Financial Times: Οι Ήρωες, οι Ηγέτες και οι Δημιουργοί του 2025 σε μια λίστα επιρροής που διχάζει

Ποιοι κινούν τα νήματα του κόσμου; Οι Financial Times προσπαθούν να απαντήσουν στο (μάλλον αναπάντητο) ερώτημα με τη σύνταξη μιας Λίστας Επιρροής για τη χρονιά που φεύγει.

Ζητώντας από ισχυρούς να επιλέξουν άλλους ισχυρούς σε κάθε πεδίο δράσης, οι Financial Times συνθέτουν ένα παλίμψηστο, ένα λεύκωμα με επιδραστικούς αλλά και αμφιλεγόμενους ηγέτες που διαμορφώνουν το κοινό μας μέλλον. Όποια και αν είναι η διαφωνία, η λίστα καταφέρνει να γίνει αφορμή για συζήτηση και debate.

Aπό τον Τζένσεν Γουάνγκ της Nvidia, στην Mrs. Rachel, υπέρμαχος των παιδιών της Γάζας, και από τον Βραζιλιάνο δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες στη γυναίκα που επέλεξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για να χτίσει το αφήγημα της Μεγάλης Ρωσίας μέσα από τα media, τη Μαργαρίτα Σιμονιάν, η λίστα καταγράφει την επιρροή «είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο».



Η Επιρροή (Influence) είναι ένα ρευστό και αόρατο νόμισμα. Δεν αποτυπώνεται απαραίτητα στους ισολογισμούς, ούτε στα πρωτόκολλα των κρατικών τελετών σημειώνει το εισαγωγικό σημείωνα στην εναρκτήρια Λίστα Επιρροής των FT.

Σε αυτή, 25 πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, πολιτικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό κόσμο, των οποίων οι ιδέες, οι ανακαλύψεις ή το προσωπικό τους αποτύπωμα μετασχηματίζουν τον κόσμο που ζούμε δυνθέτουν ένα μωσαϊκό χαρακτήρων που ορίζουν τους καιρούς μας, ακόμη κι αν η επιρροή τους προκαλεί φόβο ή θαυμασμό.

Ποιος πραγματικά ορίζει λοιπόν τον πλανήτη το 2025; Για να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό, οι Financial Times δεν στράφηκαν στις συνήθεις, προβλέψιμες επιλογές.

Αντ’ αυτού, το outlet ζήτησε από τους ίδιους τους δημοσιογράφους και αρθρογράφους της να ορίσουν ποιοι άνθρωποι έκαναν τη διαφορά φέτος, καλώντας στη συνέχεια διάσημες προσωπικότητες να αιτιολογήσουν την επιλογή τους.

Η λίστα που προέκυψε είναι μια τολμηρή, διχαστική καταγραφή της παγκόσμιας δύναμης, όπου ο ιδεολόγος του ψηφιακού καπιταλισμού, Πίτερ Θιλ, συναντά την ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα και τον Βραζιλιάνο δικαστή, Αλεξάντρ ντε Μοράες, που στέκεται όρθιος απέναντι στον αυταρχισμό.

Η τριλογία

Ο κατάλογος χωρίζεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες – τους Δημιουργούς, τους Ηγέτες και τους Ήρωες – αναγνωρίζοντας ότι η επιρροή ασκείται σε πολλαπλά επίπεδα.

Κάποια από τα ονόματα έχουν μακρά ιστορία στο χώρο τους, ενώ άλλα μόλις ξεκινούν. Κάποια έχουν παγκόσμια εμβέλεια και άλλα εμπνέουν μέσα σε κλειστούς κύκλους.

Το κριτήριο, όπως ξεκαθαρίζουν οι FT, είναι η αναγνώριση αυτών των 25 προσώπων ως εκείνων που, «είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο», διαμορφώνουν τον τρόπο που ζούμε σήμερα, αφήνοντας την τελική κρίση στο αναγνωστικό κοινό.

