magazin
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Time 100 2026: Νετανιάχου, Anthropic, Πάπας και MrBeast; Παλιό και νέο αίμα στη λίστα επιρροής
Go Fun 17 Απριλίου 2026

Time 100 2026: Νετανιάχου, Anthropic, Πάπας και MrBeast; Παλιό και νέο αίμα στη λίστα επιρροής

Το Time παρέδωσε την ετήσια ακτινογραφία επιρροής στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους τους 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Spotlight

Το περιοδικό Time αποκάλυψε την πλήρη σύνθεση της λίστας Time100 για το 2026, παρουσιάζοντας ένα μωσαϊκό προσωπικοτήτων που εκτείνεται από την πνευματική ηγεσία του Βατικανού μέχρι την ψηφιακή κυριαρχία των δημιουργών περιεχομένου και από τη βιομηχανία του θεάματος στους ηγέτες που κονταροχτυπιούνται με κόστος ζωών στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Με τέσσερα διαφορετικά εξώφυλλα που «συμβολίζουν την πολυφωνία της εποχής μας», η φετινή λίστα του Time καταγράφει τη δύναμη αναδεικνύοντα πρόσωπα  που διαμορφώνουν τον κόσμο που θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα πενήντα χρόνια -για όλους τους σωστούς ή λάθος λόγους.

Η ανακοίνωση της ετήσιας λίστας Time100 αποτελεί πάντα ένα κομβικό σημείο για την παγκόσμια επικαιρότητα, όμως το 2026 ο θεσμός φαίνεται να διευρύνει τους ορίζοντές του περισσότερο από ποτέ.

Στα τέσσερα εξώφυλλα της έκδοσης φιλοξενούνται η ηθοποιός Ζόε Σαλντάνα, η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ, ο ηθοποιός Βάγκνερ Μόουρα και ο τραγουδοποιός Λουκ Κομπς με το περιοδικό να «δίνει το στίγμα μιας χρονιάς όπου η τέχνη και η ψυχαγωγία συναντούν την κοινωνική παρέμβαση».

«Η φετινή λίστα αναγνωρίζει εκείνους τους ηγέτες και καινοτόμους που επαναπροσδιορίζουν το μέλλον μέσα από την κλιματική δράση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη φιλανθρωπία» δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Time, Τζέσικα Σίμπλεϊ.

View this post on Instagram

A post shared by TIME (@time)

Στο πεδίο της πολιτικής η λίστα περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που το Time επιλέγει τον Νετανιάχου στην ετήσια λίστα του. Σύμφωνα με το Time o μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ επιλέγεται για τον συγκεκριμένο κατάλογο ως ένας από τους 24 πολιτικούς ηγέτες που διακρίθηκαν φέτος για την «ικανότητά του να παραμένει στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, παρά τις έντονες εσωτερικές και διεθνείς πιέσεις που δέχθηκε κατά την προηγούμενη διετία».

Το κείμενο που συνοδεύει την επιλογή του Νετανιάχου στο περιοδικό Time δεν φείδεται σκληρών χαρακτηρισμών, αποδίδοντάς του την ευθύνη για τη χειρότερη αποτυχία ασφαλείας στην ιστορία της χώρας του, αναφερόμενο στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

View this post on Instagram

A post shared by TIME (@time)

Παρόλα αυτά, το περιοδικό αναγνωρίζει την πολιτική του ανθεκτικότητα, σημειώνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και το Ιράν, σε συνδυασμό με την πλήρη επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα —μετά την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο του 2025— αποκατέστησαν το κύρος του ενώπιον της ισραηλινής κοινής γνώμης.

Παρά την ενίσχυση της θέσης του στο εσωτερικό, το Time επισημαίνει ότι η πολιτική του Νετανιάχου, ειδικά όσον αφορά την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη, έχει «δηλητηριάσει» τη διεθνή στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διάβρωση της υποστήριξης προς τη χώρα από τη νεότερη γενιά των Αμερικανών, ένα στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει τις μελλοντικές στρατηγικές σχέσεις.

Την ίδια στιγμή, η άρνηση του Νετανιάχου να αποδεχθεί τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου παραμένει ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα.

View this post on Instagram

A post shared by TIME (@time)

Το Time επιλέγει να μην κάνει αναφορά στο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε το 2024 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο πρωθυπουργός του Ισράηλ κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποίησε την πείνα ως μέσο πολέμου, στερώντας από τους κατοίκους της Γάζας την πρόσβαση σε τροφή, νερό και φάρμακα.

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεχωρίζει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, ο οποίος είναι γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Τέλος, το εβραϊκό στοιχείο είναι έντονο και στον τομέα του πολιτισμού, με προσωπικότητες όπως ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ, ο σχεδιαστής Ραλφ Λόρεν και ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, να συμπληρώνουν το παζλ της παγκόσμιας επιρροής για το 2026 σημειώνουν οι Times Of Israel.

