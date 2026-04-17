17.04.2026 | 09:15
Βροχές και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά
Opinion 17 Απριλίου 2026, 07:00

Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Spotlight

Δε θα επαναλάβουμε όσα λέγονται και γράφονται για το έφηβο κορίτσι, που πέθανε στην Κεφαλονιά από υπερβολική δόση κι αυτό σεβόμενοι και σεβόμενες την μνήμη της Μυρτούς. Το διά ταύτα είναι πως πέθανε ένα κορίτσι, εγκαταλείφθηκε για την ακρίβεια, και δεν έχουμε πάψει να ακούμε και να διαβάζουμε πόσο πολύ… ευθύνεται. Που ήταν με τρεις άντρες,  που δεν πρόσεξε, ή ακόμη και που η εμφάνισή της κάπως, με έναν τρόπο παράλογο, αποτελούσε προοικονομία του θανάτου της.

Είναι το λεγόμενο victim blaming. Να κατηγορείς, δηλαδή, το θύμα. Δεν είναι καινούρια υπόθεση, καθόλου μάλιστα. Θυμάστε, φυσικά, το φινάλε στην “Στέλλα” του Κακογιάννη, όπου η νεκρή Μελίνα Μερκούρη, μαχαιρωμένη μπροστά σε ολόκληρη τη γειτονιά, κατηγορείται από τη γειτόνισσά της. “Οχιά!”, λέει, “αυτή τον έφαγε”, λέει στην αστυνομία την στιγμή που ο Μίλτος (Γιώργος Φούντας) κρατά και το πτώμα της Στέλλας και το μαχαίρι του θανάτου της.

Να κατηγορούμε το θύμα, λοιπόν, συμβαίνει από πάντα. Ή έστω, από πολύ παλιά. Να είναι 2026 και να μην έχουμε προσπαθήσει να αλλάξουμε, αυτό είναι μια ευθύνη δική μας, που έχει απασχολήσει και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Κατηγορώντας το θύμα- πώς αποτυπώνεται σε αριθμούς

Εξετάζουμε το victim blaming σε δύο περιπτώσεις: την έμφυλη κακοποίηση και τον σχολικό εκφοβισμό. Ακριβώς επειδή το θύμα δεδομένα θα κατηγορηθεί (δευτερογενής θυματοποίηση), ο ΟΗΕ και ο ΠΟΥ επισημαίνουν διαρκώς ότι η ενοχοποίηση του θύματος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια για την αντιμετώπιση της βίας.

«Ας έφευγε», λένε για τις γυναίκες που έπεσαν θύματα κακοποίησης. Είτε έζησαν, είτε όχι. «Ας μάθει να αμύνεται, έτσι είναι τα παιδιά», λένε για τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού. Αλλά ας δούμε τους αριθμούς πιο συγκεκριμένα.

Στην Ελλάδα το 74% των θυμάτων έμφυλης βίας είναι γυναίκες και το 93% των δολοφονιών από ερωτικό σύντροφο είναι γυναικοκτονίες. Από αυτές, το 67% των γυναικοκτονιών συμβαίνουν εκτός της οικογένειας.

Όμως, μόνο το 14% των γυναικών φτάνει να καταγγείλει το θύμα.  Και το 50% δεν μιλά πουθενά για την βία που έχει υποστεί. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε πόσες γυναικοκτονίες θα είχαν αποτραπεί, αν τα θύματα δεν ντρέπονταν να μιλήσουν

Τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού έχουν ένα εξίσου ανατριχιαστικό αφήγημα victim blaming. Σε έρευνα του 2024 αποτυπώθηκε ότι στην Ελλάδα το 13% των εφήβων έχουν υποστεί άμεσα διαδικτυακή βία και πάνω από 50% των παιδιών  έχουν εκτεθεί σε περιστατικά, είτε ως μάρτυρες, είτε ως θύματα.

Φυσικά, τα κορίτσια και τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά είναι πολύ συχνότερα θύματα. Αλλά το βασικό είναι πως ένα 38% των παιδιών δεν γνωρίζουν πώς να προβούν σε καταγγελίες. Δεν είναι ότι ντρέπονται ή φοβούνται, που πρόκειται για το δεύτερο επίπεδο του συγκεκριμένου προβλήματος. Αρχικά δεν ξέρουν καν πώς να κάνουν μια καταγγελία.

Τα αποτελέσματα του victim blaming, το τραύμα και η αυτοκτονία

Να έχεις επιζήσει βίας και να επανατραυματίζεσαι ακούγεται απαράδεκτο, σωστά; Αλλά γίνεται και μάλιστα συστηματικά. Οι επιπτώσεις του victim blaming στα θύματα χωρίζονται σε ψυχολογικές και συμπεριφορικές. Τα θύματα που βιώνουν μια δευτερογενή θυματοποίηση, με τα ΜΜΕ, την κοινωνία και τις Αρχές να έχουν την κύρια ευθύνη, αναπτύσσουν ψυχικές βλάβες.

Μιλάμε για αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, διαταραχή μετατραυματικού στρες και ενοχές, με βασικό αίτιο την αυτοκατηγορία. «Εγώ φταίω που με βίασε». «Εγώ φταίω που με χτύπησαν».

Κατά συνέπεια, τα θύματα φοβούνται να μιλήσουν για την εμπειρία τους, πολλώ δε μάλλον να την καταγγείλουν κιόλας. Αποτέλεσμα είναι η δυσκολία να εμπιστευτούν άλλα άτομα και αποτέλεσμα είναι η κοινωνική απομόνωση.

Οι έρευνες του ΟΗΕ και του ΠΟΥ είναι σαφείς ως προς αυτό: τα θύματα που επανατραυματίζονται λόγω της δευτερογενούς θυματοποίησης κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από ψυχικές ασθένειες και, ειδικά στην περίπτωση των εφήβων, αναπτύσσουν συχνότερα αυτοκτονικό ιδεασμό – ακόμη και απόπειρες αυτοκτονίας. Για την ακρίβεια, τα θύματα εκφοβισμού έχουν έως και 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να σκεφτούν και να αποπειραθούν αυτοκτονία.

Μιλάμε για έναν μηχανισμό που εντείνει το τραύμα και διατηρεί μία συνθήκη βίας, χωρίς να αποδίδεται δικαιοσύνη. Είναι μία κουλτούρα σιωπής, που υπογράφεται με αίμα.

Θύματα είναι και οι οικογένειες, ειδικά των θυμάτων βίας που δεν επέζησαν. Η δημόσια ενοχοποίηση του θύματος, που πρόκειται για το παιδί τους, τη μητέρα τους, τον αδερφό ή την αδερφή τους, πολλαπλασιάζει το αίσθημα του θυμού, της ενοχής και, στην περίπτωση θανάτου, του πένθους.

Είναι ένα ντόμινο που ξεκινά από την ενοχή και οδηγεί στην κατάθλιψη.

Οι άνθρωποι είμαστε όντα κυριαρχικά. Πιστεύουμε πως αν διατηρήσουμε τον έλεγχο σε μία οποιαδήποτε κατάσταση, αυτό που συνέβη στο όποιο θύμα, δε θα συμβεί σε εμάς ή στο παιδί μας. Αν ντυνόμαστε σεμνά (sic) δε θα μας βιάσουν. Αν διαλέξουμε «σωστά» έναν ερωτικό σύντροφο, που φαίνεται να μην είναι κακοποιητικός, δεν κινδυνεύουμε. Αν το παιδί μας γίνει «σκληρό», δεν θα γίνει θύμα. Είναι η ανάγκη να νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο.

Βέβαια, οι άνθρωποι είμαστε, εκτός από κυριαρχικά, και έλλογα όντα. Που σημαίνει ότι μπορούμε να κρατάμε το στόμα μας κλειστό, όταν αποκαλυφθεί ένα περιστατικό κακοποίησης και όχι όσο συμβαίνει. Παρεκτός, βέβαια και αν πρόκειται να υποστηρίξουμε το θύμα. Τότε οφείλουμε να μιλάμε και μάλιστα πολύ.

Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

Στενά του Ορμούζ: Πόσο πλήττει την ελληνική οικονομία το κλείσιμο του περάσματος

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Αυτός θεωρείται ο αόρατος «μαέστρος» της μνήμης

Κόσμος
Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Δώρο Δαναών
Το δράμα 16.04.26

Δώρο Δαναών

Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει η πολιτική;
Opinion 15.04.26

Καταρρέει η πολιτική;

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτελικό ρουσφέτι
Opinion 08.04.26

Επιτελικό ρουσφέτι

Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
Ελλάδα 17.04.26

Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι «με την έγκριση του Master Plan του Λιμένα Πατρών ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Σύνταξη
Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Τέλη των 60s 17.04.26

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel

Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση

Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί
Στον Ευαγγελισμό 17.04.26

Στη ΜΕΘ παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες, τι αναμένουν οι θεράποντες γιατροί

Η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση. Τι ανέφερε ο νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης

Σύνταξη
«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

«Ξύπνησα από κραυγές και άκουσα μία τζαμαρία να σπάει» -Τι λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη με την γυναίκα να φέρεται να πέφτει σε ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο ενώ προσήχθη ένας άντρας ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμα

Σύνταξη
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ στην ελληνική οικονομία - Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν
Αμυντική συνεργασία 17.04.26

Οι ΗΠΑ θα καθυστερήσουν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες – Αιτία ο πόλεμος στο Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι τα όπλα είναι απαραίτητα για τον πόλεμο στο Ιράν. Κατηγορούν τα ευρωπαϊκά έθνη για την καθυστέρηση στις παραδόσεις όπλων, γιατί δεν βοήθησαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συνελήφθη μητέρα ανηλίκου ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος
Αναζητείται ο δράστης 17.04.26

Συνελήφθη μητέρα ανηλίκου ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα

Ο ανήλικος, που αναζητείται από τις Αρχές, είναι γεννηθείς του 2008 και ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού που τον δείχνει να εμπλέκεται στο περιστατικό του βανδαλισμού του σχολείου στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης – Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους
Κεφαλονιά 17.04.26

Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης - Οι αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτούς πρόκειται να τελεστεί σήμερα το μεσημέρι στην Κεφαλονιά, ενώ νωρίτερα να περάσουν το κατώφλι των ανακριτικών αρχών οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατό της

Σύνταξη
Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας της Αθήνας – Προσήχθη ένας άντρας
Ελλάδα 17.04.26

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ακάλυπτο πολυκατοικίας της Αθήνας – Προσήχθη ένας άντρας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Το Ισραήλ στόχευσε ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν
Ελπίδα και ανησυχία 17.04.26 Upd: 09:14

Το Ισραήλ στόχευσε ομάδα ασθενοφόρων στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Το Ισραήλ βομβάρδισε τον νότιο Λίβανο μετά την ανακήρυξη εκεχειρίας, εντείνοντας τις ανησυχίες όσων αμφιβάλλουν στη χώρα για τη βιωσιμότητα μιας συμφωνίας - Επόμενο βήμα οι συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;
«Ρήτρα ανικανότητας» 17.04.26

Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα, η αυτοπροβολή του ως μεσσία και η απειλή του να εξαφανίσει ένα ολόκληρο έθνος έχουν εγείρει ξανά ερωτήματα για την πνευματική ικανότητα του «πλανητάρχη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