Τέχνη και αλήθεια

Στην κατηγορία των Δημιουργών, το κύριο βάρος πέφτει σε ανθρώπους που μεταδίδουν το μήνυμά τους μέσω της τέχνης και της αφήγησης. Ξεχωρίζει ξ ηθοποιός Σίνθια Ερίβο, η οποία επιλέχθηκε από τον σκηνοθέτη Τζον Μ. Τσου. Ο Τσου επαίνεσε την Ερίβο για το σπάνιο «θάρρος» της να αποκαλύπτει τις «τολμηρές, ευάλωτες, αναζητούσες την αλήθεια πτυχές της ψυχής της» στους χαρακτήρες που υποδύεται. Την περιέγραψε ως μια δύναμη που μπορεί να αλλάξει την ατμόσφαιρα ενός δωματίου, προσφέροντας στο κοινό περισσότερα από μια απλή παράσταση: «προσφέρει τη δυνατότητα».

Σε αυτή την ενότητα εντάσσονται επίσης ο σκηνοθέτης Ράιαν Κούγκλερ, ο οποίος επιλέχθηκε από τη Γούνμι Μοσάκου, ο σχεδιαστής Τζόναθαν Άντερσον, που επέλεξε ο Λούκα Γκουαντανίνο, και η συγγραφέας Έλεν Γκάρνερ.

Η λίστα των Δημιουργών ολοκληρώνεται με ονόματα που κυριαρχούν στην ποπ κουλτούρα, όπως η ισπανίδα τραγουδίστρια Ροζαλία, ο ηθοποιός Στίβεν Γκράχαμ, και ο «βασιλιάς» της λατινικής σκηνής, Bad Bunny, την επιλογή του οποίου υπογράφει η θρυλική ηθοποιός Ρίτα Μορένο, αναγνωρίζοντας τη μαζική και πολιτιστική του εμβέλεια.

Από τη Silicon Valley στην πολιτική προπαγάνδα

Η κατηγορία των Ηγετών αναδεικνύει την πιο σκληρή και συχνά αμφιλεγόμενη μορφή επιρροής, εκείνη που πηγάζει από την οικονομική, πολιτική και τεχνολογική ισχύ. Η επιλογή αυτή είναι ίσως η πιο ενδεικτική της πρόθεσης των FT να καταγράψουν την επιρροή ανεξάρτητα από τη δεοντολογική της χροιά.

Στην καρδιά του τεχνολογικού μετασχηματισμού βρίσκεται ο Tζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Σαμ Άλτμαν, διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI. Η επιλογή αυτή, στην οποία ο ηγέτης της Τεχνητής Νοημοσύνης τιμά τον «βασιλιά» των ημιαγωγών και των τσιπ, αποτελεί το πλέον σαφές σύμβολο της μετατόπισης της παγκόσμιας ισχύος προς την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από την άλλη πλευρά, ο Πίτερ Θιλ, ένας από τους πιο σημαντικούς και αμφιλεγόμενους ιδεολόγους της Σίλικον Βάλεϊ και χρηματοδότης της δεξιάς τεχνοκρατίας, συμπεριλαμβάνεται στους Ηγέτες. Η παρουσία του, όπως και αυτή της Σούζι Γουάιλς, της επικεφαλής στρατηγικής που επιλέχθηκε από την Κελιάν Κονγουέι, καταδεικνύει την επιρροή που ασκείται στα παρασκήνια της αμερικανικής πολιτικής.

View this post on Instagram A post shared by Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_eu.eng)

Ωστόσο, η πιο έντονη αντίθεση και η πιο διχαστική επιλογή είναι εκείνη της Μαργαρίτα Σιμονιάν, της επικεφαλής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RT, η οποία επιλέχθηκε από τη δημοσιογράφο Τζούλια Ιόφε. Η Σιμονιάν, μια μορφή που πολλοί στη Δύση θεωρούν υπεύθυνη για τη διάδοση προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, εντάσσεται στη λίστα ως αναγνώριση της αποτελεσματικότητάς της στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και της παγκόσμιας αφήγησης, υπενθυμίζοντας ότι η επιρροή δεν είναι συνώνυμη της ηθικής αποδοχής.

Την κατηγορία συμπληρώνουν ισχυρά ονόματα του διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου, όπως η Σάφρα Κατζ της Oracle, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, ο πολιτικός του Ηνωμένου Βασιλείου Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Μάικλ Γκοβ, και η Μισέλ Κανγκ, η επιλογή της οποίας φέρει την υπογραφή της Τσέλσι Κλίντον.

Η σημασία της συμπόνιας και της αντίστασης

Οι Ήρωες είναι η κατηγορία που έρχεται να ισορροπήσει την ηθική πυξίδα του καταλόγου, αποδεικνύοντας ότι η επιρροή μπορεί να πηγάζει από την ενσυναίσθηση και την αντίσταση.

