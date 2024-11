Η Λιζ Τσένι, η πλέον προβεβλημένη Ρεπουμπλικανή που σηκώνει εδώ και καιρό ανάστημα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε σήμερα τον πρώην πρόεδρο ότι είναι ένας «εκδικητικός και βάρβαρος» δικτάτορας, αφού ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η Τσένι θα ήταν λιγότερο πολεμοχαρής αν οι κάννες των όπλων στόχευαν την ίδια.

Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος έκανε αυτά το σχόλιο σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ακροδεξιό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον στο Γκέντνταλ της Αριζόνα.

Trump on Liz Cheney: «Let’s put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her. Let’s see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face.» pic.twitter.com/Mtx1fbLtwE

— Aaron Rupar (@atrupar) November 1, 2024