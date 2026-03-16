Ξεκίνησε σήμερα σε δικαστήριο του Παρισιού στη Γαλλία η δίκη ερήμην του τζιχαντιστή Σαμπρί Εσίντ, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη γενοκτονία της θρησκευτικής μειονότητας των Γιαζίντι στη Συρία, κάτι πρωτοφανές για τη γαλλική δικαιοσύνη.

Ο άνδρας αυτός, που γεννήθηκε το 1984 στην Τουλούζη της νότιας Γαλλίας και θεωρείται νεκρός, θα δικαστεί για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και συνέργεια σε εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το 2014 ως το 2016. Ενάγουσες είναι τρεις γυναίκες Γιαζίντι, με τις δύο εξ αυτών να πρόκειται να καταθέσουν στη δίκη.

Η δράση, η γενοκτονία και ο εικαζόμενος θάνατος

Ο Σαμπρί Εσίντ, στενός συνεργάτης των αδελφών Φαμπιέν και Ζαν Μισέλ Κλεν – που ανέγνωσαν το μήνυμα με το οποίο το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι—και του Μοχάμεντ Μερά – δράστη της επίθεσης στην Τουλούζη το 2012—εντάχθηκε στο ΙΚ (ή ISIS) στη Συρία το 2014.

Πιστεύεται ότι σκοτώθηκε το 2018 υπό άγνωστες συνθήκες.

Όμως, απουσία επίσημων στοιχείων για τον θάνατό του, θεωρείται φυγάς και δικάζεται ερήμην.

«Ελλείψει αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων για τον θάνατό του, η γαλλική νομοθεσία επιτρέπει τη διεξαγωγή δίκης ερήμην – μια διαδικασία που εφαρμόζεται συχνά σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Δεδομένου ότι, στο παρελθόν, μαχητές του ISIS που θεωρούνταν νεκροί έχουν εμφανιστεί εκ νέου αργότερα, είναι απαραίτητο να προχωρήσει αυτή η δίκη», δήλωσε ο Πατρίκ Μποντουάν, δικηγόρος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οι τζιχαντιστές του ISIS θεωρούσαν τη θρησκευτική μειονότητα των Γιαζίντι, μέλη της οποίας ζουν στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, αιρετικούς και επιδόθηκαν σε μια εκστρατεία βιασμών, απαγωγών, βασανιστηρίων εναντίον της στις περιοχές που είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους.

Στις 3 Αυγούστου 2014 οι μαχητές του ΙΚ εξαπέλυσαν συντονισμένη επίθεση εναντίον της περιοχής Σιντζάρ στο Ιράκ, όπου ζούσαν 400.000 μέλη της μειονότητας αυτής, σκοτώνοντας, αιχμαλωτίζοντας ή εκτοπίζοντας το σύνολό τους. Πολλές γυναίκες και παιδιά Γιαζίντι εστάλησαν στη Συρία.

Σεξουαλική σκλαβιά

Σύμφωνα με τους δικαστές που ανέλαβαν τις έρευνες, ο Σαμπρί Εσίντ, γνωστός στη Συρία με το όνομα Αμπού Ντοζανάχ αλ Φαράνσι, «συνεργάστηκε πλήρως με την πολιτική υποδούλωσης» αυτής της κοινότητας από το ISIS και την «εφάρμοσε προσωπικά».

Επίσης αγόρασε πολλές αιχμάλωτες γυναίκες της μειονότητας Γιαζίντι και τις υπέβαλε σε «σεξουαλική σκλαβιά», διαπράττοντας εις βάρος τους «επανειλημμένους και τακτικούς βιασμούς» και επιβάλλοντάς τους «κακομεταχειρίσεις», όπως στέρηση νερού και τροφής, υπογράμμισαν οι δικαστές.

Ο Γάλλος τζιχαντιστής, που καταδικάστηκε το 2009 στη Γαλλία σε πέντε χρόνια φυλάκιση εκ των οποίων το ένα με αναστολή για συμμετοχή σε τρομοκρατική συνωμοσία, ήταν γιος ενός συντρόφου της μητέρας του Μοχάμεντ Μερά.

Ο Μερά σκότωσε τρεις στρατιώτες, τρία παιδιά και έναν δάσκαλο σε εβραϊκό σχολείο το 2012 κατά τη διάρκεια της δολοφονικής του επίθεσης στη νοτιοδυτική Γαλλία, μεταξύ Τουλούζης και Μοντομπάν.

Ο Σαμπρί Εσίντ μετέβη στις αρχές του 2014 στην περιοχή Ιράκ- Συρίας, όπου αργότερα τον ακολούθησαν η σύζυγός του, τα τρία τους παιδιά και ο γιος της από προηγούμενη σχέση.

Εμφανίζεται σε προπαγανδιστικό βίντεο του ISIS, το οποίο μεταδόθηκε στις 10 Μαρτίου 2015, στο οποίο ενθάρρυνε τον 12χρονο τότε θετό του γιο να εκτελέσει έναν Παλαιστίνιο όμηρο με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Η σύζυγός του, που κρατείται στη φυλακή μετά την επιστροφή της στη Γαλλία, αναμένεται να καταθέσει στη δίκη.

Πρόκειται για την πρώτη δίκη αυτού του είδους που διεξάγεται στη Γαλλία. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δίκες μελών του ΙΚ με την κατηγορία της γενοκτονίας των Γιαζίντι. Η πρώτη διεξήχθη το 2021 στη Γερμανία, ενώ πέρυσι πραγματοποιήθηκε μία δίκη στη Σουηδία και μία στο Βέλγιο.

Άλλη δίκη για τη γενοκτονία αυτή είναι προγραμματισμένη στο Παρίσι το 2027 με κατηγορούμενο τον Αμπντελνάσεφ Μπενγιούσεφ, εμίρη του ΙΚ ο οποίος πιστεύεται ότι είναι νεκρός, και την πρώην σύζυγό του Σονιά Μεζρί, η οποία έχει επιστρέψει στη Γαλλία.