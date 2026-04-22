Στο Λιμάνι της Πάτρας έλαβε χώρα σήμερα άσκηση με την κωδική ονομασία «Τροία 2026» που διοργανώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και τον απόλυτο συντονισμό των σωμάτων ασφαλείας απέναντι σε ασύμμετρες απειλές και τεχνολογικά ατυχήματα.

Λίγο μετά τις δέκα το πρωί άρχισαν να ηχούν σειρήνες ενώ μέσα σε δευτερόλεπτα κατέφθασαν οχήματα της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής ενώ υπήρχε κινητοποίηση και του Λιμενικού.

Ο στόχος ήταν η διαχείριση και απομάκρυνση ενός «ύποπτου δέματος», που θα μπορούσε να περιέχει Χημικό, Βιολογικό, Ραδιολογικό ή Πυρηνικό παράγοντα(ΧΒΡΠ).

Τι περιλαμβάνει η άσκηση

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής φορούσαν ειδικές στολές προστασίας, και στο σημείο στήθηκαν ειδικοί χώροι απολύμανσης και σκηνές, ενώ χρησιμοποιήθηκαν φουσκωτές μονάδες (ντουζιέρες) για την απολύμανση όσων ήρθαν σε επαφή με το «ύποπτο» αντικείμενο, ακολουθώντας τα αυστηρότερα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν προσωπικό του λιμένα «εντόπισε το δέμα» και ενημέρωσε τις Αρχές. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ -οι οποίες προχώρησαν τελικά στην περισυλλογή του χημικού ή ραδιολογικού κινδύνου- και ειδικός πυροτεχνουργός του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας για να αποκλείσει την ύπαρξη εκρηκτικής ύλης.

Ο αντιπύραρχος και διοικητής της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, Κωνσταντίνος Τσιμπούκης, υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων δράσεων για την ασφάλεια των πολιτών: «Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας, διενεργήσαμε άσκηση επί πεδίου με αντικείμενο την απειλή από χημικό, ραδιολογικό ή πυρηνικό παράγοντα. Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν το προσωπικό μας να εντοπίζει τυχόν κενά και αδυναμίες, ώστε σε ένα πραγματικό συμβάν να είμαστε σε θέση να μειώσουμε τα λάθη και τους χρόνους επέμβασης».