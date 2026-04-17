Time 100 2026: Νετανιάχου, Anthropic, Πάπας και MrBeast; Παλιό και νέο αίμα στη λίστα επιρροής

Το περιοδικό Time αποκάλυψε την πλήρη σύνθεση της λίστας Time100 για το 2026, παρουσιάζοντας ένα μωσαϊκό προσωπικοτήτων που εκτείνεται από την πνευματική ηγεσία του Βατικανού μέχρι την ψηφιακή κυριαρχία των δημιουργών περιεχομένου και από τη βιομηχανία του θεάματος στους ηγέτες που κονταροχτυπιούνται με κόστος ζωών στη γεωπολιτική σκακιέρα.

Με τέσσερα διαφορετικά εξώφυλλα που «συμβολίζουν την πολυφωνία της εποχής μας», η φετινή λίστα του Time καταγράφει τη δύναμη αναδεικνύοντα πρόσωπα που διαμορφώνουν τον κόσμο που θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα πενήντα χρόνια -για όλους τους σωστούς ή λάθος λόγους.

Η ανακοίνωση της ετήσιας λίστας Time100 αποτελεί πάντα ένα κομβικό σημείο για την παγκόσμια επικαιρότητα, όμως το 2026 ο θεσμός φαίνεται να διευρύνει τους ορίζοντές του περισσότερο από ποτέ.

Στα τέσσερα εξώφυλλα της έκδοσης φιλοξενούνται η ηθοποιός Ζόε Σαλντάνα, η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ, ο ηθοποιός Βάγκνερ Μόουρα και ο τραγουδοποιός Λουκ Κομπς με το περιοδικό να «δίνει το στίγμα μιας χρονιάς όπου η τέχνη και η ψυχαγωγία συναντούν την κοινωνική παρέμβαση».

«Η φετινή λίστα αναγνωρίζει εκείνους τους ηγέτες και καινοτόμους που επαναπροσδιορίζουν το μέλλον μέσα από την κλιματική δράση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη φιλανθρωπία» δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Time, Τζέσικα Σίμπλεϊ.

View this post on Instagram A post shared by TIME (@time)

Στο πεδίο της πολιτικής η λίστα περιλαμβάνει ηχηρά ονόματα όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που το Time επιλέγει τον Νετανιάχου στην ετήσια λίστα του. Σύμφωνα με το Time o μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ επιλέγεται για τον συγκεκριμένο κατάλογο ως ένας από τους 24 πολιτικούς ηγέτες που διακρίθηκαν φέτος για την «ικανότητά του να παραμένει στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, παρά τις έντονες εσωτερικές και διεθνείς πιέσεις που δέχθηκε κατά την προηγούμενη διετία».

Το κείμενο που συνοδεύει την επιλογή του Νετανιάχου στο περιοδικό Time δεν φείδεται σκληρών χαρακτηρισμών, αποδίδοντάς του την ευθύνη για τη χειρότερη αποτυχία ασφαλείας στην ιστορία της χώρας του, αναφερόμενο στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

View this post on Instagram A post shared by TIME (@time)

Παρόλα αυτά, το περιοδικό αναγνωρίζει την πολιτική του ανθεκτικότητα, σημειώνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και το Ιράν, σε συνδυασμό με την πλήρη επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα —μετά την κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο του 2025— αποκατέστησαν το κύρος του ενώπιον της ισραηλινής κοινής γνώμης.

Παρά την ενίσχυση της θέσης του στο εσωτερικό, το Time επισημαίνει ότι η πολιτική του Νετανιάχου, ειδικά όσον αφορά την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη, έχει «δηλητηριάσει» τη διεθνή στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διάβρωση της υποστήριξης προς τη χώρα από τη νεότερη γενιά των Αμερικανών, ένα στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει τις μελλοντικές στρατηγικές σχέσεις.

Την ίδια στιγμή, η άρνηση του Νετανιάχου να αποδεχθεί τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου παραμένει ένα από τα πλέον ακανθώδη ζητήματα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα.

View this post on Instagram A post shared by TIME (@time)

Το Time επιλέγει να μην κάνει αναφορά στο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε το 2024 από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο πρωθυπουργός του Ισράηλ κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποίησε την πείνα ως μέσο πολέμου, στερώντας από τους κατοίκους της Γάζας την πρόσβαση σε τροφή, νερό και φάρμακα.

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεχωρίζει ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, ο οποίος είναι γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Τέλος, το εβραϊκό στοιχείο είναι έντονο και στον τομέα του πολιτισμού, με προσωπικότητες όπως ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ, ο σχεδιαστής Ραλφ Λόρεν και ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, να συμπληρώνουν το παζλ της παγκόσμιας επιρροής για το 2026 σημειώνουν οι Times Of Israel.

Ενδιαφέρον έχει και η συμπερίληψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη λίστα με κείμενο που υπογράφει ο κορυφαίος σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε.

View this post on Instagram A post shared by TIME (@time)

Επιπλέον η παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις είναι αξιοσημείωτη (η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακάιτσι και η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είναι στη λίστα) καθώς επιβεβαιώνει τη σταδιακή αλλαγή στη γεωπολιτική εκπροσώπηση, με τις γυναίκες να αποτελούν πλέον το 30% της λίστας.

Στον τομέα της τεχνολογίας, η κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης είναι αδιαμφισβήτητη, με την παρουσία των Ντάριο και Ντανιέλα Αμοντέι της Anthropic, καθώς και των ηγετών της Google και της Microsoft, Σουντάρ Πιτσάι και Νιλ Μοχάν.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η συμπερίληψη του MrBeast, γεγονός που επισφραγίζει την τεράστια ισχύ που έχουν αποκτήσει πλέον οι ψηφιακοί δημιουργοί στην παγκόσμια οικονομία και κουλτούρα.

View this post on Instagram A post shared by TIME (@time)

Η λίστα του 2026 δεν παραλείπει τους ήρωες της επιστήμης και του αθλητισμού. Ο αστροναύτης Ριντ Γουάιζμαν και πρωτοπόροι της υγείας όπως ο Κίραν Μουσουνούρου μοιράζονται τον τίτλο των πιο επιδραστικών με αστέρες του αθλητισμού όπως ο οδηγός της Formula 1, Λάντο Νόρις, και ο σπρίντερ Νόα Λάιλς.

Η λίστα του 2026 τιμά επίσης την αριστεία στον αθλητισμό και τις τέχνες. Ο οδηγός της Formula 1 Λάντο Νόρις, η πρωταθλήτρια του σνόουμπορντ Κλόε Κιμ και η θρύλος του χόκεϊ Χίλαρι Νάιτ αποτελούν πρότυπα επιμονής. Στον χώρο της μόδας, η Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ραλφ Λόρεν παραμένουν εμβληματικές μορφές, ενώ η Τζένι των BLACKPINK και ο Ραού Αλεχάντρο εκπροσωπούν την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Με το εύρος των ηλικιών να κυμαίνεται από τα 20 έως τα 96 έτη, το Time100 παραμένει ένας ζωντανός καθρέφτης της ανθρωπότητας στα καλά, τα κακά και τα ντροπιαστικά της.