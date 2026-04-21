Τρίτη 21 Απριλίου 2026
science

21.04.2026 | 14:48
Της πούλησε έρωτα, της έκλεψε μια περιουσία – Τα ύπουλα κόλπα της διαδικτυακής απάτης
Τεχνολογία 21 Απριλίου 2026, 13:51

Της πούλησε έρωτα, της έκλεψε μια περιουσία – Τα ύπουλα κόλπα της διαδικτυακής απάτης

Romance scams, ψεύτικες εφαρμογές και κέντρα απάτης συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο έγκλημα - Ψηφιακή απάτη και η απαίτηση για διεθνή συντονισμό.

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Πώς η θεωρία "Broaden and Build" μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Η ψηφιακή απάτη έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ταχέως αναπτυσσόμενα και διεθνικοποιημένα εγκλήματα της εποχής, με τους δράστες να αξιοποιούν τεχνολογία, κοινωνικά δίκτυα και σύνθετα δίκτυα διακίνησης χρημάτων για να αποσπούν δισεκατομμύρια από ανυποψίαστα θύματα. Όλο και περισσότερα κράτη και μεγάλες εταιρείες επιχειρούν να οργανώσουν μια κοινή άμυνα, όμως οι μέθοδοι των απατεώνων γίνονται διαρκώς πιο δύσκολο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν.

Η περίπτωση της Κίρστι, μιας γυναίκας από τη Βόρεια Υόρκη, αποκαλύπτει το BBC, αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πώς λειτουργούν πλέον οι σύγχρονες απάτες. Το 2024 γνώρισε μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών έναν άνδρα που παρουσιαζόταν ως Άγγλος επιχειρηματίας με βάση την Τουρκία, ο οποίος την έπεισε ότι είχε σημαντικές οικονομίες και σταθερή οικονομική επιφάνεια. Στην πορεία, όμως, ο «επιχειρηματίας» ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα ληστείας και ζήτησε χρήματα και βοήθεια, οδηγώντας τη γυναίκα να του στείλει συνολικά 80.000 λίρες μέσα σε δύο μήνες.

H μαζική απώλεια θέσεων εργασίας δημιούργησε μία νέα δεξαμενή ανθρώπων που μπορεί να στρατολογηθεί από εγκληματικά δίκτυα

Η εξαπάτηση αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη απ’ όσο φαινόταν αρχικά. Το κινητό που αγόρασε η Κίρστι στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο, τα χρήματα διοχετεύθηκαν μέσω υπηρεσιών μεταφοράς σε λογαριασμούς με νιγηριανά, ρουμανικά και άλλα ευρωπαϊκά ονόματα, ενώ ο άνδρας που την προσέγγισε δεν ήταν Βρετανός αλλά Νιγηριανός, χρησιμοποιώντας μάλιστα αλλοιωτή φωνής για να την εξαπατήσει. Ακόμη και το τραπεζικό site που είχε παρουσιάσει ως απόδειξη οικονομικής ευρωστίας ήταν μια καλοστημένη ψεύτικη ιστοσελίδα με καταχώριση στις ΗΠΑ.

Η ιστορία αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, οι παγκόσμιες απώλειες από απάτες ξεπερνούν πλέον τα 500 δισ. δολάρια τον χρόνο, ενώ οι αναφορές για romance scams αυξήθηκαν κατά 20% το πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο, η αστυνομία τουΛονδίνου εκτιμά ότι το 2024 χάθηκαν 106 εκατ. λίρες από αντίστοιχες υποθέσεις.

Η πανδημία ως επιταχυντής

Η έξαρση των απατών συνδέεται στενά με την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Καθώς οι μετακινήσεις περιορίστηκαν, οι άνθρωποι πέρασαν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο, έκαναν περισσότερες αγορές online και αύξησαν τη δραστηριότητά τους στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό έφερε τους χρήστες πιο κοντά στους μηχανισμούς που αξιοποιούν οι απατεώνες, ενώ ταυτόχρονα η πρόοδος σε deepfakes, ψεύτικες φωνές, ιστοσελίδες και μηνύματα έκανε τις απάτες πιο πειστικές από ποτέ.

Η Μιανμάρ είναι ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα τέτοιων κέντρων απάτης

Την ίδια στιγμή, η μαζική απώλεια θέσεων εργασίας παγκοσμίως δημιούργησε μία νέα δεξαμενή ανθρώπων που μπορεί να στρατολογηθεί από εγκληματικά δίκτυα. Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ του BBC, υπάρχουν περιοχές ανά τον κόσμο σχεδόν χωρίς κρατικό έλεγχο ή υπό τον έλεγχο ένοπλων συμμοριών, όπου οι αρχές δυσκολεύονται να παρέμβουν.

Η Μιανμάρ είναι ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα τέτοιων κέντρων απάτης. Τα λεγόμενα scam centers ξεκίνησαν να αναπτύσσονται πάνω σε υποδομές παράνομων καζίνο και, με την πανδημία και τη μετέπειτα πολιτική αστάθεια, μετατράπηκαν σε κομβικά σημεία οργανωμένου εγκλήματος. Η εμφύλια σύγκρουση που ακολούθησε το πραξικόπημα του 2021 έδωσε στους εγκληματίες ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια δράσης.

Τα θύματα γίνονται θύτες

Ένα από τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου φαινομένου είναι ότι οι απατεώνες μπορεί να είναι και οι ίδιοι θύματα εκμετάλλευσης. Ψεύτικες αγγελίες εργασίας προσελκύουν ανθρώπους στο εξωτερικό, οι οποίοι στη συνέχεια πέφτουν θύματα trafficking και αναγκάζονται να εργάζονται σε κέντρα απάτης, αποσπώντας χρήματα από πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα κέντρα κρατούνται όμηροι, χωρίς διαβατήρια, και αναγκάζονται να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια

Η πρόσφατη επίσκεψη του BBC σε ένα εγκαταλελειμμένο συγκρότημα απάτης στην Καμπότζη αποκάλυψε τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας μέσα σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Στους τοίχους υπήρχαν συνθήματα ενθάρρυνσης στα κινεζικά, ενώ βρέθηκαν και στοιχεία που δείχνουν πειθαρχικά συστήματα, ψεύτικες αστυνομικές στολές και πλαστές κλήσεις της αστυνομίας, που χρησιμοποιούνταν για να τρομοκρατούν τα θύματα.

Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα κέντρα κρατούνται ουσιαστικά όμηροι, χωρίς διαβατήρια, και αναγκάζονται να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια με συγκεκριμένους στόχους απόδοσης. Η αποτυχία να φτάσουν τους στόχους αυτούς μπορεί να οδηγήσει σε απομόνωση, ξυλοδαρμούς ή μεταφορά σε ακόμη χειρότερες εγκαταστάσεις.

Διεθνής άμυνα

Μπροστά σε αυτή την κλιμακούμενη απειλή, κυβερνήσεις, υπηρεσίες ασφαλείας και μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προσπαθούν να διαμορφώσουν κοινή στρατηγική. Στο Global Fraud Summit της Βιέννης, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και της Interpol, συμμετείχαν 1.400 εκπρόσωποι από κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ενώ για πρώτη φορά υπεγράφη κοινή συμφωνία από 44 χώρες για την καταπολέμηση της απάτης στην πηγή της και την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων.

Παρά την πρόοδο, η συνεργασία παραμένει άνιση. Οι πλούσιες χώρες της Δύσης είναι συχνά οι βασικοί στόχοι των κυκλωμάτων, ενώ πολλές από τις περιοχές όπου εδρεύουν τα δίκτυα απάτης — όπως η Μιανμάρ, η Δυτική Αφρική και τμήματα της Νότιας Ασίας — δεν διαθέτουν πάντα τα μέσα για αποτελεσματική δράση.

Ορισμένοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο τιμωρητική, αλλά και συνεργατική. Η Χολισίλε Χανυίλε, εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος από τη Νότια Αφρική, τόνισε ότι οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να μοιραστούν τεχνογνωσία και πόρους, όπως ειδικούς στη λεγόμενη εγκληματολογική λογιστική (forensic accounting), κρυπτονομίσματα και open source έρευνες, ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο ρόλος των τεχνολογικών εταιρειών

Στη μάχη κατά των απατεώνων αναδεικνύεται και η ανάγκη πιο στενής συνεργασίας με τις μεγάλες πλατφόρμες. Ο πρώην εθνικός συντονιστής οικονομικού εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, Στιβ Χεντ, υπογράμμισε ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να εμπλακούν πολύ πιο ενεργά και επιχειρησιακά.

Κάποιες εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε κινήσεις άμυνας. Η Match.com, για παράδειγμα, αναφέρει ότι απομακρύνει 50 ψεύτικους λογαριασμούς κάθε λεπτό, ενώ η Google έχει συνεργαστεί με τη Σιγκαπούρη για να αποτρέψει τη λήψη 2,8 εκατ. κακόβουλων εφαρμογών.

Παρότι η εικόνα είναι ανησυχητική, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η συνεργασία μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου άμεση επικοινωνία μεταξύ αστυνομικών αρχών και της Interpol οδήγησε στην παύση μεταφοράς χρημάτων και στην ανάκτηση των ποσών.

Ένα έγκλημα χωρίς σύνορα

Η νέα γενιά απατών έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι απλώς μια υπόθεση μεμονωμένων τηλεφωνημάτων ή ύποπτων email. Πρόκειται για ένα παγκοσμιοποιημένο, πλήρως και επαγγελματικό και ιδιαίτερα ευέλικτο εγκληματικό οικοσύστημα, το οποίο αξιοποιεί αδύναμα σημεία σε κράτη, εταιρείες και ανθρώπινες συμπεριφορές.

Η υπόθεση της Κίρστι δείχνει όχι μόνο το οικονομικό κόστος, αλλά και τη συναισθηματική καταστροφή που προκαλούν τέτοιες απάτες. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, εκτός από τα χρήματα, πολλά θύματα χάνουν και την εμπιστοσύνη τους στους ανθρώπους.

Με τους απατεώνες να κινούνται γρήγορα και διασυνοριακά, η απάντηση των αρχών, των τραπεζών και των τεχνολογικών εταιρειών θα πρέπει να είναι εξίσου ευέλικτη, συντονισμένη και άμεση.

Πηγή: OT.gr

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Πώς η θεωρία "Broaden and Build" μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Επιστήμες 21.04.26

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Υψηλή τεχνολογία 19.04.26

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης
Κλιματική αλλαγή 17.04.26

H ωκεάνια κυκλοφορία στον Ατλαντικό «οδεύει προς κατάρρευση» – Απειλή για το κλίμα της Ευρώπης

Το σύστημα AMOC στον Ατλαντικό περιλαμβάνει το γνωστό Ρεύμα του Κόλπου, το οποίο κρατά θερμή τη Βορειοδυτική Ευρώπη. Αν καταρρεύσει, η Βρετανία θα γίνει ψυχρή σαν τη Σουηδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
Μπάσκετ 21.04.26

Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο... Σκρουτζ!

Αυστηρές περικοπές από τον νέο ιδιοκτήτη των Μπλείζερς που απαιτεί νωρίτερα τσεκ άουτ από ξενοδοχεία, μικρά συμβόλαια στους προπονητές, ενώ απαγόρευσε ακόμη και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους οπαδούς!

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ενεργειακή διπλωματία 21.04.26

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
English edition 21.04.26

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead

Nearly one in three businesses audited in 2025 were found violating tax rules, with car repair services topping the list as authorities impose billions in fines and hundreds of shutdowns

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οxford Economics 21.04.26

Eνεργειακό σοκ: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία

Ο Σέρχιο Κόκε, μίλησε για πρώτη φορά με την αποφυλάκιση του και αναφέρθηκε στη ζωή του, το ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυλακή στην οποία κατέληξε για υπόθεση ναρκωτικών. Επίσης αποκάλυψε ότι Netflix ενδιαφέρεται να κάνει την ιστορία του ου ταινία.

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει

Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Φήμες και πραγματικότητα 21.04.26

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Coco.gg 21.04.26

Οργή - Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»

Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
