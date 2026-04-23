Πριγκιπική εναρκτήρια παράσταση για το Βασιλικό θέατρο του Ραμπάτ

Ένα εμβληματικό κτίριο, μια λαμπερή βραδιά. Η εναρκτήρια παράσταση του εντυπωσιακού Βασιλικού Θεάτρου του Ραμπάτ, που αντανακλά τη δέσμευση του βασιλιά της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, στην τέχνη και τον πολιτισμό, συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον, χάρη και στην παρουσία των πριγκιπισσών του Μαρόκου, Λάλα Χαντίζα, Λάλα Μεριέμ και Λάλα Χάσνα, αλλά και της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Θεάτρου υπέβαλαν τα σέβη τους στην κόρη του βασιλιά, Λάλα Χαντίζα, τις αδελφές του, Λάλα Μεριέμ και Λάλα Χάσνα, η οποία είναι και η πρόεδρος του Ιδρύματος του Βασιλικού Θεάτρου, και στη σύζυγο του γάλλου προέδρου της Δημοκρατίας, Μπριζίτ Μακρόν, λίγο πριν εκείνες πάρουν τις θέσεις τους στο Βασιλικό Θεωρείο για να παρακολουθήσουν την παράσταση, η οποία ξεκίνησε με ένα βίντεο για το Βασιλικό Θέατρο ως θεσμό-σύμβολο της καλλιτεχνικής ανανέωσης της πρωτεύουσας της χώρας, στο πλαίσιο της δυναμικής που παρατηρείται στα πολιτιστικά πράγματα, μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση της μαροκινής τέχνης και την αξιοποίηση, κατά συνέπεια, του ταλέντου και των δημιουργικών ικανοτήτων των φορέων της.

Ακολούθησε ο εθνικός ύμνος και ένα μουσικό διάλειμμα, με τον σολίστ Μαρουάν Μπεναμπνταλάχ σε ρεπερτόριο κλασικής μουσικής, τη μεσόφωνο Αχλίμα Μχάμντι η οποία τραγούδησε όπερα, την ερμηνεύτρια αραβο-ανδαλουσιανής μουσικής κληρονομιάς Σαμίρα Καντίρι, και τον Ντρις Ελ Μαλούμι, συνθέτη και δεξιοτέχνη του ούτι, σε μια σύγχρονη σύνθεση εμπνευσμένη από μαροκινούς ήχους.

Χάρη σε αυτό το εμπνευσμένο και υλοποιημένο από μαροκινούς καλλιτέχνες πρόγραμμα, οι θεατές μετείχαν σε μια συναρπαστική πολιτιστική περιπέτεια όπου συνθέτες, σολίστ, ερμηνευτές, χορωδοί, μαέστροι και μουσικοί συναντήθηκαν σε μια γιορτή που ανέδειξε τον πλούτο, το υψηλό επίπεδο και την ποικιλομορφία μιας δημιουργικής και ανοιχτής στις διαφορετικές εκφράσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Ορόσημο της βραδιάς, η πρεμιέρα μιας εξαιρετικής μουσικής συνεργασίας 76 μουσικών και 40 χορωδών, υπό τη διεύθυνση της Ντίνα Μπενσαΐντ, οι οποίοι αποτελούν το δυναμικό της Μαροκινής Φιλαρμονικής Ορχήστρας, που γιορτάζει την 30ή της επέτειο, και της Βασιλικής Συμφωνικής Ορχήστρας, που συμπληρώνει 20 χρόνια από την ίδρυσή της.

Προσκεκλημένοι ήταν εκατοντάδες καλλιτέχνες, προσωπικότητες από το χώρο του πολιτισμού, διανοούμενοι, επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών και εικαστικοί από το Μαρόκο και το εξωτερικό, καθώς και διαπιστευμένοι στο Ραμπάτ εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος (πρέσβεις, επιτετραμμένοι και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών).

Το Βασιλικό Θέατρο του Ραμπάτ βρίσκεται στην καρδιά της κοιλάδας Μπουργκρέγκ, ως φυσική συνέχεια σημαντικών μνημείων της πόλης, όπως ο Πύργος Χασάν, το Μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε’ και ο Πύργος Μοχάμεντ ΣΤ’, και ως σύμβολο, πλέον, του ανανεωμένου προφίλ της, χάρη στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης «Ραμπάτ Πόλη του Φωτός, Πολιτιστική Πρωτεύουσα του Μαρόκου», μια πρωτοβουλία του βασιλιά της χώρας, μέσα από την οποία ο τομέας του πολιτισμού αναδείχθηκε σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης και προόδου.