Εβδομαδιαία 26 Απριλίου 2026, 13:40
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [26.04 – 02.05.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

DO’S: Σταμάτα πια να ασχολείσαι με οτιδήποτε είναι επιφανειακό, αυτό που βλέπει πεθερά που λέμε, ή με οτιδήποτε γίνεται απλά για τα μάτια του κόσμου. Καλό είναι λοιπόν να αρχίσεις να αναζητάς την πραγματική ουσία του κάθε πράγματος που κάνεις ή που σου κάνουν, καθώς η αλήθεια είναι πως τόσο καιρό εθελοτυφλείς. Καθάρισε το μυαλό σου.

DON’TS: Μη φοβάσαι πια να εκφράσεις όλα αυτά που θέλεις, γιατί μπορείς να εντυπωσιάσεις με τον τρόπο με τον οποίο μιλάς. Μην αγνοείς τις αξίες σου και μην παρεκκλίνεις από αυτές, γιατί έτσι εύκολα μπορεί να πιαστείς κορόιδο από ορισμένους επιτήδειους. Όταν είναι η ώρα να πάρεις αποφάσεις, δεν πρέπει να αγνοείς το ένστικτό σου, σωστά;

Ταύρος

DO’S: Εκμεταλλεύσου το ότι η προσοχή είναι στραμμένη όλη πάνω σου αυτή την εβδομάδα. Αυτό που με νοιάζει εμένα περισσότερο, είναι να μπορέσεις να δεις ότι αξίζεις και να σε εκτιμήσεις περισσότερο. Ή έστω στον ίδιο βαθμό στον οποίο σε εκτιμούν οι άνθρωποι που έχεις διαλέξει να έχεις δίπλα σου. Αξιοποίησε τις δυνατότητες και τα ταλέντα σου.

DON’TS: Μην κωλώσεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεσαι και συστήνεσαι στους απέναντι, καθώς η τωρινή έκδοση είναι και πιο αυθεντική, αλλά και πιο δυναμική. Μη διστάσεις να γίνεις πιο ξεκάθαρος και πιο ντόμπρος, που λέμε, όταν αποφασίσεις να εκφραστείς. Έχεις αυτοπεποίθηση, την οποία δεν πρέπει να καταπιέζεις.

Δίδυμοι

DO’S: Επειδή έχεις Αφροδίτη θέλω να εκμεταλλευτείς αυτή τη συνθήκη. Όχι μόνο αυτό αλλά και τον δυναμισμό με τον οποίο σε προικίζει. Παράλληλα, σου δίνει μία εύνοια στις επικοινωνίες και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Άρα φρόντισε να πεις όλα αυτά που έχεις κατά νου, γιατί είναι εύκολο να πείσεις τους άλλους και να τους κερδίσεις, ναι;

DON’TS: Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεφύγεις από κάποια λογικά όρια που υπάρχουν γενικώς στον κόσμο μας. Αυτό που εννοώ είναι πως δεν πρέπει να είσαι έντονος στον τρόπο σου, καθώς έχεις μία ροπή προς τα εκεί. Μην φτάνεις στον εαυτό σου στα άκρα, γιατί το σώμα σου ήδη έχει αρχίσει και φωνάζει «βοήθεια». Μην είσαι ανοργάνωτος.

Καρκίνος

DO’S: Είναι μία καλή στιγμή να κάνεις τον απολογισμό σου και να αξιολογήσεις τι έμαθες από αυτά που πέρασες τελευταία. Με λίγα λόγια, ψάξε να βρεις την ουσία και την αλήθεια, γιατί ορισμένοι μπορεί να έχουν προσπαθήσει να τα αποκρύψουν. Βέβαια πρέπει να κάνεις κάτι, για να ξεπεράσεις τις φοβίες και τις ανασφάλειες του παρελθόντος.

DON’TS: Μη διστάσεις καθόλου να ζητήσεις βοήθεια και στήριξη από τους φίλους σου. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος στον τομέα αυτόν, γιατί πρέπει να γίνει μία εκκαθάριση εκεί, καθώς δεν είναι όλοι άξιοι να είναι δίπλα σου πια. Μην είσαι παράλογος, υπερβολικός ή ακόμα και ανοργάνωτος, όταν κάνεις σχέδια για το μέλλον.

Λέων

DO’S: Νιώθεις πως θέλεις να βγεις από το σπίτι και να δείξεις σε όλους το πόσο κοινωνικός είσαι. Οι απαιτήσεις της δουλειάς σου, όμως, έχουν αντίθετη άποψη. Εγώ προτείνω να βρεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς, ώστε να τα προλάβεις όλα. Πες «ναι» στις νέες συνεργασίες, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν και νέες φιλίες.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με το σπίτι και με την οικογένειά σου, καθώς πρέπει να ενισχυθούν λίγο παραπάνω αυτοί οι τομείς. Γενικώς μην κάνεις τον αδιάφορο. Μην ξεχνάς ότι πρέπει να εξετάζεις τα πράγματα γύρω σου πάντοτε με ρεαλισμό, αλλιώς κινδυνεύεις να χάσεις την μπάλα. Στα ερωτικά, μην αρκείσαι στις ξεπέτες.

Παρθένος

DO’S: Για αυτή την εβδομάδα σου έχω ένα challenge. Θέλω να καταφέρεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι κάποια πράγματα, χωρίς να ζαλίσεις τον περίγυρό σου γι’ αυτό με αχρείαστες κουβέντες. Μπορείς να το κάνεις; Εγώ πιστεύω πως ναι! Δες μέχρι ποιο σημείο η ρουτίνα σου επεμβαίνει και επηρεάζει σημαντικά τη δουλειά σου.

DON’TS: Μην αρνείσαι να κάνεις κάποιες αλλαγές που βλέπεις ότι εδώ και καιρό προετοιμάζονται και πρέπει πια να γίνουν. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τις γνώσεις, με γραφειοκρατικές ή και με νομικές υποθέσεις, αν έχεις αφήσει εκκρεμότητες εκεί. Μη φοβάσαι να ξεκινήσεις την υλοποίηση κάποιων από τους στόχους σου. Τώρα που γυρίζει!

Ζυγός

DO’S: Επειδή συνήθως έχεις μία τάση να βγαίνεις εκτός ελέγχου, όταν παίρνουν τα ηνία τα βαθύτερα συναισθήματά σου, θα ήθελα αυτή την εβδομάδα να κάτσεις και να ασχοληθείς με αυτά. Σοβαρά όμως! Έπειτα μπορείς να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός, για να ανανεωθείς – αναγεννηθείς μέσα από τις στάχτες σου, που λέμε. Το έχεις άνετα!

DON’TS: Μην αφήσεις το αίσθημα της αυτοπεποίθησης που έχεις να πάει χαμένο, καθώς έτσι θα μπορέσεις να λύσεις αρκετά από τα οικονομικά προβλήματα που σε ζορίζουν. Ωστόσο δεν πρέπει να συνεχίζεις να αφήνεις ανοιχτές εκκρεμότητες εκεί, γιατί με αυτό το βιολάκι δεν θα νιώσεις ποτέ ασφαλής. Ήρεμα στο λέω, να το ξέρεις- ή και όχι!

Σκορπιός

DO’S: Σταμάτα πια να καταπιέζεις τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα βαθύτερα συναισθήματά σου, γιατί τόσο καιρό που το έκανες, τι κατάλαβες, ας πούμε; Έτσι κι αλλιώς αυτή η εβδομάδα σου βάζει φρένο σε αυτό. Δούλεψε με τον εαυτό σου, χωρίς να το μάθει ο κόσμος, για να μπορέσεις να αποκοπείς από οτιδήποτε σε κρατάει πίσω χωρίς λόγο.

DON’TS: Μην λες μεγάλα λόγια και μη δίνεις μεγάλες υποσχέσεις, απλά και μόνο για να εντυπωσιάσεις, γιατί αυτό είναι ένα μικρό πυροτέχνημα, το οποίο δεν αποκλείεται καθόλου να σου σκάσει στη μούρη! Μήπως να επενδύσεις στην ειλικρινή επικοινωνία; Λέω τώρα εγώ! Αυτό με την ειλικρίνεια πάντως πρέπει να το μεταφέρεις και στα ερωτικά.

Τοξότης

DO’S: Αυτό που έχω να σου προτείνω για αυτή την εβδομάδα είναι να πάρεις χρόνο για τον εαυτό σου, καθώς πρέπει να κάνεις μία πιο εσωτερική δουλίτσα. Βέβαια πρέπει να μάθεις να ακούς παραπάνω και το ένστικτό σου. Έτσι θα μπορέσεις να αφήσεις πίσω σου το άγχος της καθημερινότητας ή και οτιδήποτε σε φορτίζει συναισθηματικά. Τέλειο!

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ή και αδιάφορος ως προς τις γνωριμίες που κάνεις αυτή την περίοδο, γιατί αυτές ενδέχεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω εξέλιξή σου. Επίσης δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος, όταν φτιάχνεις το εβδομαδιαίο πρόγραμμά σου, ειδικά εάν θέλεις να είσαι αποτελεσματικός σε οτιδήποτε κι αν κάνεις, έτσι;

Αιγόκερως

DO’S: Δώσε μία παραπάνω σημασία τόσο στις προσωπικές σου φιλοδοξίες, καθώς πρέπει να τις κάνεις πράξη, όσο και στην κοινωνική σου ζωή – εικόνα. Αν καταφέρεις να αξιοποιήσεις τις ικανότητές σου, τότε θα μπορέσεις επιτέλους να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου. Κάνε πιο πρακτικές και πιο δημιουργικές κινήσεις γενικώς.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις φιλίες σου, γιατί ενδέχεται να αποκαλυφθούν οι αληθινές προθέσεις – κίνητρα κάποιου ατόμου από αυτό το περιβάλλον. Μη διστάσεις να αλλάξεις λίγο τρόπο σκέψης. Στα ερωτικά, μην φοβηθείς να αφήσεις το πάθος σου να βγει προς τα έξω, είτε είσαι ελεύθερος είτε είσαι δεσμευμένος. Θα καλοπεράσεις!

Υδροχόος

DO’S: Αξιοποίησε τη δύναμη και τη γοητεία με τα οποία σε προικίζει ο Πλούτωνας από το ζώδιό σου. Δεν συμβαίνουν και κάθε μέρα αυτά. Παράλληλα, πρέπει να αξιοποιήσεις και τις προσωπικές σου ικανότητες, καθώς το να τα περιμένεις όλα έτοιμα και στο χέρι, δεν αποτελεί λογική επιλογή και λύση. Βρες χρόνο για σένα και για να ηρεμήσεις.

DON’TS: Μην χάνεις τη μπάλα ανάμεσα στα θέματα που υπάρχουν στο σπίτι και στις απαιτήσεις της δουλειάς. Ξέρω πως είναι αρκετά αυτά που έχεις να κάνεις και στα δύο μέτωπα, αλλά δεν πρέπει να αφήνεις αυτό το βάρος να χαλάει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους γύρω σου. Μήπως πρέπει να κόψεις κάποιες επιβλαβείς συνήθειες;

Ιχθύες

DO’S: Σταμάτα να αρκείσαι πια στο προφανές, γιατί η αλήθεια κρύβεται στο παρασκήνιο. Αυτό που πρέπει απλά να κάνεις εσύ, είναι να ψάξεις να την βρεις. Ή ίσως πρέπει να μάθεις να ακούς περισσότερο το ένστικτό σου, το οποίο ώρες ώρες σου φωνάζει. Λύσε τα προσωπικά κι εσωτερικά θέματα που έχεις τώρα και όχι αργότερα. Άκου που σου λέω!

DON’TS: Μη διστάσεις να προγραμματίσεις τώρα κάποιο ταξίδι ή να ασχοληθείς με την εκπαίδευση, αν είναι κάτι που γυρίζει στις σκέψεις σου. Μπορεί, ας πούμε, να έχεις αφήσει στη μέση τις σπουδές σου ή κάποιο μεταπτυχιακό – σεμινάριο. Στα ερωτικά, μην είσαι τόσο ξινός όσο ένα λεμόνι, γιατί θα μείνεις μόνος σου στο τέλος, να το ξέρεις.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Κόσμος
Αεροπορικές επιδρομές των IDF στον νότιο Λίβανο – Πεζεσκιάν: Δεν θα συμμετέχουμε σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις»

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, Μάγια Χοκ, με τον μουσικό Κρίστιαν Λι Χάτσον, που έλαβε χώρα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Γιατί έστειλε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο καλάθι με ζυμαρικά στη Νίκι Γκλέιζερ;
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο απάντησε στα καυστικά σχολιά της Νίκι Γκλέιζερ στις Χρυσές Σφαίρες με καλάθια με ζυμαρικά. Δεν το λες και άσχημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»
Η οριζόντια δομή της, η ταπεινή δημόσια παρουσία της, δίχως άσκηση βίας αν δεν είναι απαραίτητη και ο προσεταιρισμός κατοίκων έχει καταστήσει τη συμμορία PCC την πιο καλοκουρδισμένη εγκληματική μηχανή

Βαγγέλης Γεωργίου
«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Διοικητικό Εφετείο: Προσβολή κατά της Δικαιοσύνης η επίθεση στις εγκαταστάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας
Το Διοικητικό Εφετείο «καταδικάζει απερίφραστα τη χθεσινοβραδινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου από ομάδα αγνώστων ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά».

Φιλοπάππου: Δύο άνδρες δέχτηκαν χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Οι δύο άνδρες, ένας 60χρονος και ένας 59χρονος, δέχτηκαν την επίθεση στις 11:00 το πρωί της Κυριακής στου Φιλοπάππου - Δράστης και θύματα φαίνεται να γνωρίζονταν

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Νέο καμπανάκι για το σκάνδαλο Predator – 31 αδικήματα παραγράφηκαν σε 20 μέρες, λέει ο Χρ. Κακλαμάνης
Έως την προσεχή Δευτέρα παραγράφονται 31 συνολικά μερικότερες πράξεις, δηλαδή 31 επιθέσεις με μηνύματα Predator που εστάλησαν μεταξύ άλλων σε 3 κορυφαίους υπουργούς, γνωστοποίησε ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Χρήστος Κακλαμάνης

Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

