Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)

H Φενέρμπαχτσε κατέκτησε τη Euroleague γυναικών για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, επικρατώντας με 68-55 της Γαλατάσαραϊ στη Σαραγόσα, διαθέτοντας μία από τις πιο ακριβές ομάδες που έχουν παίξει ποτέ στη διοργάνωση. Μέλος της ομάδας (όχι από την αρχή, αλλά για δύο ματς στο Final 6) ήταν και η Μπριάνα Στιούαρτ.

Η Αμερικανίδα πήρε συμβόλαιο για δύο παιχνίδια με τα ποσά που έχουν ακουστεί να είναι πέρα από κάθε φαντασία. Κάποιοι έκαναν λόγο για ένα εκατομμύριο συνολικά, ωστόσο η αλήθεια φέρεται να βρίσκεται πιο χαμηλά. Συνολικά η τεράστια αθλήτρια του WNBA πήρε 500 χιλιάδες ευρώ για αυτά τα δύο παιχνίδια. 250 χιλιάδες για τα ματς που έπαιξε και άλλα τόσα ως μπόνους επίτευξης στόχων.

Το ποσό είναι μοναδικό στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ακόμη και για την Στιούαρτ, η οποία στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και πάλι στην Ευρώπη και τη Φενέρ, παίρνοντας συμβόλαιο αξίας ενός εκατομμύρια, αλλά για μία ολόκληρη σεζόν.

Ποια είναι η Μπριάνα Στιούαρτ

Η Αμερικανίδα σούπερσταρ είναι μία από τις κορυφαίες μπασκετμπολίστριες όλων των εποχών στις ΗΠΑ, με αμέτρητες ατομικές και ομαδικές διακρίσεις στο παλμαρέ της.

Η Στιούαρτ έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το NCAA με το Κονέκτικατ, έχει τρία πρωταθλήματα στο WNBA και ένα παλμαρέ και μια καριέρα που πολλοί ζηλεύουν και ελάχιστοι έχουν καταφέρει να κάνουν.

Στην Ευρώπη έχει κατακτήσει τρεις φορές τo τρόπαιο της Euroleague, ενώ με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει τρία χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, τρία παγκόσμια πρωταθλήματα.