Η αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα επιλέχθηκε από την Τζέιμι Λι Κέρτις. Η Κέρτις εξήρε την αδιαμφισβήτητη επιρροή της Φόντα, η οποία «σε περιόδους κρίσης, την καθιστά άξια να συμπεριληφθεί σε αυτή τη λίστα», τιμώντας την μακροχρόνια ακτιβιστική της δράση. Την παρουσία της πλαισιώνουν η σπουδαία λογοτέχνιδα Μάργκαρετ Άτγουντ, που επιλέχθηκε από τον Μαρκ Κάρνεϊ, και ο παγκοσμίου φήμης γκόλφερ Ρόρι Μακίλροϊ.

Ανάμεσα στις πιο συγκινητικές επιλογές συναντάται το όνομα της Σαμάνθα Ακκούρσο, της YouTuber και influencer γνωστής ως Μrs.Rachel, η οποία επιλέχθηκε από τον ηθοποιό Ρομπ Ντελάνεϊ. Ο Ντελάνεϊ αποκάλεσε τα μουσικά της βίντεο «θαύμα για παιδιά με αναπηρία» και τις οικογένειές τους, χάρη στον συνδυασμό καθαρού τραγουδιού και νοηματικής, ο οποίος ξεκλειδώνει τη «ζωτική, γνήσια επικοινωνία» για αναρίθμητα παιδιά. Παράλληλα, εξήρε τη συμπόνια της, αναφέροντας τη χρήση της πλατφόρμας της για την υποστήριξη των παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες, όπως η Γάζα.

View this post on Instagram A post shared by Ms Rachel (@msrachelforlittles)

Ίσως ο πιο κρίσιμος Ήρωας στον κατάλογο είναι ο Αλεξάντρ ντε Μοράες, δικαστής του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, τον οποίο επέλεξε η ιστορικός Λίλια Μόριτζ Σβαρτς. Ο Μοράες αναδείχθηκε σε σύμβολο της δημοκρατίας στη Βραζιλία συμβάλλοντας στην τιμωρία του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο και άλλων υψηλόβαθμων στρατιωτικών. Ωστόσο, η Σβαρτς επισημαίνει την εγγενή κόντρα μεταξύ «σταθερότητας και υπερβολής», υπογραμμίζοντας ότι η αυξανόμενη δύναμη του Μοράες και η ευρεία χρήση νομικών εργαλείων υπενθυμίζουν πως, ακόμη και όταν η εξουσία ασκείται στο όνομα της προστασίας, πρέπει πάντα να λογοδοτεί.

Αντί επιλόγου

Η Λίστα Επιρροής των Financial Times, με τις εσκεμμένες αντιφάσεις της και τη σκόπιμη παράθεση εκ διαμέτρου αντίθετων προσωπικοτήτων, προσφέρει ένα εκπληκτικά ειλικρινές πορτρέτο του κόσμου μας.

Άλλωστε, σε αντίθεση με πολλές ανάλογες λίστες, δεν κάνει μια απλή αποτίμηση της επιτυχίας, αλλά αποτελεί ένα δημοσιογραφικό προϊόν που επιχειρεί να διαχωρίσει τη φαινομενική από την ουσιαστική ισχύ και αφήνει τα συμπεράσματα στη διακριτική ευχέρεια του αναγνωστικού κοινού της ιστοσελίδας που ξέρει να επιλέγει τους καταναλωτές της -και αυτό είναι επίσης εξαίρεση σε ένα θλιβερό, μιντιακό κανόνα.

Είτε πρόκειται για τα AI chips που σχεδιάζει ο Τζένσεν Χουάνγκ, είτε για το μήνυμα ελπίδας της κυρίας Ρέιτσελ προς τα πιο ευάλωτα παιδιά, είτε για την αμφιλεγόμενη προπαγάνδα της Μαργαρίτα Σιμονιάν, αυτά τα 25 πρόσωπα κατέχουν σήμερα το κλειδί για την κατανόηση του παρόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Η επιρροή είναι συχνά ένα δίκοπο μαχαίρι, και οι Financial Times το αναγνωρίζουν σε μία από τις πιο τολμηρές λίστες ως ανασκόπηση μιας έντονης χρονιάς. Η συζήτηση μόλις ξεκίνησε.