Ενδιαφέρον έχει και η συμπερίληψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη λίστα με κείμενο που υπογράφει ο κορυφαίος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε.

View this post on Instagram

A post shared by TIME (@time)

Επιπλέον η παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις είναι αξιοσημείωτη (η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακάιτσι και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είναι στη λίστα) καθώς επιβεβαιώνει τη σταδιακή αλλαγή στη γεωπολιτική εκπροσώπηση, με τις γυναίκες να αποτελούν πλέον το 30% της λίστας.

Στον τομέα της τεχνολογίας, η κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης είναι αδιαμφισβήτητη, με την παρουσία των Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι της Anthropic, καθώς και των ηγετών της Google και της Microsoft, Σουντάρ Πιτσάι και Νιλ Μοχάν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η συμπερίληψη του MrBeast, γεγονός που επισφραγίζει την τεράστια ισχύ που έχουν αποκτήσει πλέον οι ψηφιακοί δημιουργοί στην παγκόσμια οικονομία και κουλτούρα.

View this post on Instagram

A post shared by TIME (@time)

Η λίστα του 2026 δεν παραλείπει τους ήρωες της επιστήμης και του αθλητισμού. Ο αστροναύτης Ριντ Γουάιζμαν και πρωτοπόροι της υγείας όπως ο Κίραν Μουσουνούρου μοιράζονται τον τίτλο των πιο επιδραστικών με αστέρες του αθλητισμού όπως ο οδηγός της Formula 1, Λάντο Νόρις, και ο σπρίντερ Νόα Λάιλς.

Η λίστα του 2026 τιμά επίσης την αριστεία στον αθλητισμό και τις τέχνες. Ο οδηγός της Formula 1 Λάντο Νόρις, η πρωταθλήτρια του σνόουμπορντ Κλόε Κιμ και η θρύλος του χόκεϊ Χίλαρι Νάιτ αποτελούν πρότυπα επιμονής. Στον χώρο της μόδας, η Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ραλφ Λόρεν παραμένουν εμβληματικές μορφές, ενώ η Τζένι των BLACKPINK και ο Ραού Αλεχάντρο εκπροσωπούν την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Με το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από τα 20 έως τα 96 έτη, το Time100 παραμένει ένας ζωντανός καθρέφτης της ανθρωπότητας στα καλά, τα κακά και τα ντροπιαστικά της.

Headlines:
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Η ιδανική θερμοκρασία για ύπνο, σύμφωνα με την επιστήμη

Κόσμος
Τα πλοία χρειάζονται την άδειά μας για να περάσουν από το Ορμούζ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Τα πλοία χρειάζονται την άδειά μας για να περάσουν από το Ορμούζ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Στη σκιά σκανδάλων 17.04.26

«Ιδανικό μέρος για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί»: Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Σύνταξη
Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία
Go Fun 17.04.26

Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία

Μετά από μια ταραχώδη περίοδο που κορυφώθηκε με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε τη γενναία απόφαση να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης

Σύνταξη
Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου
Fizz 16.04.26

Το άγαλμα της Μπρίτζετ Τζόουνς θα μείνει για πάντα στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου

Το έργο ανήκει στην εμβληματική διαδρομή «Scenes in the Square», που φιλοξενεί τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες της Βρετανίας - και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Μπρίτζετ Τζόουνς

Σύνταξη
Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Πονηριά 16.04.26

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;

Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα
Go Fun 15.04.26

«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα

Η Σάντρα Μπούλοκ έσπασε τη μακροχρόνια αποχή της από τον ψηφιακό κόσμο, κάνοντας ντεμπούτο στο Instagram που προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της και ενθουσίασε τις φίλες της

Σύνταξη
Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
Νέα παράσταση 15.04.26

Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 17.04.26

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Λίβανος 17.04.26

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Στη διαδήλωση της Ανσάρ Αλλάχ «οι πλατείες μας είναι μία... Μαζί με την Παλαιστίνη ενάντια στην τυραννία και δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο», οι «Χούθι» έκαναν μια συγκέντρωση του «ενός εκατομμυρίου»

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό
Πολιτική 17.04.26

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ποιοτική κρίση αξιοπιστίας. Αν συνεχιστεί αυτή η συσσώρευση αρνητικών γεγονότων, τότε η «παρακμή» της θα γίνει η νέα κανονικότητα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 17.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Αποκαρδιωτικές εικόνες 17.04.26

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Σύνταξη
Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
Επικαιρότητα 17.04.26

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο

«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Σύνταξη
Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι
Μπάσκετ 17.04.26

Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως αναβάλλονται οι τελικοί της Α1 Γυναικών μέχρι να παρθεί απόφαση από τον αθλητικό δικαστή για τον πρώτο αγώνα Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός ο οποίος διακόπηκε στο ημίχρονο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Στη σκιά σκανδάλων 17.04.26

«Ιδανικό μέρος για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί»: Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Σύνταξη
Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα

Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Κόσμος 17.04.26

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies