Euroleague: Ο Οσμάν αναδείχθηκε MVP της 31ης αγωνιστικής
Ο Τσέντι Όσμαν αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος της 31ης αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε στην Euroleague με career-high σε PIR.
- Το μακάβριο εύρημα της κόκκινης βαλίτσας - Πώς βρέθηκε η σορός στη Χαλκιδική, «φορούσε βέρα»
- Aγωνία για ανήλικη που χάθηκε από χώρο φιλοξενίας - Τι λέει η μητέρα της
- Έρχεται ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ
- Θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης του Κώστα Γρεβενίτη - Νέες μαρτυρίες - Για αρπαγή μιλάει η εισαγγελέας
Η 31η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με τον Τσέντι Οσμάν να αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος παίκτης, με career high σε PIR (36).
Ο Τούρκος φόργουορντ των Πράσινων, ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις και ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους, ενώ συμπλήρωσε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ, 3 και 2 κλεψίματα σε 36:06 λεπτά που πάτησε παρκέ.
Η δεύτερη φορά του Οσμάν
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά στην καριέρα του, που ο Οσμάν αναδεικνύεται MVP της Euroleague.
Ο Όσμαν έγινε ο τρίτος διαφορετικός παίκτης των Πράσινων που αναδεικνύεται MVP τη φετινή σεζόν, μετά τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα.
- Ευχάριστα νέα στην Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο Γκάβι μετά από 7 μήνες!
- Παναθηναϊκός: Sold out η αναμέτρηση με την Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague
- Η Ίντερ προτείνει νέο συμβόλαιο στον Κίβου
- Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η αποστολή για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (pic)
- Μεγάλη στιγμή για τη Ρόμα: Πήρε το «ΟΚ» για την κατασκευή νέου γηπέδου
- Στο «κόλπο» για τον Ράιτ και ο Παναθηναϊκός – Η… επίσκεψη στο ΟΑΚΑ και το έντονο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
- Η εξαιρετική εμφάνιση του Γιούρτσεβεν: Πέτυχε double double με 36 πόντους στη G-League
