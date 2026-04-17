Χριστίνα Πολίτη: Τι απαντά για το τέλος της σχέσης της με την Άννα Βίσση

Η Χριστίνα Πολίτη βρέθηκε προσκεκλημένη την Πέμπτη 16 Απριλίου στο «Στούντιο 4» και έδωσε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Η γνωστή κοσμικογράφος απάντησε πρώτη φορά για την μακροχρόνια φιλία της με την Άννα Βίσση και την κρίση που περνά η σχέση τους το τελευταίο διάστημα.

Χριστίνα Πολίτη: Τελικά τι συμβαίνει με την Άννα Βίσση

«Εγώ ρωτάω για τα πάντα το ChatGPT για όλα. Μου το είχε πει ο Boy George αυτό. Είχαμε κάνει τη συνέντευξη την ωραία και μου είχε πει: Εγώ μιλάω με το ChatGPT οπότε του τα βάζω μέσα στο μπλέντερ και με καθοδηγεί.

Μου είπε: Μη μιλάς, τίποτα… Και λέει: όταν σε ρωτήσου στην εκπομπή, πριν απαντήσεις, πρέπει να χαμογελάσεις διακριτικά γιατί θα φανείς και θα δείξεις ένα επίπεδο. Απαντά κάτι τρομερές βλακείες», είπε αρχικά η Χριστίνα Πολίτη.

«Τα συναισθήματα και τα αισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα και τα ξέρουν όλοι»

Δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη… Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα γιατί… έχει ο καιρός γυρίσματα, που το λέει κάποια άλλη τραγουδίστρια», τόνισε σε άλλο σημείο η Χριστίνα Πολίτη.

«Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά δεν γράφουν πάνω μου τα πράγματα που μπορούν να ξεπεραστούν. Αυτά που με στενοχωρούν είναι αυτά που δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω.

Θέματα υγείας, θέματα με τα παιδιά μου και όλα αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια γιατί έχω χάσει φίλους μου».

Κατόπιν, όταν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ρώτησε την Χριστίνα Πολίτη: «Πώς θα ήθελες να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση τώρα;» για το θέμα με την Άννα Βίσση εκείνη απάντησε:

«Θα δούμε, εδώ η γυναίκα κάνει sold out το ΟΑΚΑ σε 5 λεπτά. Νομίζω έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί, αργότερα θα τα πούμε.

Το αντιμετωπίζω σαν να έχει συμβεί σε κάποιον τρίτο και προσπαθώ πάντα και πιστεύω και σε πιο σοβαρά πράγματα, οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και να μη βγαίνουν να γίνονται δημόσια ρόμπα. Για οποιονδήποτε λόγο».