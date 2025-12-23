Αταμάν: «Εντυπωσιακή νίκη – Απίθανο παιχνίδι από τον Οσμάν»

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρέθηκε πίσω από και με 14 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να γυρίσει… τούμπα το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις στο Κάουνας και να πάρει τη νίκη με 92-85. Ο Εργκίν Αταμάν μετά το διπλό του Τριφυλλιού στη Λιθουανία, αποθέωσε τον Τσέντι Όσμαν για την εμφάνισή του, ενώ παράλληλα στάθηκε στους Ναν και Σορτς, αλλά και στην επιθετική άμυνα που έπαιξαν οι Πράσινοι.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Εντυπωσιακή νίκη για εμάς, σε αυτή την ατμόσφαιρα. Επιστρέψαμε από το -15 και νικήσαμε. Ο Τζέντι έκανε απίθανο ματς, έβαλε τα τρίποντα και μας έσπρωξε. Ο Σορτς, ο Ναν, η επιθετική μας άμυνα, όλα μέτρησαν, επιτεθήκαμε έξυπνα. Ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα γιατί η Ζάλγκιρις είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος.

Είπα στα αποδυτήρια στο ημίχρονο ότι έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Στην έδρα μας είναι όλοι πιο επιθετικοί. Αν θέλεις να έχεις υψηλούς στόχους, πρέπει να έχεις καλύτερο τρόπο σκέψης στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος ήμασταν απαίσιοι. Όταν αρχίσεις να παίζεις καλά και στην επίθεση, πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου», ανέφερε ο Αταμάν.

Οσμάν: «Ο κόουτς προσπάθησε να με ξυπνήσει στο ημίχρονο και τα κατάφερε»

Ο Τσέντι Οσμάν από την πλευρα του, ανέφερε: «Στο ημίχρονο ο κόουτς μου είπε κάποια πράγματα, προσπάθησε να με ξυπνήσει και τα κατάφερε. Έκανα κάποια λάθη και ο κόουτς έκανε καλή δουλειά και εγώ προσπάθησα για το καλύτερο που μπορούσα και πήραμε μια σημαντική νίκη. Η άμυνα ήταν το κλειδί που άλλαξε τα πάντα. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλά κάναμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση ο Σορτς, ο Ναν και ο Γκραντ έκαναν πολύ καλή δουλειά».

Για την ατμόσφαιρα στο Κάουνας: «Εδώ είναι πάντα πολύ όμορφα να παίζεις. Συγχαρητήρια στον κόσμο της Ζαλγκίρις, ήταν εξαιρετικοί».