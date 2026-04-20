Οσμάν: «Όταν έχεις το Final Four στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί – Το περιμένουμε κι εμείς»

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πλήρης στην τελευταία προπόνηση πριν τον «τελικό» με την Μονακό για τα play-in της EuroLeague. Η αναμέτρηση αυτή θα πάρει μέρος στο «T-Center», το οποίο αναμένεται να είναι… κατάμεστο, καθώς για μια ακόμη φορά οι φίλοι του «τριφυλλιού» εξάντλησαν τα εισιτήρια.

Ο Τζέντι Οσμάν φρόντισε να παραχωρήσει δηλώσεις στην Media Day της ομάδας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό, την βαρύτητα των οπαδών στο γήπεδο, αλλά και το εάν υπάρχει… βάρος επειδή η τελική φάση του θεσμού είναι στην έδρα τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τσέντι Οσμάν:

Σχετικά με τις σκέψεις του πριν το παιχνίδι με τη Μονακό: «Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο. Προφανώς αυτό είναι πολύ-πολύ σημαντικό και έχει μεγάλο νόημα για εμάς, οπότε είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι».

Σχετικά με το αν είναι πλεονέκτημα το ότι έπαιξαν πρόσφατα με τη Μονακό: «Ναι, μπορεί να βοηθήσει, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουν καλή ομάδα, εξαιρετικούς παίκτες και ξέρουν πώς να παίζουν, ειδικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Αλλά εδώ, μπροστά στον κόσμο μας, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια σπουδαία εμφάνιση και θα κερδίσουμε το παιχνίδι.

Πολλοί τονίζουν ότι η Μονακό έχει αυτή τη στιγμή οκτώ-εννέα υγιείς παίκτες, αλλά συνήθως σε αυτό το σημείο της σεζόν όλες οι ομάδες παίζουν με πιο μικρό ροτέισον, οπότε είναι περίπου το ίδιο. Ναι, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Οι παίκτες που έχουν τώρα είναι οι ίδιοι που έπαιζαν και στην κανονική περίοδο. Δεν νομίζω ότι έπαιζαν με 11 ή 12 παίκτες. Ήταν το ίδιο ροτέισον. Ο μόνος παίκτης που τους λείπει, νομίζω, είναι ο Μίροτιτς, σωστά; Οπότε, έχουν ακόμα εξαιρετικούς παίκτες. Όπως είπα, μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι και παρότι αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα, έκαναν καλή δουλειά στο να επιστρέψουν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Σχετικά με το αν παίζουν ρόλο οι οπαδοί: «Τεράστιο. Όλη τη σεζόν μας στήριξαν, έδειξαν πίστη. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Προφανώς αύριο είναι άλλη μια μέρα για να μας στηρίξουν, να είναι μαζί μας και ξέρουμε ότι με αυτούς μπορούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι.

Σχετικά με το τι θα άφηνε πίσω από την regular season: «Νομίζω ότι μέσα στη σεζόν είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Ελπίζω ότι θα κερδίσουμε αύριο και στα playoffs θα πρέπει να έχουμε λιγότερα από αυτά. Λιγότερα “πάνω-κάτω”, περισσότερα “πάνω”. Να είμαστε πιο σταθεροί μέσα στα 40 λεπτά».

Σχετικά με το αν η ομάδα «ανεβαίνει» απέναντι σε δυνατές ομάδες και αν είναι έτοιμοι για το παιχνίδι: «Ναι, όπως είπα, η σεζόν είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε στο Final Four και φέτος το Final Four είναι στο γήπεδό μας. Κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψουμε εκεί μπροστά στους φιλάθλους μας. Ελπίζω, όπως είπα, να είμαστε πιο σταθεροί. Έχουμε ομάδα που ξέρει πώς να παίζει σε τέτοια παιχνίδια, στα playoffs. Κάθε παιχνίδι μετράει, αλλά τώρα σκεφτόμαστε μόνο ένα: τη Μονακό».

Σχετικά με το αν είναι βάρος μέσα στη σεζόν το ότι το Final Four είναι στην έδρα τους: «Νομίζω ότι όταν παίζεις στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί — και είναι λογικό. Το περιμένουμε κι εμείς. Αλλά κάποιες φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλεις. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, όσο είμαστε ακόμα μέσα στη μάχη των playoffs, ο στόχος είναι εκεί. Πέρσι είχαμε πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε ένα παιχνίδι εδώ με την Εφές και μετά πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και κερδίσαμε το Game 3. Ναι, το πλεονέκτημα έδρας είναι σημαντικό, αλλά πιο σημαντικό είναι πώς παίζεις. Αν παίξουμε όπως στα τελευταία 8-9 παιχνίδια, νομίζω ότι έχουμε καλές — πολύ καλές — πιθανότητες να βρεθούμε ξανά στο Final Four.»