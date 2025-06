Δημόσια ταπείνωση πολεμοκάπηλου γερουσιαστή από Τάκερ Κάρλσον: «Δεν ξέρεις τη χώρα που θες να βομβαρδίσεις;»

Σε εξαιρετικά άβολη θέση έφερε ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, τον ομοϊδεάτη του Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, αποκαλύπτοντας το βαθύ ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν οι ΗΠΑ έναντι του Ιράν.

Η διαδικτυακή συνέντευξη που ανάρτησε ο Κάρλσον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τρίτης 17 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που οι ΗΠΑ εξετάζουν αν θα συμμετάσχουν στην ισραηλινή προσπάθεια να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μέσω εκτεταμένων βομβαρδισμών.

Σημειώνεται ότι ο Ρεπουμπλικάνος από το Τέξας είναι ένα από τα πιο ένθερμα «γεράκια» του κόμματός του, και ο Τάκερ Κάρλσον, συντηρητικός δημοσιογράφος δηλωμένος απομονωτιστής, που δεν θέλει εμπλοκή στον πόλεμο.

Έτσι, η αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεκινήσει όταν ο Κάρλσον άρχισε να ρωτά τον Κρουζ για τα δημογραφικά στοιχεία του Ιράν, ξεκινώντας από το αν γνωρίζει έστω κατά προσέγγιση τον πληθυσμό της χώρας. Ο Κρουζ παραδέχτηκε ότι δεν τον ήξερε.

Senator Ted Cruz demands regime change in Iran. He’s not interested in the details.

(0:00) Why Does Cruz Want Regime Change in Iran?

(6:28) Is the US Currently Acting in Its Own Best Interest?

(7:49) Was Regime Change in Syria Beneficial to the US?

(12:31) Was the Iraq War a…

