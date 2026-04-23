Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Πριγκιπική εναρκτήρια παράσταση για το Βασιλικό θέατρο του Ραμπάτ
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 12:18

Πριγκιπική εναρκτήρια παράσταση για το Βασιλικό θέατρο του Ραμπάτ

Λαμπερές παρουσίες, οι πριγκίπισσες του Μαρόκου, Λάλα Χαντίτζα, Λάλα Μεριέμ και Λάλα Χάσνα, συνοδευόμενες από την Μπριζίτ Μακρόν

Ένα εμβληματικό κτίριο, μια λαμπερή βραδιά. Η εναρκτήρια παράσταση του εντυπωσιακού Βασιλικού Θεάτρου του Ραμπάτ, που αντανακλά τη δέσμευση του βασιλιά της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, στην τέχνη και τον πολιτισμό, συγκέντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον, χάρη και στην παρουσία των πριγκιπισσών του Μαρόκου, Λάλα Χαντίζα, Λάλα Μεριέμ και Λάλα Χάσνα, αλλά και της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Θεάτρου υπέβαλαν τα σέβη τους στην κόρη του βασιλιά, Λάλα Χαντίζα, τις αδελφές του, Λάλα Μεριέμ και Λάλα Χάσνα, η οποία είναι και η πρόεδρος του Ιδρύματος του Βασιλικού Θεάτρου, και στη σύζυγο του γάλλου προέδρου της Δημοκρατίας, Μπριζίτ Μακρόν, λίγο πριν εκείνες πάρουν τις θέσεις τους στο Βασιλικό Θεωρείο για να παρακολουθήσουν την παράσταση, η οποία ξεκίνησε με ένα βίντεο για το Βασιλικό Θέατρο ως θεσμό-σύμβολο της καλλιτεχνικής ανανέωσης της πρωτεύουσας της χώρας, στο πλαίσιο της δυναμικής που παρατηρείται στα πολιτιστικά πράγματα, μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση της μαροκινής τέχνης και την αξιοποίηση, κατά συνέπεια, του ταλέντου και των δημιουργικών ικανοτήτων των φορέων της.

Ακολούθησε ο εθνικός ύμνος και ένα μουσικό διάλειμμα, με τον σολίστ Μαρουάν Μπεναμπνταλάχ σε ρεπερτόριο κλασικής μουσικής, τη μεσόφωνο Αχλίμα Μχάμντι η οποία τραγούδησε όπερα, την ερμηνεύτρια αραβο-ανδαλουσιανής μουσικής κληρονομιάς Σαμίρα Καντίρι, και τον Ντρις Ελ Μαλούμι, συνθέτη και δεξιοτέχνη του ούτι, σε μια σύγχρονη σύνθεση εμπνευσμένη από μαροκινούς ήχους.

Χάρη σε αυτό το εμπνευσμένο και υλοποιημένο από μαροκινούς καλλιτέχνες πρόγραμμα, οι θεατές μετείχαν σε μια συναρπαστική πολιτιστική περιπέτεια όπου συνθέτες, σολίστ, ερμηνευτές, χορωδοί, μαέστροι και μουσικοί συναντήθηκαν σε μια γιορτή που ανέδειξε τον πλούτο, το υψηλό επίπεδο και την ποικιλομορφία μιας δημιουργικής και ανοιχτής στις διαφορετικές εκφράσεις της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Ορόσημο της βραδιάς, η πρεμιέρα μιας εξαιρετικής μουσικής συνεργασίας 76 μουσικών και 40 χορωδών, υπό τη διεύθυνση της Ντίνα Μπενσαΐντ, οι οποίοι αποτελούν το δυναμικό της Μαροκινής Φιλαρμονικής Ορχήστρας, που γιορτάζει την 30ή της επέτειο, και της Βασιλικής Συμφωνικής Ορχήστρας, που συμπληρώνει 20 χρόνια από την ίδρυσή της.

Προσκεκλημένοι ήταν εκατοντάδες καλλιτέχνες, προσωπικότητες από το χώρο του πολιτισμού, διανοούμενοι, επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών και εικαστικοί από το Μαρόκο και το εξωτερικό, καθώς και διαπιστευμένοι στο Ραμπάτ εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος (πρέσβεις, επιτετραμμένοι και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών).

Το Βασιλικό Θέατρο του Ραμπάτ βρίσκεται στην καρδιά της κοιλάδας Μπουργκρέγκ, ως φυσική συνέχεια σημαντικών μνημείων της πόλης, όπως ο Πύργος Χασάν, το Μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε’ και ο Πύργος Μοχάμεντ ΣΤ’, και ως σύμβολο, πλέον, του ανανεωμένου προφίλ της, χάρη στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης «Ραμπάτ Πόλη του Φωτός, Πολιτιστική Πρωτεύουσα του Μαρόκου», μια πρωτοβουλία του βασιλιά της χώρας, μέσα από την οποία ο τομέας του πολιτισμού αναδείχθηκε σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης και προόδου.

googlenews

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Μέση Ανατολή 23.04.26

Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τα Στενά του Ορμούζ, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Βόρεια της Κοπεγχάγης 23.04.26

Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση από τη μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Σύνταξη
Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Πότε θα εφαρμοστεί 23.04.26

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών ψήφισε η Τουρκία

Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Σύνταξη
Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας
Αναβρασμός 23.04.26

Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας

Η ξαφνική αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Παρνέλ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν παρείχε καμία εξήγηση για την κίνηση

Σύνταξη
Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Μέση Ανατολή 23.04.26

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 23.04.26 Upd: 12:07

Το Ιράν λέει ότι εισέπραξε τα πρώτα διόδια για τα Στενά του Ορμούζ – NNA: Οι IDF πυρπολούν σπίτια στον Λίβανο

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών - Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας - Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Ασκήσεις επί χάρτου 23.04.26

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια
Κόσμος 23.04.26

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια

Πίσω από τις απελάσεις κρατουμένων σε ξένες φυλακές αποκαλύπτεται μια ανησυχητική πρακτική όπου το κράτος δικαίου των ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί ή να παρακάμπτεται μπροστά στην πολιτική σκοπιμότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Υποβαθμίζουν οι ΗΠΑ 23.04.26

Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Δημοσιεύματα 23.04.26

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Έρευνα 23.04.26

Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Επικαιρότητα 23.04.26

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;
«Ποτέ ξανά» 23.04.26

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;

«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Νέο πλαίσιο για το κέντρο της Άρτας: Μπάρες, έλεγχος κυκλοφορίας και προστασία των πεζοδρόμων
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Νέο πλαίσιο για το κέντρο της Άρτας: Μπάρες, έλεγχος κυκλοφορίας και προστασία των πεζοδρόμων

Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του δημόσιου χώρου, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της πόλης», αναφέρει ο Δήμος.

Σύνταξη
Αδιανόητα νούμερα: Τα «τρελά» ποσά που έχει πληρώσει σε αποζημιώσεις η Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Αδιανόητα νούμερα: Τα «τρελά» ποσά που έχει πληρώσει σε αποζημιώσεις η Τσέλσι

Ο Λίαμ Ροσένιορ αποχώρησε από την Τσέλσι, με τον Άγγλο προπονητή να λαμβάνει αποζημίωση που αγγίζει τα 27 εκατομμύρια ευρώ, τοποθετώντας το κλαμπ πρώτο σε μία όχι και τόσο τιμητική κατηγορία.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές
Στην Krikel 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές

Πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά της κυβέρνησης για τη μη λειτουργικότητα των ασυρμάτων TETRA της ΕΛ.ΑΣ., που προμήθευσε η Krikel του καταδικασμένου πρωτοδίκως για τις παράνομες υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου

Σύνταξη
Πυρά και Βορίδη κατά του Σκέρτσου: Καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’ υψηλού
Τριβές 23.04.26

Πυρά και Βορίδη κατά του Σκέρτσου: Καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’ υψηλού

Μετά τον Γιάννη Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης βάλλει κατά του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και όσα ανέφερε για τις πελατειακές σχέσεις. «Εξωκοινοβουλευτικοί δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», τονίζει

Σύνταξη
Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών
Ελλάδα 23.04.26

Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή  θα δηλώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Πυρά κατά του πρώην υπουργού έξω από τον Άρειο Πάγο

Σύνταξη
Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση
Κράτος Δικαίου 23.04.26

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση

Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος
Έρευνα σε εξέλιξη 23.04.26

Σκηνή αρχαίας τραγωδίας στον Αγ. Δημήτριο - Όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος

Ο πατέρας του θύματος, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
Στην Κρήτη 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»

«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
