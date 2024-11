Ο Τραμπ μήνυσε το CBS για τη «παραπλανητική» συνέντευξη της Χάρις - Τι απαντά το τηλεοπτικό δίκτυο

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες Πέμπτη αγωγή κατά του τηλεοπτικού δικτύου CBS για τη συνέντευξη της αντιπάλου του Κάμαλα Χάρις που μεταδόθηκε από το πρόγραμμα “60 Minutes” στις αρχές Οκτωβρίου, η οποία, σύμφωνα με την προσφυγή, «ήταν παραπλανητική».

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Τέξας, αναφέρει ότι το CBS μετέδωσε δύο διαφορετικές απαντήσεις της Χάρις σε ερώτηση που της έγινε για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εκδοχή που μεταδόθηκε από την εκπομπή “60 Minutes” στις 6 Οκτωβρίου δεν περιελάμβανε, όπως αναφέρει η προσφυγή, «τη λεκτική σαλάτα» όπως χαρακτηρίζει την απάντηση της Χάρις σχετικά με το πώς η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει τον πόλεμο.

BREAKING: Donald Trump sues CBS News for $10 billion for «deceptively doctoring» Kamala Harris’ 60-Minutes interview.

Trump is directly accusing CBS of election interference to help Harris, according to Fox News.

«CBS’ partisan and unlawful acts of election and voter… pic.twitter.com/1dEo0Y9ZbX

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 31, 2024