Το άρθρο που κυριάρχησε στη Wikipedia το 2025 με 44,9 εκατ. προβολές

Το άρθρο της Wikipedia για τον Τσάρλι Κερκ ήταν το πιο διαβασμένο φέτος, με σχεδόν 45 εκατομμύρια προβολές. Η επισκεψιμότητα αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά τον θάνατό του στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν έγινε αντικείμενο συζήτησης σε πανεπιστημιακά φόρουμ.

Παρότι ο Κερκ ήταν ήδη γνωστή προσωπικότητα στις ΗΠΑ ως συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, ο θάνατός του συγκέντρωσε διεθνή κάλυψη. Πάνω από το 40% των προβολών του πιο διαβασμένου λήμματος της αγγλόφωνης Wikipedia το 2025 προήλθε από χώρες εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ιδρύματος Wikimedia, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που λειτουργεί την ιστοσελίδα, σύμφωνα με τον Guardian,

Το δεύτερο πιο διαβασμένο λήμμα ήταν το καθιερωμένο «θάνατοι της χρονιάς». Η λίστα των αξιοσημείωτων θανάτων του 2024 ήταν η πιο διαβασμένη πέρυσι. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Εντ Γκιν, ο Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος που παρουσιάστηκε στην τρίτη σεζόν της σειράς Monster του Netflix.

Σειρές, ταινίες, Τραμπ και Μάμντανι

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ακόμη δύο δημόσιες αμερικανικές προσωπικότητες: ο Ντόναλντ Τραμπ, στην όγδοη εμφάνισή του στη λίστα, και ο γεννημένος στο Σικάγο Πάπας Λέων ΙΔ΄.

Λήμματα που σχετίζονται με ταινίες και τηλεόραση παραμένουν σταθερά στις κορυφαίες θέσεις, εν μέρει λόγω του φαινομένου «δεύτερης οθόνης» – οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες στο κινητό ενώ παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα.

Οι ταινίες The Sinners και Superman βρέθηκαν στο συνολικό top 10, ενώ η σειρά του Netflix Adolescence ήταν 17η, με τις προβολές να κορυφώνονται δέκα ημέρες μετά την κυκλοφορία της καθώς η τετραμερής σειρά έγινε viral.

Οι προβολές του λήμματος για το Severance, τη βραβευμένη σειρά του Apple TV, σχεδόν τριπλασιάστηκαν μεταξύ της πρώτης σεζόν το 2022 και της δεύτερης φέτος. Το Wikimedia υπογράμμισε επίσης τη δημοτικότητα των συνοπτικών περιλήψεων πλοκής για ταινίες και σειρές.

Η πολιτική των ΗΠΑ κάλυψε το ένα τέταρτο των 20 κορυφαίων λημμάτων, με την εντυπωσιακή πορεία του Ζοχράν Μάμντανι προς τη δημαρχία της Νέας Υόρκης να τον φέρνει στο top 10, ακριβώς κάτω από τον Έλον Μασκ. Ο YouTuber MrBeast μπήκε για πρώτη φορά στο top 20.

Οι πιο διαβασμένες σελίδες της Wikipedia το 2025