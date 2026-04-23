Τάκερ Κάρλσον εναντίον Τραμπ: Μια προδιαγεγραμμένη ρήξη με βαρείς χαρακτηρισμούς

Φαίνεται πως η ρήξη μεταξύ του συντηρητικού δημοσιογράφου Τάκερ Κάρλσον και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είναι οριστική, καθώς οι «εξομολογήσεις» και παραδοχές του πρώτου και οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί του δεύτερου δεν αφήνουν καθόλου περιθώρια επαναπροσέγγισης.

Από το βήμα της εκπομπής podcast ο Κάρλσον εξέφρασε μεταμέλεια για το γεγονός ότι στήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024.

«Δεν αρκεί να πεις, εντάξει, άλλαξα γνώμη — ή κάπως, α, αυτό είναι κακό, αποχωρώ», είπε ο Κάρλσον σε επεισόδιο του.

«Είναι μια στιγμή να παλέψουμε με τις ίδιες μας τις συνειδήσεις», είπε ο Κάρλσον. «Θα μας βασανίζει για πολύ καιρό. Εμένα θα με βασανίζει. Και θέλω να πω ότι λυπάμαι που παραπλάνησα τον κόσμο».

Από το «Τον ξέρω καλά» στο «έχει χαμηλό IQ»

Το ποτήρι φαίνεται να ξεχείλισε μέσα στις γιορτές του Πάσχα.

Ο Κάρλσον, φάνηκε ιδιαίτερα αποτροπιασμένος την απειλή του Τραμπ την ημέρα του Πάσχα ότι το Ιράν θα «ζει στην κόλαση» αν δεν άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ. Προέτρεψε, μάλιστα, αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να ορθώσουν ανάστημα απέναντι στον πρόεδρο, λέγοντας ότι η συμπεριφορά του Τραμπ ήταν «μοχθηρή».

Ο Τραμπ, χαρακτήρισε τους «ανόητους» όσους τον επικρίνουν, υπονοώντας ότι ο Κάρλσον θα έπρεπε «να δει έναν καλό ψυχίατρο». Στην ανάρτηση, είπε ότι ο Κάρλσον, ο οποίος απολύθηκε από το Fox News το 2023, «δεν ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος» αφότου έφυγε από το δίκτυο.

Την Παρασκευή 18 Απριλίου ο Τραμπ συνέχισε να εξαπολύει προσβολές κατά του Κάρλσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας ότι «ο Τάκερ είναι άνθρωπος χαμηλού IQ, πάντα εύκολο να νικηθεί και υπερεκτιμημένος».

Να σκεφτεί κανείς ότι ο Κάρλσον ήταν μεταξύ εκείνων που άσκησαν πίεση στον Τραμπ να επιλέξει τον Τζέι Ντι Βανς ως υποψήφιο αντιπρόεδρό του. Όταν ο Τραμπ έκανε μια θεαματική εμφάνιση στο Ρεπουμπλικανικό Εθνικό Συνέδριο τον Ιούλιο του 2024, λίγες ημέρες αφότου είχε πυροβοληθεί στο αυτί σε συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, ο Κάρλσον ήταν ο πρώτος που τον υποδέχθηκε.

Αργότερα, οι κάμερες κατέγραψαν τους δυο τους να γελούν μαζί στο θεωρείο του Τραμπ στο συνέδριο στο Μιλγουόκι. Από τη σκηνή του συνεδρίου, ο κ. Κάρλσον περιέγραψε τον Τραμπ ως «τον πιο αστείο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου». «Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος», είπε ο Κάρλσον. «Τον ξέρω καλά».

Υπερασπιστές του Κάρλσον

Για τους θαυμαστές του Κάρλσον, είναι πρωταθλητής της λαϊκιστικής ατζέντας «America First» που βλέπουν ως το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος — ενός κινήματος που εκπροσωπούν επίσης αστέρες του MAGA όπως η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν (Τζόρτζια), η οποία νωρίτερα φέτος αποκάλεσε τον Κάρλσον έναν από τους «αγαπημένους της ανθρώπους στον πλανήτη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κάρλσον υπήρξε μεγάλο κεφάλαιο για τους Ρεπουμπλικάνους. Ήδη ο Τέρι Σίλινγκ στρατηγικός σύμβουλος και ακτιβιστής του GOP είχε προειδοποιήσει πως αν απομακρύνουν τον Κάρλσον «θα ήταν τεράστιο λάθος» για τους Ρεπουμπλικανούς. «Δεν πάει πουθενά. Και δεν θέλεις τον Τάκερ Κάρλσον ως τρίτο κόμμα.»

«Χρειαζόμαστε τον Τάκερ να είναι μέσα στο κόμμα για να βοηθήσει τον Τζέι-Ντι», είχει προσθέσει. «Οι άνθρωποι που ακολουθούν τον Τάκερ μισούν το κατεστημένο, είναι οι άνθρωποι που έφερε ο Τραμπ μέσα στο κόμμα». Ακόμα και ο πρώην στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ και podcaster Στίβεν Κ. Μπάνον είχε σημειώσει ότι «ο Τάκερ είναι πιο επιδραστικός σήμερα [μετά την απόλυσή του] από το Fox. Τα θέματά του είναι ευρύτερα, οι καλεσμένοι του πιο ενδιαφέροντες.»

Η ικανότητα του Κάρλσον να διατηρεί την προσοχή των ΜΜΕ τον κάνει συμπαθή στον Τραμπ, σύμφωνα με Ρεπουμπλικανό συνεργάτη που γνωρίζει και τους δύο και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Δεν υπάρχει τίποτα που να σέβεται περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ από κάποιον που μπορεί να οδηγήσει έναν κύκλο ειδήσεων», είπε.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας επίσης ανώνυμα, είπε: «η ομορφιά του κινήματος είναι ότι ακούγονται πολλές φωνές, είτε ο Πρόεδρος συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί τους».

Η δημοσιογραφική απάντηση που δίνει στους κατηγόρους το Κάρλσον συμπυκνώνεται στη δήλωσή του: «Μου λες ότι δεν μπορώ να το κάνω, τότε θέλω να το κάνω ακόμα περισσότερο», είπε. «Πρέπει να μισώ τη Ρωσία; Οκέι, θα πετάξω στη Μόσχα και θα πάρω συνέντευξη από τον Πούτιν. Μου λες ότι δεν επιτρέπεται να ακούσω τον Νικ Φουέντες; Θα τον πάρω συνέντευξη».