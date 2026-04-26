Δένδιας: Η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων ανήκει στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας
Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για την επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων
Στην επέτειο μνήμης για τη Γενοκτονία των Αρμενίων αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση φωτογραφίας από σχετική έκθεση, στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» αναφέροντας:
«Στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμη της Γενοκτονίας των Αρμενίων, στην οποία είχα την τιμή να είμαι κεντρικός ομιλητής. Μια Ημέρα η οποία δεν ανήκει απλώς στο ημερολόγιο των επετείων, αλλά στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας».
Στην εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των #Αρμενίων, στην οποία είχα την τιμή να να είμαι κεντρικός ομιλητής. Μια Ημέρα η οποία δεν ανήκει απλώς στο ημερολόγιο των επετείων, αλλά στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας.#Αρμενία #Armenia #Genocide pic.twitter.com/GHDg42JvVe
— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 26, 2026
- Δένδιας: Η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων ανήκει στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας
