Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Οι επιθέσεις στην Λάουρα Κοβέσι έχουν μετατραπεί σε επίσημο «χόμπι» μιας σειράς κεντρικών στελεχών της κυβέρνησης. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν αυτός που έκανε την αρχή όμως πλέον ολοένα και περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές επιδίδονται σε επιθέσεις εις βάρος της Ευρωπαίας εισαγγελέα.

Μια ψύχραιμη φωνή εντός της γαλάζιας οικογένειας που απέχει σταθερά από τις φωνασκίες, τις απειλές αλλά και τις βιτριολικές επιθέσεις είπε μιλώντας στο in πως «οι συνεχιζόμενες επιθέσεις αλλά και η κλιμάκωση που γίνεται μοιάζει με άτυπο διαγωνισμό μεταξύ των επιφανών στελεχών» και συνέχισε λέγοντας «λες και όποιος πει τα περισσότερα -και τα χειρότερα- για την Λάουρα Κοβέσι θα κερδίσει το… βραβείο του πιο φανατικού νεοδημοκράτη».

Το ερώτημα όμως πλέον δεν είναι ποιος, πότε και υπό ποιες συνθήκες θα κάνει την επόμενη επίθεση προς έναν ευρωπαϊκό θεσμό που συγκροτήθηκε για να χτυπήσει την διαφθορά σε όλη την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι πότε αυτές οι επιθέσεις θα τελειώσουν βάζοντας φρένο σε αυτό που πολλοί νομικοί χαρακτηρίζουν ως ωμή παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στην δικαιοσύνη και κατ’ επέκταση κουρέλιασμα ενός ήδη «τσαλακωμένου» κράτους δικαίου.

Πολλά γαλάζια στελέχη θεωρούν πως οι επίσημες τοποθετήσεις του Μαξίμου περισσότερο λειτουργούν ως ένα συγκεκαλυμμένο μήνυμα συνέχισης των επιθέσεων παρά ως μια προσπάθεια αποτροπής. Ακόμα και η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ερμηνεύτηκε ως τέτοια. «Ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση θα σταθεί κατά δικαστικών λειτουργών», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι «έχουμε δικαίωμα να εκφράζουμε προβληματισμούς, στο πλαίσιο του δημόσιου και θεσμικού διαλόγου».

Τι θα κάνει ο Κ.Μητσοτάκης

Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα πάνω στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι άλλωστε ο μόνος που μπορεί να βάλει φρένο σε αυτόν τον θεσμικό κατήφορο που περιλαμβάνει ύβρεις, επιθέσεις και απειλές εις βάρος της Ευρωπαίας εισαγγελέα. Είναι ο μόνος που με ένα του μήνυμα μπορεί να αποδοκιμάσει όλους εκείνους που εκθέτουν και εκτίθενται, όλους εκείνους που γίνονται πρώτο θέμα στις Βρυξέλλες, όλους εκείνους που υποχρέωσαν την Λάουρα Κοβέσι να απαντήσει με τέτοιο τρόπο μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών.

Το ερώτημα λοιπόν του ενός εκατομμυρίου είναι γιατί ο πρωθυπουργός δεν το κάνει; Γιατί παραμένει θεατής μιας επιχείρησης λάσπης εις βάρος της κυρίας Κοβέσι αλλά και μιας ευθείας επίθεσης μιας κυβέρνησης που σε λίγους μήνες θα αναλάβει την ευρωπαϊκή προεδρία σε βάρος ενός ευρωπαϊκού θεσμού που ποτέ και σε καμία χώρα δεν έχει αφήσει υπόνοιες παρεμβάσεων στα εσωτερικά μιας χώρας με στόχο τα πολιτικά παιχνίδια.

Μπορεί ο πρωθυπουργός να μην καταδικάσει τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που είπε στο Φόρουμ των Δελφών το πρωτοφανές: «Όσο μας το επιτρέπει ακόμη η κυρία Κοβέσι, έχουμε Δημοκρατία»; Μπορεί ο πρωθυπουργός να ανεχθεί τον Χαράλαμπο Αθανασίου να λέει πως «η Λάουρα Κοβέσι έρχεται στην Ελλάδα να καταργήσει στην ουσία με έμμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμά μας» ακόμα και αν μετά προσπάθησε να ανασκευάσει και να το μαζέψει; Και φυσικά μπορεί να κάθεται στα ίδια έδρανα με την Σοφία Βούλτεψη που έφτασε στο σημείο να παραλληλίσει το έργο της κυρίας Κοβέσι με τους… ρουφιάνους της Ρουμανίας επί εποχής Τσαουσέσκου -όπως είπε-;

Όσο οι ημέρες περνάνε και οι επιθέσεις αντί να σταματήσουν… πολλαπλασιάζονται τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της επιχείρησης λάσπης κατά της κυρίας Κοβέσι ενισχύεται. Γιατί αν ο ίδιος αποφάσιζε να βάλει ένα φρένο -όπως είχε κάνει σε άλλες περιόδους- τότε θα το έκανε με τρόπο σαφή μαζεύοντας αυτά που σήμερα μοιάζουν αμάζευτα.

Και αυτό δεν αφορά μόνο την εικόνα του πρωθυπουργού στο εσωτερικό της χώρας αλλά και την θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Δεν είναι άλλωστε και το πιο σύνηθες ένας πρωθυπουργός που αναδύθηκε μέσα από το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη» και εκλέχθηκε με σημαία τον ευρωπαϊσμό, σήμερα να στοχοποιεί με τόσο μεγάλη σφοδρότητα έναν ευρωπαϊκό θεσμό που ζητάει να βάλει τέλος στην διαφθορά και την κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων.