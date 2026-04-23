Ο Τραμπ ζήτησε αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ και προτείνει την… Ιταλία
Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του αντιπροσώπου του, ζήτησε να μην συμμετέχει το Ιράν στο Μουντιάλ του καλοκαιριού, με την Ιταλία να επιλέγεται ως αντικαταστάτρια του.
Ο Ντόναλντ Τραμπ με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ιράν από το Μουντιάλ, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν αποκλείει το σενάριο να υπάρξει αντικατάσταση στην διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Μάλιστα, τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/04), ένας ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της χώρας της Βόρειας Αμερικής ζήτησε από τη FIFA να δώσει στην Ιταλία τη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Αναλυτικά όσα είπε ο αντιπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ
«Επιβεβαιώνω ότι πρότεινα στον Trump και στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, η Ιταλία να αντικαταστήσει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι Ιταλός στην καταγωγή και θα ήταν όνειρο να δω την ατζούρι σε ένα τουρνουά που φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τέσσερις τίτλους, έχουν το ιστορικό που δικαιολογεί τη συμμετοχή τους», δήλωσε ο Πάολο Ζαμπόλι στους «Financial Times».
Φαίνεται απίθανο μια τέτοια πρόταση να γίνει αποδεκτή με αυτόν τον τρόπο, αλλά σίγουρα στο ποδόσφαιρο έχουν συμβεί και πιο παράξενα πράγματα. Προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ήδη καταθέσει επίσημα το αίτημα.
Αξίζει να θυμίσουμε, πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο «Politico» στις αρχές Μαρτίου πως «αδιαφορώ πραγματικά. Νομίζω ότι το Ιράν είναι μια ηττημένη χώρα. Έχουν φτάσει στα όριά τους», ενώ από την από την πλευρά της FIFA, ο γενικός γραμματέας Ματίας Γκράφστρομ είχε υπογραμμίσει ότι στόχος παραμένει «η συμμετοχή όλων των ομάδων όπως έχει προγραμματιστεί».
