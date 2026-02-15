«Προκαλεί δυσαρέσκεια ο Τσέντι Οσμάν…»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, με το buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουιν, με τον Τσέντι Οσμάν να είναι μακριά από τα συνηθισμένα στάνταρ του.

Ο Τούρκος φόργουορντ έμεινε για δεύτερο συνεχόμενο ματς… μονοψήφιος, αφού μετά τους πόντους απέναντι στην Παρτιζάν, πρόσθεσε ακόμη 8 απέναντι στη Φενέρ, ενώ στα τελευταία 6 ματς έχει 4/25 τρίποντα.

Δυσαρέσκεια για Οσμάν

Και ενώ αγωνιστικά ο Οσμάν δεν διανύει και το καλύτερο φεγγάρι του, στη χώρα του φάνηκαν ενοχλημένοι με τη συμπεριφορά του στο τελευταίο ματς των Πράσινων.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του τουρκικού λογαριασμού «Euroleague Basketbol» στο Χ αναφέρεται πως ο Οσμάν «τραγουδά ελληνικό σύνθημα των οπαδών του Παναθηναϊκού στο ζέσταμα», με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο των social media.

Cedi Osman, Panathinaikos taraftarlarının Yunanca tezahüratına ısınma sırasında eşlik ediyor.👀https://t.co/VYTJf1ksPb — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) February 14, 2026

Το εν λόγω στιγμιότυπο καταγράφει τον Οσμάν να χαμογελά και να τραγουδά μαζί με τους φίλους των Πράσινων, σε μια κίνηση που μπορεί για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να «μέτρησε» θετικά, όμως στην πατρίδα του προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια.

Υπενθυμίζεται πως, ο Οσμάν τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 23 ματς της regular season της Euroleague, σε 19 από αυτά πενταδάτος, με 12,3 πόντους ανά ματς, με 51,5% στο δίποντο, 35,8% στο τρίποντο και 79,7% στις βολές. Παράλληλα μαζεύει 3,2 ριμπάουντ, ενώ μοιράζει και 1,3 ασίστ, ανά αγώνα.