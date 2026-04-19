Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Εν τέλει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει κι όπως είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής της Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει τον έλεγχο, καλείται «να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητα της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα της».

Προηγήθηκαν και ακολούθησαν οι δηλώσεις του λαλίστατου υπουργού Υγείας. Πριν την συζήτηση στη βουλή για το κράτος δικαίου, ο κ. Γεωργιάδης (Action24) είχε υποτιμήσει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποστήριξε πως η εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέας, κ. Πόπη Παπανδρέου «εκβιάζει» για την ανανέωση της θητείας της, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που τόνισε πως οι ισχυρισμοί του υπουργού στερούνται νομικού ερείσματος, ενώ τον κατηγόρησε και για «ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο». Τούτα δεν τον σταμάτησαν από το να υποστηρίξει την Παρασκευή πως «η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι επίθεση στη Δημοκρατία» (ΠαραπολιτικάFm) και το Σάββατο να αφιερώσει 1888(!) λέξεις για να ξεδιπλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα «νομικά» του επιχειρήματα ως προς το «περιορισμένο» στάτους του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ρίχνει τα βέλη της στους θεσμούς που της ασκούν κριτική. Και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία.

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Για να μην απαντήσει στα όσα της καταλογίζονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν έφτασε η πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή πέρσι τον Ιούνιο, στόχος έγινε η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Τώρα, με δύο ακόμη δικογραφίες να έχουν προκαλέσει τις παραιτήσεις τριών υπουργών και του γραμματέα του κόμματος, ήταν σειρά της ελληνίδας εντεταλμένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κ. Πόπης Παπανδρέου να δεχθεί τα κυβερνητικά βέλη ενώ κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για μεροληψία.

Η κυβερνητική συνταγή της επίθεσης στον ελεγκτικό θεσμό είναι γνωστή. Ακολουθήθηκε άλλωστε και σε μια σειρά υποθέσεων που την βάραιναν με στόχο να συσκοτίσει και να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την επίθεση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση στον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), κ. Χρήστο Ράμμο που αγωνίστηκε να ρίξει φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Τον Νοέμβριο του 2023, ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατηγόρησε τον μετριοπαθή πρώην δικαστή για προσωπική ατζέντα ενώ γαλάζιος βουλευτής τον είχε χαρακτηρίσει «delivery boy των πολιτικών κομμάτων».

Ως «υποκινούμενο» κι ενεργούμενο της αντιπολίτευσης είχαν επιχειρήσει να εμφανίσουν οι κυβερνώντες και τον κ. Κώστα Μενουδάκο, πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άλλωστε η «λίστα Μενουδάκου» με τους 115 στόχους του κακόβουλου Predator που συντάχθηκε από την αρχή και είδε το φως της δημοσιότητας στη δίκη για τις υποκλοπές αποδείκνυε το εύρος και το βάθος του σκανδάλου.

Ο επίσης πρώην δικαστής κ. Μενουδάκος είχε ενημερώσει επίσημα με προσωπικές επιστολές τα θύματα του Predator, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν υπουργοί, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, βουλευτές, στελέχη της αντιπολίτευσης κι επιχειρηματίες.

Την περίοδο μάλιστα, που οι δύο πρώην δικαστές ηγούνταν των δύο ανεξάρτητων αρχών κι αγωνίζονταν στο πλαίσιο των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων τους να ξεδιαλύνουν το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος δεν παρέλειπε να υπενθυμίζει με πηχυαίους τίτλους πως οι ανεξάρτητες αρχές τελούν «υπό ομηρεία» γιατί έχουν λήξει οι θητείες τους.

Στην απολογιστική συνέντευξη Τύπου κατά την οποία ανακοίνωσε την παραίτηση του για λόγους «αμιγώς προσωπικούς» ο κ. Μενουδάκος υποστήριξε μεν ότι ουδέποτε δέχθηκε πολιτική παρέμβαση ωστόσο δεν παρέλειψε να επισημάνει όλο νόημα πως «Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα η ενίσχυση των ανεξάρτητων Αρχών και η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία τους δεν αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνήσεων. Όπως συνηθίζει να λέει ο καθηγητής Σπύρος Βλαχόπουλος, που είναι μέλος της Αρχής μας, τα κόμματα αγαπούν τις ανεξάρτητες Αρχές όταν είναι στην αντιπολίτευση και τις αμφισβητούν όταν είναι στην κυβέρνηση.

Κάποιες φορές μάλιστα, προσθέτω εγώ, η αμφισβήτηση εκφράζεται με δηλώσεις οι οποίες δίνουν την εντύπωση πιέσεων ή απειλών που υπονομεύουν το κύρος και την αξιοπιστία τους. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές, τουλάχιστον οι συνταγματικά προβλεπόμενες, στο πλαίσιο αρμοδιότητας καθεμίας».

Κι αν αυτές οι περιπτώσεις δεν αρκούν για να δείξουν το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των επιθέσεων σε ελεγκτικούς θεσμούς, ακολούθησε η επίθεση στον Συνήγορο του Πολίτη. Γιατί; Μα γιατί ο επικεφαλής της αρχής, κ. Ανδρέας Ποττάκης τόλμησε να εκδώσει ένα μακροσκελές «πόρισμα-κόλαφο» για το ναυάγιο της Πύλου τον Ιούνιο του 2023. Σημειωτέον, το ναυάγιο της Πύλου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές κι ανθρωπιστικές τραγωδίες της Μεσογείου με πάνω από 600 νεκρούς. Το πόρισμα επέρριπτε ευθύνες στο Λιμενικό για τους χειρισμούς του, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αντιτείνει πως το πόρισμα Ποττάκη «στοχοποιεί» το Λιμενικό, αποτελεί «απόπειρα πολιτικοποίησης» κι έχει «πολιτικά χαρακτηριστικά». Κερασάκι στην τούρτα, το επιχείρημα περί λήξης της θητείας Ποττάκη. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ατεκμηρίωτες» τις ευθύνες που επέρριπτε το πόρισμα Ποττάκη στο Λιμενικό, 21 λιμενικοί ελέγχονται για κακουργήματα από το Ναυτοδικείο.

Εν ολίγοις, πάντα φταίει ο αγγελιοφόρος, ποτέ η κυβέρνηση. Και θα ήταν χαριτωμένος αυτός ο στρουθοκαμηλισμός αν δεν επαναλαμβανόταν τόσο απροκάλυπτα κι αν δεν μιλούσαμε για την κυβέρνηση που έταξε θεσμικότητα κι εξελέγη με σημαία την επαναφορά στην «ευρωπαϊκή κανονικότητα».