Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.
- Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν χάνει τον πόλεμο, ο στρατός απελευθέρωσε 300 km2 στο νότο
- Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
- Σοβαρές καταγγελίες γονέων και μαθητών για διευθύντρια Λυκείου στον Νέο Κόσμο – Σοκάρουν οι μαρτυρίες
- Ισραηλινό πλήγμα σε παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στον Λίβανο - Νεκροί και τραυματίες
Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν στη Γαλλία και ο ένας από αυτούς, «γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό, παραδέχτηκε ότι σχεδίαζε μια «βίαιη ενέργεια» με στόχο «ένα εμπορικό κέντρο ή μια συναυλιακή αίθουσα», ανακοίνωσε το βράδυ χθες Παρασκευή η αντιτρομοκρατική εισαγγελία – Pnat (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Benoit Tessier).
Ο φερόμενος ως αρχηγός του διδύμου σκόπευε «να κλέψει ένα όπλο» και ομολόγησε ότι είχε αγοράσει χημικά προϊόντα για να κάνει «δοκιμές ανάφλεξης» στο σπίτι του.
«Ολοένα και νεότεροι άνθρωποι συλλαμβάνονται» ως ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες
Σύμφωνα με την Pnat, οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν την Τρίτη και έχουν τεθεί υπό κράτηση. Η εισαγγελία σκοπεύει να τους ασκήσει δίωξη για «σύσταση συμμορίας με σκοπό την προετοιμασία εγκλημάτων σε βάρος προσώπων» και ζήτησε να προφυλακιστεί ο «αρχηγός» και να αφεθεί ελεύθερος, υπό δικαστική επιτήρηση, ο δεύτερος 16χρονος.
Ο τελευταίος ήταν «ενήμερος για τα σχέδια» του φίλου του και πιστεύεται ότι ενθάρρυνε τις βίαιες, ριζοσπαστικές πεποιθήσεις του.
«Εδώ και τέσσερα-πέντε χρόνια, παρατηρούμε ότι ολοένα και νεότεροι άνθρωποι συλλαμβάνονται» ως ύποπτοι για τρομοκρατικές ενέργειες και πολλοί από αυτούς είναι κάτω των 20 ετών ή ανήλικοι, είχε δηλώσει στα τέλη του 2025 ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Ολιβιέ Κριστάν.
Εγκαταλείπουν το σχολείο
«Είναι κυρίως αγόρια, συχνά έχουν εγκαταλείψει το σχολείο», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Pnat.
«Πλατφόρμες σαν το TikTok ή το Telegram έχουν αλγορίθμους που τους οδηγούν γρήγορα, όταν αναζητήσουν περιεχόμενο ακραίας βίας, σε υλικό τζιχαντιστικής φύσης, που τους πείθει ότι η κακοδαιμονία τους οφείλεται στην κοινωνία και επομένως η απάντηση είναι να της επιτεθούν».
Τον περασμένο μήνα ο Κριστάν είπε ότι το 2025 ασκήθηκε δίωξη σε 22 ανηλίκους για τρομοκρατικές υποθέσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου των ατόμων που ερευνήθηκαν την περασμένη χρονιά.
Πηγή: ΑΠΕ
- Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
- Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
- Λευκός Οίκος: Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί ορισμένους δασμούς έπειτα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
- Ειρηνικός: Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ σκοτώνει 3 ανθρώπους που επέβαιναν σε σκάφος
- Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%
- Η Ουκρανία έπληξε με drones εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στη Ρωσία, σε απόσταση 1.400 χλμ. από τα σύνορα
- Λίβανος: Τουλάχιστον 12 οι νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα – Θέτουν πλέον σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία
- Παλαιό Φάληρο: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω καθίζησης του οδοστρώματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις