Με Οσμάν και Μήτογλου ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν – Η δωδεκάδα των «πράσινων»
Αυτή είναι η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με τη Βιλερμπάν. «Μέσα» Οσμάν και Μήτογλου, εκτός λίστας οι Σαμοντούροφ, Γριγκόνις.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βιλερμπάν (21:45) για την 25η αγωνιστική της Euroleague και λίγη ώρα νωρίτερα έγινε γνωστή η 12άδα των «πράσινων».
Συγκεκριμένα, στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν είναι ξανά οι Τσέντι Οσμάν και Ντίνος Μήτογλου, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός το τελευταίο διάστημα.
Από την άλλη, στη δωδεκάδα δεν συμπεριλήφθηκαν οι Σαμοντούροφ και Γκριγκόνις, μαζί με τις γνωστές απουσίες των Λεσόρ και Ναν.
Ο Χολμς τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν και ξεπέρασε τις στομαχικές διαταραχές που αντιμετώπισε, ενώ επιστρέφει και ο Γιούρτσεβεν που είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση.
Αναλυτικά, η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
