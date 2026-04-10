Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
10.04.2026 | 08:52
Ποδόσφαιρο 10 Απριλίου 2026, 08:43

Μουντιάλ 2026: Ανακοινώθηκε η πλήρης λίστα των διαιτητών

Αυτοί είναι οι 52 διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η FIFA έκανε γνωστή (9/4) τη λίστα με τους επιλεγμένους διαιτητές-χωρίς την παρουσία Ελλήνων- για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου. Ανάμεσα στους 52 διαιτητές έξι είναι γυναίκες.

Συνολικά 52 διαιτητές, 88 βοηθοί διαιτητές και 30 διαιτητές VAR από όλες τις έξι συνομοσπονδίες  επιλέχθηκαν για τους 104 αγώνες στις τρεις χώρες υποδοχής.

«Οι επιλεγμένοι διαιτητές αγώνων είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Ήταν μέρος μιας ευρύτερης ομάδας διαιτητών που εντοπίστηκε και παρακολουθήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και έχουν διαιτητεύσει σε τουρνουά της FIFA. Επιπλέον, οι επιδόσεις τους σε εγχώριους και διεθνείς αγώνες αξιολογούνταν τακτικά.

Οι επιλεγμένοι διαιτητές έχουν λάβει και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ολοκληρωμένη υποστήριξη από τους προπονητές φυσικής κατάστασης και το ιατρικό προσωπικό μας, συμπεριλαμβανομένων φυσιοθεραπευτών και ενός ψυχολόγου. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι βρίσκονται σε άριστη φυσική και ψυχική κατάσταση όταν φτάσουν στο Μαϊάμι στις 31 Μαΐου», ανέφερε ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA και πρόεδρος της επιτροπής διαιτητών της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Πιερουίτζι Κολίνα.

«Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, με 48 ομάδες και 104 αγώνες που θα διεξαχθούν στην πιο εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή στην ιστορία του τουρνουά», συνέχισε.

«Θα είναι η μεγαλύτερη ομάδατης FIFA που έχει υπάρξει ποτέ, με 41 περισσότερους διαιτητές αγώνων από ό,τι στο Κατάρ 2022. Το γεγονός ότι έχουν επιλεγεί έξι γυναίκες διαιτητές αγώνων συνεχίζει μια τάση που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια στο Κατάρ, καθώς στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της γυναικείας διαιτησίας.

Όπως και στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, η τεχνολογία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των διαιτητών αγώνων στη λήψη αποφάσεων. Θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία γραμμής τέρματος, μια προηγμένη έκδοση της ημιαυτόματης τεχνολογίας οφσάιντ και η τεχνολογία συνδεδεμένης μπάλας, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι οπαδοί θα μπορούν να βλέπουν τα πράγματα από την οπτική γωνία του διαιτητή εντός γηπέδου χάρη στη χρήση νέων τεχνολογιών», κατέληξε ο Κολίνα.

Οι διαιτητές θα έχουν έδρα το Μαϊάμι, όπου ν θα συναντηθούν για ένα δεκαήμερο σεμινάριο προετοιμασίας που θα ξεκινήσει στις 31 Μαΐου. Μετά από αυτό το γεγονός, οι διαιτητές VAR θα μεταφερθούν στο Ντάλας, το οποίο θα φιλοξενήσει το Διεθνές Κέντρο Μεταδόσεων, ενώ οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές και το προσωπικό υποστήριξης θα παραμείνουν στο Μαϊάμι.

Οι 52 διαιτητές του Μουντιάλ 2026:

UEFA (15): Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία), Άντονι Τέιλορ (Αγγλία), Φρανσουά Τετιξιέ (Γαλλία), Κλεμέν Τουρπέν (Γαλλία), Φέλιξ Ζβάιερ (Γερμανία), Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)., Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία), Έσπεν Έσκας (Νορβηγία), Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία), Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία), Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία), Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία), Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ισπανία), Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία) και Σάντρο Σέρερ (Ελβετία).

AFC (7): Άνταμ Μακαντμεχ (Ιορδανία), Νιγκ Μα (Κίνα), Αλιρέζα Φαγκανί (Αυστραλία), Γιουσούκε Αράκι (Ιαπωνία), Αμπντουλραχμάν Αλ Γιασίμ (Κατάρ), Καλίντ Αλ Τουραίς (Σαουδική Αραβία) και Ιγκρίτζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)

CAF (9): Μουσταφά Γκορμπάλ (Αλγερία), Πιερ Άτσο (Γκαμπόν), Αμίν Μοχάμεντ (Αίγυπτος), Τζαλάλ Τζαγέντ (Μαρόκο), Νταχάνε Μπείντα (Μαυριταρία), Ομάρ Αμπντουλκαντίρ (Σομαλία), Αμπονγκίλε Τομ (Νότια Αφρική)

CONCACAF (9): Ντρό Φίσερ (Καναδάς), Χουάν Καλντερόν (Κόστα Ρίκα), Σαίντ Μαρτίνες (Ονδούρα),  Οσάν Νασιόν (Τζαμάικα),  Σέζαρ Ράμος (Μεξικό), Κάτια Γκαρσία (Μεξικό), Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ), Ισμαίλ Ίλφαθ (ΗΠΑ), Τόρι Πένσο (ΗΠΑ)

CONMEBOL (12): Γιαέλ Φάλκον Πέρες (Αργεντινή), Ντάριο Ερέρα (Αργεντινή), Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή), Ραμόν Αμπάτι (Βραζιλία), Ραφαέλ Κλάους (Βραζιλία), Γουίλτον Σαμπάϊο (Βραζιλία), Κριστιάν Γκαράι (Χιλή), Αντρές Ρόχας (Κολομβία), Χουάν Γκάμπριελ Μπενίτες (Παραγουάη), Κέβιν Ορτέγκα (Περού), Γκουστάβο Τεχέρα (Ουρουγουάη), Χεσούς Βαλενσουέλα (Βενεζουέλα).

