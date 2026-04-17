Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.
Την Κυριακή (19/4, 21:00) ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ του 1-4 της Stoiximan Super League, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να μιλά για την αναμέτρηση με τους «πράσινους».
Ο Πορτογάλος εξτρέμ τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να κάνουν μια καλή εμφάνιση, ενώ ξεκαθάρισε ότι από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι θα είναι ένας τελικός.
Οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς:
«Πρέπει να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να κερδίσουμε ώστε να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Θα πάμε εκεί για να τα δώσουμε όλα.
Όλα τα παιχνίδια από δω και πέρα είναι τελικοί για μας. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσουμε. Εξαρτόμαστε πάρα πολύ από αυτά τα αποτελέσματα και για αυτό όλα θα τα αντιμετωπίσουμε έτσι.
Πρέπει να αλλάξουμε όσα έχουμε κάνει λάθος έως τώρα. Γνωρίζουμε τα λάθη μας. Ξέρουμε πως δεν τα έχουμε πάει καλά και ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να το αλλάξουμε αυτό. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μας. Να μπούμε τελείως διαφορετικά και να τα δώσουμε όλα».
