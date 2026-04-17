Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι

Αναβολή στους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών έως ότου ο αθλητικός δικαστής αποφασίσει για την τύχη του 1ου αγώνα της σειράς Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός, από τον οποίο αποχώρησαν οι πράσινες στο ημίχρονο.

Αναλυτικότερα στο παιχνίδι που είχε φιλοξενηθεί στον Βύρωνα ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στους γηπεδούχους επειδή όπως υποστηρίζουν οι φιλοξενούμενοι δεν επετράπη στο γήπεδο η είσοδος σε 40 οπαδούς της ομάδας που διέθεταν εισιτήριο.

«Σας ενημερώνουμε ότι, έως την έκδοση της απόφασης από το Αρμόδιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο, σχετικά με την ένσταση του σωματείου Παναθηναϊκός ΑΟ κατά του κύρους του αγώνα με το σωματείο Αθηναϊκός ΑΣ, της 15/04/2026 για την 1η αγωνιστική της Γ’ Φάσης των Play – Offs (Θέσεις 1 – 2), οι αγώνες για την ανάδειξη πρωταθλήτριας στην Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών δεν διεξάγονται», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΟΚ.

Να σημειώσουμε πως ο κανονισμός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αναφέρει ρητά πως σε περίπτωση που κάποια ομάδα αποχωρήσει, ή δεν παρευρεθεί ή δεν συμμετάσχει σε αγώνα πλέι οφ, αυτομάτως αποκλείεται από την συνέχεια χωρίς αντικατάσταση.

Όσα αναφέρει η σχετική παράγραφος: «Σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση από αγώνα συμβεί κατά την διάρκεια της φάσης των playoffs/playouts του εκάστοτε Πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης των play offs, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή».

Τέλος να θυμίσουμε πως σειρά των τελικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό άρχισε με το σκορ στο 1-1, καθώς τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου μεταφέρονται στους τελικούς. Ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες, με τον Αθηναϊκό να έχει το πλεονέκτημα έδρας

Το πρόγραμμα των τελικών όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί

1ος τελικός

15/04 – Δ. Καλτσάς: Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός (διακοπή)

2ος τελικός

19/04 – Χολαργού: Παναθηναϊκός – Αθηναϊκός (Αναβολή)

3ος τελικός (*αν χρειαστεί)

22/04 – Δ. Καλτσάς: Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός