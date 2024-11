Τάκερ Κάρλσον, το ακροδεξιό «εξαπτέρυγο» του Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τον Τάκερ Κάρλσον -γνωστό ακροδεξιό πολιτικό σχολιαστή στις ΗΠΑ και πλέον τον πιο διάσημο προπαγανδιστή του τραμπισμού- ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μπαμπάς», που «έρχεται η στιγμή να επιστρέψει σπίτι» για να επιβάλει «θυμωμένος» την τάξη στα άτακτα, απείθαρχα παιδιά.

Στο αφήγημά του, «σπίτι» είναι ο Λευκός Οίκος και αυτοί που πρέπει να συνετιστούν είναι οι Δημοκρατικοί και η χώρα.

Εάν συνεχίσουν να κυβερνούν τις ΗΠΑ -υποστήριξε τις προάλλες από βήματος προεκλογικής συγκέντρωσης στην κρίσιμη πολιτεία της Τζόρτζια, προλογίζοντας τον Τραμπ- θα είναι σαν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι να επιτρέπουν σε ένα 2χρονο «να λερώνει με τις πάνες του τους τοίχους» ή σε μια «θολωμένη από τις ορμόνες 15χρονη να κλείνει στα μούτρα των γονιών την πόρτα του υπνοδωματίου της, δείχνοντάς τους το μεσαίο δάχτυλο».

Αλλά «όταν ο μπαμπάς γυρίζει σπίτι, ξέρετε τι λέει;», έθεσε ρητορικά το ερώτημα ο 55χρονος Κάρλσον, μιλώντας επί της ουσίας για την Δημοκρατική προεδρική υποψήφια, Κάμαλα Χάρις.

Αν και ξέχειλη από τοξικό σεξισμό, πατερναλισμό και διάθεση για εκδίκηση, η ομιλία του Κάρλσον ενθουσίασε το συγκεντρωμένο πλήθος, που υποδέχθηκε αμέσως μετά τον Ντόναλντ Τραμπ φωνάζοντας παραληρηματικά «Ήρθε ο μπαμπάς σπίτι», ο «Μπαμπάς Ντον».

Ήταν άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι, που καταφανώς δεν τους καίγεται καρφί για το «μαύρο» πολιτικό και ποινικό μητρώο του Τραμπ.

«Δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν το γεγονός ότι ζητήθηκε από τον Κάρλσον να “ζεστάνει” το πλήθος», παρατηρεί η Λεόρα Τάναενμπαουμ, συγγραφέας βιβλίων για θέματα έμφυλης βίας.

Αφενός γιατί «πρόκειται για συγκεντρώσεις, όπου τα μπλουζάκια με το σύνθημα “πο@τ@ν@” για την Κάμαλα Χάρις γίνονται μπεστ σέλερ».

Αφετέρου επειδή ο Τάκερ Κάρλσον είναι, μαζί με τον Έλον Μασκ, οι νέοι αγαπημένοι του τραμπικού κινήματος MAGA, με ανοιχτό το ρόλο τους για την επόμενη ημέρα.

Επί χρόνια διάσημος, όσο και αμφιλεγόμενος πολιτικός σχολιαστής και παρουσιαστής εκπομπών σε μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα των ΗΠΑ -αρχικά στο CNN και στο MSNBC, προτού καταλήξει στο υπερσυντηρητικό Fox News- το «άστρο» του ακροδεξιού συνωμοσιολόγου έδειχνε πέρυσι να σβήνει.

Έπειτα από επτά χρόνια παρουσίασης της δημοφιλέστερης πολιτικής εκπομπής στην ιστορία της αμερικανικής συνδρομητικής τηλεόρασης, ο Τάκερ Κάρλσον απολύθηκε από το Fox News, την άνοιξη του 2023.

Αφορμή ή αιτία είχε σταθεί αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του δικτύου του μεγιστάνα Ρούμπερτ Μέρντοχ από την εταιρεία ηλεκτρονικής καταμέτρησης ψήφων Dominion Voting Systems του Ελληνοκαναδού Τζον Πούλος.

Η αγωγή, που έληξε με διακανονισμό, αφορούσε στο διαρκές αναμάσημα από το Fox News των τραμπικών ισχυρισμών περί νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Το έκανε κατά κόρον -αλλά όχι μόνο- ο φιλοτραμπικός Κάρλσον, έχοντας ήδη μακρά θητεία στην διάδοση ακροδεξιάς προπαγάνδας και συνωμοσιολογικών θεωριών.

Στο πλαίσιο της αγωγής δημοσιοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- ιδιωτικά μηνύματα που ο ίδιος είχε ανταλλάξει με άγνωστους παραλήπτες, που έβγαλαν διάφορα «λαβράκια».

Ορισμένα αποτύπωναν τον ακροδεξιό εξτρεμισμό του.

Σε άλλα όμως, με ημερομηνία την 4η Ιανουαρίου του 2021, έγραφε ότι απαξίωνε και μισούσε «με πάθος» τον Ντόναλντ Τραμπ, δύο ημέρες πριν ο φανατισμένος όχλος υποστηρικτών του τότε απερχόμενου προέδρου εισβάλει στο Καπιτώλιο για να αποτρέψει την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020.

Παρ’ όλα αυτά το ακροδεξιό πολιτικό bromance μεταξύ του -έκτοτε πολιτικά επιζήσαντα στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών- Ντόναλντ Τραμπ και του Τάκερ Κάρλσον συνεχίστηκε και εξελίσσεται έως τώρα.

Στο ενδεχόμενο δε νίκης του Αμερικανού πρώην προέδρου στις κάλπες της 5ης Νοεμβρίου, φημολογείται έντονα ότι ο ακροδεξιός influencer θα μπορούσε να «προσγειωθεί» σε πόστο μιας νέας κυβέρνησης Τραμπ.

Σε αυτό το ενδεχόμενο, δε, έχει ήδη πιάσει στασίδι -ως επικεφαλής επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου του κυβερνητικού έργου- ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Έλον Μασκ.

