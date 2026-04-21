Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Θεοδωρικάκος: Η ναυτιλία αιχμή του δόρατος μιας ανταγωνιστικής οικονομίας
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Απριλίου 2026, 22:09

Το μέγεθος και το αποτύπωμα της ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα είναι πολλαπλάσιο από το μέγεθος της χώρας και το ΑΕΠ της, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

«Η μεγάλη ελληνική ναυτιλία χτίστηκε με μόχθο, τόλμη, επιχειρηματικό δαιμόνιο, με ανθρώπους που μετέτρεψαν τη θάλασσα σε εθνική δύναμη για την πατρίδα μας. Έτσι έγινε ένα παγκόσμιο οικονομικό θαύμα και μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, έχει μια τεράστια δύναμη στη ναυτιλία και ουσιαστικά βρίσκεται στην πρώτη θέση», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του ως επίτιμος καλεσμένος στο γεύμα εργασίας της Ναυτιλιακής Λέσχης στον Πειραιά.

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα του αύριο πρέπει να παράγει περισσότερο

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «σε έναν κόσμο αβεβαιότητας και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, οφείλουμε να συγκροτήσουμε μια οικονομία που μαζί με την δημοσιονομική της αξιοπιστία, θα διαθέτει ισχυρή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. Μια ανθεκτική οικονομία με στέρεες βάσεις στη βιομηχανία, στις σύγχρονες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στα ανταγωνιστικά προϊόντα, στην παροχή υπηρεσιών και στον δυναμικό εξαγωγικό προσανατολισμό προϊόντων και υπηρεσιών».

Αιχμή του δόρατος η ναυτιλία

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως «η Ελλάδα του αύριο πρέπει να παράγει περισσότερο, να εξάγει, να ενσωματώνει περισσότερη γνώση και τεχνολογία και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην παραγωγή της. Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί αιχμή του δόρατος μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής ελληνικής οικονομίας, γιατί το μέγεθός και το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο στερέωμα είναι πολλαπλάσιο από το μέγεθος της χώρας και το ΑΕΠ της».

Είπε επίσης πως ασφαλής Ελλάδα είναι η Ελλάδα που διαθέτει παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία και συνέχισε πως «οι Έλληνες επιχειρηματίες της ναυτιλίας είναι πρώτα απ’ όλα πατριώτες. Άνθρωποι που αγαπούν την πατρίδα μας και το δείχνουν με πράξεις, επιτελώντας και σπουδαίο κοινωνικό έργο».

Η γεωστρατηγική θέση

Αναφερόμενος στη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, ανέφερε πως «έχουμε 5.691 πλοία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν προϋπόθεση για την ευημερία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη, καθώς πάνω από το 80% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. Τα ελληνικά πλοία μεταφέρουν προϊόντα, καύσιμα, ενεργειακές πρώτες ύλες, στηρίζουν με πρωταγωνιστικό ρόλο την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας».

Συνέχισε λέγοντας πως «τα λιμάνια μας, σε συνδυασμό με τη σημαντική γεωστρατηγική θέση της χώρας, δίνουν στην πατρίδα μας τη δυνατότητα να γίνει ακόμα πιο ισχυρό μεταφορικό, διαμετακομιστικό και ενεργειακό κέντρο. Ένας στρατηγικός κόμβος για την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά πλοία το 2024 προσέγγισαν λιμάνια σε 180 χώρες. Παντού είναι η Ελλάδα μέσα από τη ναυτιλία, γι’ αυτό και είναι στοιχείο εθνικής ισχύος».

«Σε μια εποχή που οι διεθνείς ισορροπίες ανατρέπονται με ταχύτατο ρυθμό, που η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και οι εφοδιαστικές αλυσίδες συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα, η Ελλάδα διαθέτει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, τη ναυτιλία μας. Αποτελεί ισχυρό όπλο ασφάλειας απέναντι στους πάντες», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά και διαχρονική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και «στη σταθερή και στρατηγική απόφαση για ένταξη στο Δυτικό κόσμο. Μια επιλογή που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας και ρευστότητας. Είναι πεποίθησή μου ότι η συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ε.Ε., αλλά και των ευρωπαϊκών κρατών ξεχωριστά θα επανέλθει σύντομα ως μια βασική σταθερά και βασικός πυλώνας του παγκόσμιου συστήματος ασφαλείας. Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορεί να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας, αξιοπιστίας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή».

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε ειδική αναφορά στις αρμοδιότητες που αφορούν την αναπτυξιακή διάσταση της ναυτιλίας, πάντα σε απόλυτη συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και την Ένωση Εφοπλιστών. «Έχουμε οργανώσει και προωθούμε μια σειρά αλλαγές που αφορούν την απλοποίηση των διαδικασιών, την πλήρη ψηφιοποίηση των φακέλων και τη μείωση των δικαιολογητικών», είπε χαρακτηριστικά.

Η πράσινη μετάβαση

Σχετικά με το μεγάλο ζήτημα της πράσινης μετάβασης, το οποίο αφορά και τη ναυτιλία, σημείωσε πως «είναι αυτονόητο ότι η μείωση των εκπομπών και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας σημαντικός στόχος που πρέπει να υπηρετηθεί με ρεαλισμό και μεθοδικότητα. “Ναι” στις πιο καθαρές τεχνολογίες, “ναι” στα «πράσινα» καύσιμα, “ναι” στις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση, αλλά με ρεαλιστικές απαιτήσεις και με ρεαλιστικό χρόνο προσαρμογής».

Στο επίκεντρο η ναυπηγική βιομηχανία

Ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε και για τον κρίσιμο ρόλο της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ναυπηγοεπισκευής. «Μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο, οφείλει να δώσει βάρος στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Μια ανθεκτική ελληνική οικονομία, απαιτεί να έχει στο επίκεντρο την ναυπηγική βιομηχανία. Αυτό είναι ένα εθνικό στοίχημα για όλους μας. Γιατί η ναυπηγική και η ναυπηγοεπισκευή δεν αφορούν μόνο την κατασκευή ή επισκευή ενός πλοίου. Αφορούν ολόκληρες αλυσίδες παραγωγής, γνώσης, εξειδίκευσης και απασχόλησης, νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, βιομηχανική βάση και τεχνογνωσία που μένει στην Ελλάδα, πραγματική προστιθέμενη αξία για τον τόπο και για την οικονομία μας».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, η ναυπηγοεπισκευαστική εντάσσεται στις στρατηγικές επενδύσεις. «Δεν είναι καθόλου τυχαίο που με νόμο η Κυβέρνησή μας έβαλε τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στις στρατηγικές επενδύσεις. Θέλω να είναι ξεκάθαρο: κάθε μονάδα ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική στη χώρα μας, θα έχει την απόλυτη στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και της κυβέρνησης συνολικά με κάθε νόμιμο τρόπο. Μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε το μερίδιό μας σε έναν τομέα ανταγωνιστικό σε όλη την ευρύτερη περιοχή και παγκοσμίως».

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική μνεία στην εμπλοκή της Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC) στα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα που ήταν ανενεργά για πολλά χρόνια και σήμερα εργάζονται χιλιάδες άνθρωποι, ενώ έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 800 επισκευές πλοίων. «Θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό κατέστη δυνατό εξαιτίας της εμπλοκής του DFC και η σχέση μας είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Το DFC ενδιαφέρθηκε να επεκτείνει την επενδυτική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα Ναυπηγεία και στον τομέα τον λιμενικό, τον μεταφορικό, τον διαμετακομιστικό, τον εμπορικό, τον ενεργειακό, ενδεχομένως και στον αμυντικό. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανέλαβε νομοθετική πρωτοβουλία πριν μερικούς μήνες, ώστε αυτό να μπορεί να γίνει πράξη».

«Οne stop shop» για τις Στρατηγικές Επενδύσεις

Επίσης, αναφέρθηκε και στο πολυνομοσχέδιο που βρίσκεται υπό ψήφιση στη Βουλή: «Στο νομοθέτημα αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η απλοποίηση επέκτασης των βιομηχανικών επενδύσεων, η επίλυση κρίσιμων εκκρεμοτήτων που θα βοηθήσουν στην υλοποίησή της επένδυσης στο Θριάσιο».

Τόνισε επίσης τη δημιουργία ενός ενιαίου «one stop shop» για τις Στρατηγικές Επενδύσεις στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, με τη συγκέντρωση όλων των διαδικασιών στο υπουργείο Ανάπτυξης και την εξάλειψη χρονοβόρων διαδρομών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών.

«Νομοθετήσαμε επίσης ότι η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων θα γίνονται μέσα σε 90 ημέρες και το κάνουμε πράξη. Αυτή τη στιγμή, υλοποιούνται 928 επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 δισ. ευρώ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε εγκρίνει περισσότερες από 20 στρατηγικές επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 δισ. ευρώ», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «η ναυτιλία, η ναυπηγική βιομηχανία, η γαλάζια οικονομία δεν είναι μόνο ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας μας, αλλά ένα μεγάλο κεφάλαιο του μέλλοντός μας. Είναι χρέος μας να το διαφυλάξουμε, να το ενισχύσουμε και να το παραδώσουμε ακόμη ισχυρότερο στις επόμενες γενιές».

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Κόσμος
Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται
Οικονομία 22.04.26

Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η χρηματική κατάθεση και ο λογαριασμός αυτός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους

Μαρία Βουργάνα
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οxford Economics 21.04.26

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύνταξη
ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Έρευνα ΙΕΛΚΑ 21.04.26

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Σύνταξη
New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Η Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο θα μπορεί να πει περισσότερα από το Φόρουμ των Δελφών

Σύνταξη
Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Σύνταξη
Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

Σύνταξη
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Σύνταξη
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Woman 22.04.26

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Σύνταξη
Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κίνηση 22.04.26

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σύνταξη
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Σύνταξη
Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

