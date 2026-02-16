Η Μπουρκίνα Φάσο έγινε στόχος από την περασμένη Πέμπτη σειράς επιθέσεων αποδιδόμενων σε τζιχαντιστές εναντίον στρατιωτικών αποσπασμάτων στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ο απολογισμός των οποίων ξεπερνά τους δέκα νεκρούς, ανέφεραν χθες Κυριακή πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Η Μπουρκίνα Φάσο, όπου κυβερνά από τον Σεπτέμβριο του 2022 στρατιωτική χούντα υπό τον λοχαγό Ιμπραήμ Τραορέ, είναι αντιμέτωπη με τη βία τζιχαντιστικών οργανώσεων, οι οποίες ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος, για πάνω από μια δεκαετία.

Η Μπουρκίνα Φάσο συνεχίζει να αιμορραγεί από τη δράση των τζιχαντιστών που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους

Burkina Faso 🇧🇫: JNIM militants have captured the town of Titao, provincial capital of Loroum, after overrunning a local military base. It’s unclear whether the jihadists will maintain control or abandon the area after taking everything of value. pic.twitter.com/HDCIrSD3kK — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 14, 2026

Η πιο πρόσφατη επίθεση έγινε χθες Κυριακή, σύμφωνα με δυο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας, κι είχε στο στόχαστρο στρατιωτικό απόσπασμα στη Ναρέ (βόρεια).

Οι πηγές του AFP δεν είχαν να δώσουν απολογισμό, ωστόσο η μια από αυτές αναφέρθηκε σε επίθεση «μεγάλου εύρους».

Προχθές Σάββατο, στρατιωτικοί στην Τιταό, πρωτεύουσα της επαρχίας Λορούμ (βόρεια), έγιναν στόχος εφόδου «εκατοντάδων τρομοκρατών», είπε μια από τις δυο πηγές.

Η πηγή δεν έδωσε απολογισμό, ωστόσο είπε πως «τεχνικές εγκαταστάσεις» και «μέρος του στρατοπέδου» του αποσπάσματος καταστράφηκαν.

Μολαταύτα διευκρίνισε αργά χθες βράδυ πως η κατάσταση «είναι υπό έλεγχο» και ότι δεκάδες επιτιθέμενοι «εξουδετερώθηκαν» στην αντίδραση του στρατού.

Η στρατιωτική χούντα πλέον σπανίως δημοσιοποιεί απολογισμούς των θυμάτων των τζιχαντιστικών επιθέσεων που βυθίζουν συχνά τη χώρα στο πένθος.

«Συντονισμός»

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γκάνας, που γειτονεύει με την Μπουρκίνα, ανέφερε ότι έλαβε «ανησυχητικές» πληροφορίες που έκαναν λόγο για επίθεση «τρομοκρατών» στην Τιταό εναντίον «φορτηγού που μετέφερε τομάτες», στο οποίο επέβαιναν υπήκοοι της χώρας.

Η πρεσβεία της Γκάνας στην Μπουρκίνα Φάσο βρίσκεται «σε επαφή με τις αρχές» προκειμένου στελέχη της να επισκεφθούν τον τόπο του συμβάντος και να εξακριβώσουν τις ταυτότητες των Γκανέζων που υπέστησαν επίθεση, πρόσθεσε το υπουργείο.

The Ministry of the Interior has confirmed that it received communication from Ghana’s Embassy in Burkina Faso about the deaths of some Ghanaian tomato merchants and truck drivers following an attack by the Islamist militant group JNIM in Titao, Burkina Faso. Reports indicate… pic.twitter.com/Gf3jgWMScW — SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) February 15, 2026

Σύμφωνα με μια από τις πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, άλλη στρατιωτική θέση, στην Ταντζαρί, ανατολικά αυτήν τη φορά, έγινε επίσης στόχος επίθεσης το Σάββατο.

Δασοφύλακες και άλλοι βρίσκονταν στη θέση αυτήν, όπου αναφέρθηκαν «απώλειες», είπε η πηγή, σημειώνοντας πως η σειρά επιθέσεων της περασμένης εβδομάδας ήταν κάθε άλλο παρά «ανώδυνη». Εκρινε πως μοιάζει να υπήρξε «συντονισμός» των τζιχαντιστών.

Αλλη πηγή στα σώματα ασφαλείας ανέφερε πως την Πέμπτη, «τρομοκρατική οργάνωση επιτέθηκε εναντίον (σ.σ. στρατιωτικού) αποσπάσματος στην Μπιλαγκά», στο ανατολικό τμήμα της επικράτειας. Οι νεκροί ήταν «κάπου δώδεκα» στις τάξεις του στρατού και πολιτοφυλάκων.

Αιμορραγεί

Τοπική πηγή ανέφερε ότι υπήρξαν «ζημιές» και στην πόλη και ότι οι δράστες παρέμειναν και συνέχισαν την επίθεση ως την επομένη.

Burkina Faso 🇧🇫

Hier 12 fevrier 2026 les Djiadistes ont attaqués et pris le contrôle de la ville de Bilanga, tous les idiots de wayiiiyans ont fuit pour laisser leur rond point et la photo de leur chef le terroriste Ibrahim Traoré.🚩Rejoignez nous sur👇🏾https://t.co/9luLFXqCpP pic.twitter.com/WPFNZiK1pc — La Dépêche Africaine (@afrique_depeche) February 13, 2026

Αν και το στρατιωτικό καθεστώς υποσχόταν όταν καταλάμβανε την εξουσία ότι θα αποκαθιστούσε την ασφάλεια μέσα σε μερικούς μήνες, η χώρα συνεχίζει να αιμορραγεί από τη δράση των τζιχαντιστών που, από το 2015, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στρατιωτικούς και πολίτες, με τα μισά και πλέον από τα θύματα να καταγράφονται τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τη ΜΚΟ ACLED.

Πηγή: ΑΠΕ