Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)
Το δεύτερο μέρος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού οι πράσινοι αρνήθηκαν να βγουν επειδή οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν τη είσοδος στους οπαδούς τους.
Ο Αθηναϊκός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό για τον πρώτο τελικό της Α1 μπάσκετ γυναικών με σκοπό να αποφασιστεί η πρωταθλήτρια ομάδα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο 2025-26.
Η ένταση ωστόσο δεν λείπει από τον αγώνα, αφού οι «πράσινες» αρνήθηκαν να βγουν στο παρκέ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ στο 44-36 υπέρ των γηπεδούχων.
Ο λόγος είναι ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος στους οπαδούς του οι οποίοι είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα εισιτήρια για τον αγώνα. Ο αθλητικός δικαστής θα αποφασίσει για τη συνέχεια του αγώνα και του πρωταθλήματος.
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, δόθηκε χρονικό περιθώριο 17 λεπτών από τους διαιτητές στον Παναθηναϊκό, προκειμένου οι Πράσινες να αποφασίσουν εάν θα επιστρέψουν στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο, με το Τριφύλλι τελικά να μην βγαίνει ποτέ για το β’ μέρος.
Ο κανονισμός που στέφει πρωταθλήτρια την ομάδα του Βύρωνα:
Η παραγράφος 14.7 της Γενικής Προκήρυξης της ΕΟΚ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση από αγώνα συμβεί κατά την διάρκεια της φάσης των playoffs/playouts του εκάστοτε Πρωταθλήματος ή του Κυπέλλου, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης των play offs, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των μεταξύ τους συναντήσεων μέχρι εκείνη τη στιγμή».
Σύμφωνα με τον κανονισμό λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αποκλείεται από όλους τους υπόλοιπους αγώνες των playoffs και ο Αθηναϊκός στέφεται πρωταθλητής. Ομως, η τελική απόφαση θα παρθεί από τον αθλητικό δικαστή με βάση το φύλλο αγώνα.
Τι αναφέρει η ΕΟΚ:
«Διακόπηκε στο ημίχρονο με το σκορ να είναι 44-36 ο 1ος τελικός του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών μεταξύ Αθηναϊκού Qualco και Παναθηναϊκού μετά την απόφαση της φιλοξενούμενης ομάδας (Παναθηναϊκός) να μην προσέλθει στο παρκέ για τη συνέχεια της αναμέτρησης».
