόμη και μια μικρή εκκρεμότητα στα τέλη του τρέχοντος ή προηγούμενων ετών «μπλοκάρει» αυτόματα τη διαδικασία.

Οι ημερομηνίες

Μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass.

Ωστόσο, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων, ως εξής:

Μεγάλη Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Μεγάλη Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα:

• 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

• 50 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

• 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

• 40 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα

Για μοτοσυκλέτες / μοτοποδήλατα:

• 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές

• 30 ευρώ με IBAN σε νησιωτικές περιοχές

• 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

• 25 ευρώ με IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα