Euroleague: Ο Οσμάν αναδείχθηκε MVP της 31ης αγωνιστικής

Η 31η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με τον Τσέντι Οσμάν να αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος παίκτης, με career high σε PIR (36).

Ο Τούρκος φόργουορντ των Πράσινων, ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζαλγκίρις και ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους, ενώ συμπλήρωσε τη στατιστική του με πέντε ριμπάουντ, 3 και 2 κλεψίματα σε 36:06 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Η δεύτερη φορά του Οσμάν

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά στην καριέρα του, που ο Οσμάν αναδεικνύεται MVP της Euroleague.

Ο Όσμαν έγινε ο τρίτος διαφορετικός παίκτης των Πράσινων που αναδεικνύεται MVP τη φετινή σεζόν, μετά τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα.