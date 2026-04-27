Κρήτη: Μυστήριο με τα μηνύματα του αγνώστου «Γιώργου» στον 40χρονο που δολοφόνησε τη 43χρονη

Οι έρευνες για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας, και τον ρόλο του 40χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος μετά τη δολοφονία έδωσε τέλος στη ζωή του, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τα μηνύματα που έχουν σταλεί στον 40χρονο πρώην φίλο της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από έναν άγνωστο άνδρα με το όνομα Γιώργος.

Τα μηνύματα μυστήριο

Στα μηνύματα αυτά λέει χαρακτηριστικά: «Πες στη φίλη σου να με ξεμπλοκάρει, γιατί θα με βρει μπροστά της. Να είσαι σίγουρος».

Ενώ σε άλλο ένα μήνυμα αναφέρει: Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις; Ακούγεται ότι αρραβωνιάστηκες. Ισχύει; Ξεμπέρδεψες με την Ρίτσα ή ακόμη;».

Ο συγκεκριμένο αριθμός τηλεφώνου έχει πλέον κλείσει ενώ τα μηνύματα βρέθηκαν και στην κατοχή μιας φίλης της 43χρονης Ελευθερίας.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης για τα μηνύματα

Ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Live News είπε πως κατά την άποψή του τα μηνύματα αυτά δεν έχουν σταλεί από άνδρα, αλλά μάλλον από κάποια γυναίκα που ζήλευε την Ελευθερία.