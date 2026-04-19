19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19 Απριλίου 2026, 08:56

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Εν τέλει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει κι όπως είπε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής της Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει τον έλεγχο, καλείται «να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητα της και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα της».

Προηγήθηκαν και ακολούθησαν οι δηλώσεις του λαλίστατου υπουργού Υγείας. Πριν την συζήτηση στη βουλή για το κράτος δικαίου, ο κ. Γεωργιάδης (Action24)  είχε υποτιμήσει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποστήριξε πως η εντεταλμένη ευρωπαία εισαγγελέας, κ. Πόπη Παπανδρέου «εκβιάζει» για την ανανέωση της θητείας της, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που τόνισε πως οι ισχυρισμοί του υπουργού στερούνται νομικού ερείσματος, ενώ τον κατηγόρησε και για «ευθεία παρέμβαση στο δικαιοδοτικό έργο». Τούτα δεν τον σταμάτησαν από το να υποστηρίξει την Παρασκευή πως «η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι επίθεση στη Δημοκρατία» (ΠαραπολιτικάFm) και το Σάββατο να αφιερώσει 1888(!) λέξεις για να ξεδιπλώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα «νομικά» του επιχειρήματα ως προς το «περιορισμένο» στάτους του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ρίχνει τα βέλη της στους θεσμούς που της ασκούν κριτική. Και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία.

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Για να μην απαντήσει στα όσα της καταλογίζονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν έφτασε η πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή πέρσι τον Ιούνιο, στόχος έγινε η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Τώρα, με δύο ακόμη δικογραφίες να έχουν προκαλέσει τις παραιτήσεις τριών υπουργών και του γραμματέα του κόμματος, ήταν σειρά της ελληνίδας εντεταλμένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κ. Πόπης Παπανδρέου να δεχθεί τα κυβερνητικά βέλη ενώ κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για μεροληψία.

Η κυβερνητική συνταγή της επίθεσης στον ελεγκτικό θεσμό είναι γνωστή. Ακολουθήθηκε άλλωστε και σε μια σειρά υποθέσεων που την βάραιναν με στόχο να συσκοτίσει και να δημιουργήσει εντυπώσεις.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την επίθεση που εξαπέλυσε η κυβέρνηση στον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), κ. Χρήστο Ράμμο που αγωνίστηκε να ρίξει φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Τον Νοέμβριο του 2023, ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατηγόρησε τον μετριοπαθή πρώην δικαστή για προσωπική ατζέντα ενώ γαλάζιος βουλευτής τον είχε χαρακτηρίσει «delivery boy των πολιτικών κομμάτων».

Ως «υποκινούμενο» κι ενεργούμενο της αντιπολίτευσης είχαν επιχειρήσει να εμφανίσουν οι κυβερνώντες και τον κ. Κώστα Μενουδάκο, πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Άλλωστε η «λίστα Μενουδάκου» με τους 115 στόχους του κακόβουλου Predator που συντάχθηκε από την αρχή και είδε το φως της δημοσιότητας στη δίκη για τις υποκλοπές αποδείκνυε το εύρος και το βάθος του σκανδάλου.

Ο επίσης πρώην δικαστής κ. Μενουδάκος είχε ενημερώσει επίσημα με προσωπικές επιστολές τα θύματα του Predator, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν υπουργοί, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, βουλευτές, στελέχη της αντιπολίτευσης κι επιχειρηματίες.

Την περίοδο μάλιστα, που οι δύο πρώην δικαστές ηγούνταν των δύο ανεξάρτητων αρχών κι αγωνίζονταν στο πλαίσιο των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων τους να ξεδιαλύνουν το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος δεν παρέλειπε να υπενθυμίζει με πηχυαίους τίτλους πως οι ανεξάρτητες αρχές τελούν «υπό ομηρεία» γιατί έχουν λήξει οι θητείες τους.

Στην απολογιστική συνέντευξη Τύπου κατά την οποία ανακοίνωσε την παραίτηση του για λόγους «αμιγώς προσωπικούς» ο κ. Μενουδάκος υποστήριξε μεν ότι ουδέποτε δέχθηκε πολιτική παρέμβαση ωστόσο δεν παρέλειψε να επισημάνει όλο νόημα πως «Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα η ενίσχυση των ανεξάρτητων Αρχών και η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία τους δεν αποτελεί προτεραιότητα των κυβερνήσεων. Όπως συνηθίζει να λέει ο καθηγητής Σπύρος Βλαχόπουλος, που είναι μέλος της Αρχής μας, τα κόμματα αγαπούν τις ανεξάρτητες Αρχές όταν είναι στην αντιπολίτευση και τις αμφισβητούν όταν είναι στην κυβέρνηση.

Κάποιες φορές μάλιστα, προσθέτω εγώ, η αμφισβήτηση εκφράζεται με δηλώσεις οι οποίες δίνουν την εντύπωση πιέσεων ή απειλών που υπονομεύουν το κύρος και την αξιοπιστία τους. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές, τουλάχιστον οι συνταγματικά προβλεπόμενες, στο πλαίσιο αρμοδιότητας καθεμίας».

Κι αν αυτές οι περιπτώσεις δεν αρκούν για να δείξουν το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των επιθέσεων σε ελεγκτικούς θεσμούς, ακολούθησε η επίθεση στον Συνήγορο του Πολίτη. Γιατί; Μα γιατί ο επικεφαλής της αρχής,  κ. Ανδρέας Ποττάκης τόλμησε να εκδώσει ένα μακροσκελές «πόρισμα-κόλαφο» για το ναυάγιο της Πύλου τον Ιούνιο του 2023. Σημειωτέον, το ναυάγιο της Πύλου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές κι ανθρωπιστικές τραγωδίες της Μεσογείου με πάνω από 600 νεκρούς. Το πόρισμα επέρριπτε ευθύνες στο Λιμενικό για τους χειρισμούς του, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αντιτείνει πως το πόρισμα Ποττάκη «στοχοποιεί» το Λιμενικό, αποτελεί «απόπειρα πολιτικοποίησης» κι έχει «πολιτικά χαρακτηριστικά». Κερασάκι στην τούρτα, το επιχείρημα περί λήξης της θητείας Ποττάκη. Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «ατεκμηρίωτες» τις ευθύνες που επέρριπτε το πόρισμα Ποττάκη στο Λιμενικό, 21 λιμενικοί ελέγχονται για κακουργήματα από το Ναυτοδικείο.

Εν ολίγοις, πάντα φταίει ο αγγελιοφόρος, ποτέ η κυβέρνηση. Και θα ήταν χαριτωμένος αυτός ο στρουθοκαμηλισμός αν δεν επαναλαμβανόταν τόσο απροκάλυπτα κι αν δεν μιλούσαμε για την κυβέρνηση που έταξε θεσμικότητα κι εξελέγη με σημαία την επαναφορά στην «ευρωπαϊκή κανονικότητα».

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Opinion
Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά
Ασκήσεις Απανθρωπιάς 17.04.26

Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Δώρο Δαναών
Το δράμα 16.04.26

Δώρο Δαναών

Η εναντίον των πραττομένων μεταβολή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Editorial 16.04.26

Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο

Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καταρρέει η πολιτική;
Opinion 15.04.26

Καταρρέει η πολιτική;

Ο μόνος τρόπος αποκοπής της πολιτικής από τον ομφάλιο λώρο σύνδεσής της με τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά είναι η κατάργηση του σταυρού προτίμησης

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Επιτελικό ρουσφέτι
Opinion 08.04.26

Επιτελικό ρουσφέτι

Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

«Title decider»: Η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Μάντσεστερ Σίτι στο ματς της 20ετίας στην Premier League (pic, vids)

Η Άρσεναλ δίνει το ματς της… ζωής της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι (19/4, 18:30) κι αν χάσει… χάνεται – Ένας πραγματικός «τελικός» πρωταθλήματος για τον Μικέλ Αρτέτα!

Σύνταξη
Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Κόσμος 19.04.26

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κεφαλονιά: Έρευνα και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα – Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 19.04.26

Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών και για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα - Τα κρίσιμα 24ωρα πριν τον θάνατο της 19χρονης

Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - «Ήταν όλοι οι γιατροί στη θέση τους», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Κόσμος 19.04.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Σύνταξη
Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία
Σημείο αναφοράς 19.04.26

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία

Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day
English edition 19.04.26

Athens Throws Open Its Doors on World Heritage Day

Thousands of tourists and locals flocked to the Acropolis on Saturday as Greece offered free admission to all state-run archaeological sites and museums in honor of World Heritage Day.

Σύνταξη
Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ
Αβεβαιότητα για τις συνομιλίες 19.04.26 Upd: 10:28

Η επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι ακόμη μακριά, λέει το Ιράν – Κλειστά ξανά τα στενά του Ορμούζ

Το Ιράν διαμηνύει πως είμαστε ακόμη «μακριά από τελική συμφωνία - Ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ πλοία δέχθηκαν πυρά - Δεν μπορούν να εκβιάζουν τις ΗΠΑ, λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

