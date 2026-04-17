Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Ωρα ευρωπαϊκού μεταλλίου για Τσελίδη και Τελτσίδου
Άλλα Αθλήματα 17 Απριλίου 2026, 18:45

Ωρα ευρωπαϊκού μεταλλίου για Τσελίδη και Τελτσίδου

Οι δύο Ολυμπιονίκες του τζούντο, ο Θοδωρής Τσελίδης και η Ελισάβετ Τελτσίδου μπαίνουν στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τζούντο.

Δήμος Μπουλούκος
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Πέντε αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται για την Ελλάδα το Σάββατο 18 Απριλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τζούντο της Τιφλίδας και συγκεκριμένα οι Ελισάβετ Τελτσίδου (-70κ.), Θεόδωρος Τσελίδης (-90κ.), Άρης Ζάραγκας (-81κ.), Μιχαήλ Τσουτλασβίλι (-81κ.) και Αθανάσιος Μυλωνέλης (-90κ.) .

Η Τελτσίδου, η οποία θα προσπαθήσει να διευρύνει το σερί κατάκτησης μεταλλίων σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (σ.σ. 2η τόσο το 2024 όσο και το 2025) αντιμετωπίζει στο γύρο των 32 την 18χρονη Nadie JAAFAR από την Βουλγαρία, ενώ στον γύρο των 16 θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης Margit DE VOOGD (Ολλανδία)-Katarzyna SOBIERAJSKA (Πολωνία). Πιθανότερός αντίπαλός της στον αγώνα της οκτάδας θα είναιη Szofi OZBAS από την Ουγγαρία.

Το τρίτο του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μετά τα χάλκινα που έχει κατακτήσει σε Σόφια (2022) και Τελ Αβίβ (2018), θα διεκδικήσει ο Τσελίδης. Ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού το 2024, στον γύρο των 32 θα αντιμετωπίσει τον Ισραηλινό Roy SIVAN, ενώ στους 16 θα βρεθεί απέναντι στο νικητή της αναμέτρησης Thomas SCHARFETTER (Αυστρία)-Noah CHRISTIAENS (Βέλγιο). Πιθανότερος αντίπαλό του στον αγώνα της οκτάδας θα είναι ο Σέρβος Nemanja MAJDOV.

Η προϊστορία της Ελλάδας στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

Δεκατρία μετάλλια έχει κατακτήσει το ελληνικό τζούντο σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών, με την Ελισάβετ Τελτσίδου να έχει δημιουργήσει ένα σερί από τις διοργανώσεις του 2024 και του 2025.

Η 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο, πριν από δύο χρόνια ήταν 2η στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, ενώ πέρυσι, στην Ποντγκόριτσα ανέβηκε και πάλι στη δεύτερη θέση της κατηγορίας των -70kg, στη διοργάνωση της Ποντγκόριτσα.

Όσον αφορά στον «χάλκινο» Ολυμπιονίκη του Παρισιού, το 2022, ήταν 3ος στη Σόφια, ενώ και στη διοργάνωση του Τελ Αβίβ, το 2018, βρέθηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του πόντιουμ των νικητών.

Την αρχή είχαν κάνει οι Ηλίας Ηλιάδης και Ρεβάζι Ζιντιρίδης το 2004 στο Βουκουρέστι με την κατάκτηση του χρυσού και του ασημένιου μεταλλίου στα -81 και -60 κιλά.

Όσον αφορά τα περισσότερα ελληνικά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα κατέχει ο Ηλίας Ηλιάδης (συνολικά τέσσερα).

Τα μετάλλια της Ελλάδας

2025 Ποντγκόριτσα     Ελισάβετ Τελτσίδου      -70    2

2004 Ζάγκρεμπ         Ελισάβετ Τελτσίδου      -70    2

2022 Σόφια            Θεόδωρος Τσελίδης       -90    3

2019 Μινσκ            Γιώργος Αζωίδης         -73    3*

2018 Τελ Αβίβ         Θεόδωρος Τσελίδης       -90    3

2015 Μπακού           Ηλίας Ηλιάδης           -90    3*

2012 Τσελιαμπίνσκ     Ιουλιέτα Μπουκουβάλα    -57    2

2011 Κωνσταντινούπολη Ηλίας Ηλιάδης           -90    1

2010 Βιέννη           Ηλίας Ηλιάδης           -90    3

2008 Λισαβόνα         Λαυρέντης Αλεξανίδης    -66    3

2005 Ρότερνταμ        Λαυρέντης Αλεξανίδης    -60    3

2004 Βουκουρέστι      Ηλίας Ηλιάδης           -81    1

2004 Βουκουρέστι      Ρεβάζι Ζιντιρίδης       -60    2

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Κόσμος
Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

