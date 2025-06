«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ: Μυστικές υπηρεσίες εναντίον Τραμπ και γερουσιαστών για Ιράν – Υπό παραίτηση η Γκάμπαρντ;

Στις 25 Μαρτίου, την ώρα που η Ελλάδα γιόρταζε την εθνική της επέτειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες λάμβανε χώρα ένα γεγονός που θα έπρεπε να επηρεάζει τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις: η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI), Τούλσι Γκάμπαρντ, ανακοίνωσε επίσημα ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Κι όμως, αρκετοί γερουσιαστές ουσιαστικά την διαψεύδουν, ωθώντας τις ΗΠΑ προς μια επικίνδυνη επανάληψη της εισβολής στο Ιράκ το 2003, αυτή τη φορά στο Ιράν!

«Η Κοινότητα Πληροφοριών συνεχίζει να εκτιμά ότι το Ιράν δεν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο και ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Χαμενεΐ δεν έχει εγκρίνει την επανεκκίνηση του προγράμματος πυρηνικών όπλων που είχε ανασταλεί το 2003», δήλωσε τότε ευθέως ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, Τούλσι Γκάμπαρντ, Διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία, ελέγχει το σύνολο των 18 κυβερνητικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, π.χ. CIA, FBI, που ασχολούνται με τη συλλογή, ανάλυση και διανομή πληροφοριών σχετικών με την εθνική ασφάλεια. Η Γκάμπαρντ λοιπόν, παρουσίασε, ως όφειλε, τις συλλογικές εκτιμήσεις της Κοινότητας Πληροφοριών των ΗΠΑ (IC).

Ωστόσο, παρά τη σαφή αυτή μαρτυρία, από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μέχρι και τα περισσότερα μέλη της επιτροπής τις τελευταίες εβδομάδες κάνουν δηλώσεις ο ένας μετά τον άλλον αγνοούν πλήρως αυτήν την εκτίμηση.

Παρουσιάζουν το Ιράν ως μια χώρα που επιταχύνει την πορεία της προς την απόκτηση πυρηνικής βόμβας, και θεωρώντας τον αυτοαποκαλούμενο «προληπτικό» πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν ως μια αναπόφευκτη και δικαιολογημένη πράξη αυτοάμυνας, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του στο Responsible Statecraft ο δημοσιογράφος Μπράνκο Μάρτσετιτς.

Όταν την Τρίτη 17 ο Ιουνίου, δημοσιογράφοι υπενθύμισαν στον Αμερικανό πρόεδρο, την έκθεση της Γκάμπαρντ τον Μάρτιο, εκείνος απάντησε: «Δεν με νοιάζει τι είπε. Νομίζω ότι ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσουν μία».

Τα σχόλια του Τραμπ υπενθύμισαν τις συγκρούσεις του με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης ότι η Μόσχα προσπάθησε να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του 2016 υπέρ του και την αποδοχή των αρνήσεων του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν από μέρους του.

Η Γκάμπαρντ προς το παρόν δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως μέχρις στιγμής, αλλά σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η εκτίμηση που παρουσίασε η Γκάμπαρντ δεν είχε αλλάξει.

Σημειώνεται ότι Τραμπ έχει επανειλημμένα αποκηρύξει τα ευρήματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, τα οποία ο ίδιος και οι υποστηρικτές του έχουν κατηγορήσει – χωρίς να παράσχουν αποδείξεις – ότι αποτελούν μέρος μιας «κλίκας βαθέος κράτους» Αμερικανών αξιωματούχων που αντιτίθενται στην προεδρία του.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό σχολιαστή Τράβις Άκερς, που συχνά επικαλείται πηγές από στην Ουάσινγκτον, η Γκάμπαρντ φέρεται να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο παραίτησης, αν ο Πρόεδρος Τραμπ εμπλέξει επίσημα τον αμερικανικό στρατό στον πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Ιράν.

Washington insiders are saying ODNI Tulsi Gabbard will resign if President Trump orders the U.S. military to join Israel in their strikes against Iran.

— Travis Akers 🇺🇸 (@travisakers) June 17, 2025