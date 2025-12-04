newspaper
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Google: Τι αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025
04 Δεκεμβρίου 2025 | 11:40

Google: Τι αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025

Πρόσωπα, αθλητικές ομάδες, γεγονότα και άγνωστες λέξεις στις δημοφιλέστερες αναζητήσεις στη Google για φέτος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το Year in Search 2025 της Google παρουσιάζει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Στην κορυφή των γενικών αναζητήσεων βρέθηκαν όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025», ενώ ψηλά διατηρήθηκαν και οι «Βάσεις 2025» και το «Labubu».

Στα πρόσωπα, πρώτες στις αναζητήσεις εμφανίζονται η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ στις εκλιπούσες διασημότητες ξεχωρίζουν Αλέξης Κούγιας, ο Ozzy Osbourne, ο David Lynch, η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος.

Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και τα αθλητικά γεγονότα, με το Eurobasket και τις αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων να κυριαρχούν, όπως τα ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Στις σειρές και τις ταινίες αναδείχθηκαν τίτλοι όπως «Να με λες μαμά», «’Αγιος Έρωτας», «Squid Game», «Nosferatu» και «Anora», ενώ υψηλό ενδιαφέρον κατέγραψαν και αναζητήσεις για συνταγές, ορισμούς («Τι σημαίνει») και πληροφορίες («Ποια είναι»).

Ενημέρωση και ψυχαγωγία οι δύο τάσεις της Google

Η Google παρουσίασε το Year in Search 2025, την ετήσια ανασκόπηση που αναδεικνύει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Η φετινή εικόνα αποτυπώνει ξεκάθαρα τις τάσεις που διαμόρφωσαν τις προτιμήσεις του κοινού, αναδεικνύοντας δύο βασικούς άξονες: αφενός την αυξανόμενη ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση – με θέματα όπως ο σεισμός και η φορολογία να κυριαρχούν – και αφετέρου το ενδιαφέρον για ψυχαγωγία.

Γενικές Αναζητήσεις

Στις Γενικές Αναζητήσεις, ο κόσμος στράφηκε κυρίως στην ενημέρωση και την καθημερινότητα. Όροι όπως «Σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός» και «ΕΝΦΙΑ 2025» κυριάρχησαν, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για άμεση πληροφόρηση.

Παράλληλα, αναζητήσεις όπως «Βάσεις 2025» και «Labubu» δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέρον για τις Πανελλήνιες αλλά και τις viral τάσεις του έτους.

  • Σεισμός τώρα
  • Κοινωνικός τουρισμός 2025
  • Προσωπικός αριθμός
  • ΕΝΦΙΑ 2025
  • Βάσεις 2025
  • Σαντορίνη
  • ΟΠΣΥΔ
  • Ιράν
  • Πόθεν έσχες
  • Labubu

Πρόσωπα

Στην κατηγορία Πρόσωπα, οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν σε δημοφιλείς καλλιτέχνες και πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως η Κλαυδία, η Χρυσή Βαρδινογιάννη, ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού όπως ο Λεξ και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας.

  • Κλαυδία
  • Χρυσή Βαρδινογιάννη
  • Γιώργος Μαζωνάκης
  • Κωνσταντίνος Καρέτσας
  • Στέλιος Καζαντζίδης
  • Λεξ
  • Ivan Greko
  • Γιόνας Βαλαντσιούνας
  • Χρήστος Μουζακίτης

Εκλιπούσες Διασημότητες

Αντίστοιχα, στις Εκλιπούσες Διασημότητες, ξεχώρισαν αναζητήσεις για διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Ozzy Osbourne και ο David Lynch, αλλά και για εμβληματικές ελληνικές μορφές όπως η Καίτη Γκρέυ και ο Μίμης Δομάζος.

  • Αλέξης Κούγιας
  • Charlie Kirk
  • Ozzy Osbourne
  • Diogo Jota
  • Καίτη Γκρέυ
  • Καίτη Κωνσταντίνου
  • Βασίλης Καλογήρου
  • Μίμης Δομάζος
  • Γεράσιμος Μιχέλης
  • David Lynch

Αθλητικά Γεγονότα

Τα Αθλητικά Γεγονότα αποτέλεσαν και φέτος έναν από τους πιο δυναμικούς άξονες ενδιαφέροντος. Από το Eurobasket μέχρι τις μεγάλες αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όπως ΑΕΚ-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και Ελλάδα-Τουρκία, οι φίλαθλοι κατέφυγαν στην Αναζήτηση Google για ενημέρωση.

  • Eurobasket
  • ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός
  • Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός
  • Europa League
  • Ελλάδα Τουρκία μπάσκετ
  • ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακός
  • Ολυμπιακός εναντίον Μπόντο/Γκλιμτ
  • Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακός
  • Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ
  • Παναθηναϊκός εναντίον Φιορεντίνα

Σειρές / Ριάλιτι

Στις κατηγορίες Σειρές / Ριάλιτι και Ταινίες κυριάρχησαν τόσο ελληνικές παραγωγές όσο και διεθνείς επιτυχίες. Σειρές όπως «Να με λες μαμά», «’Αγιος Έρωτας», αλλά και «Squid Game» συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ στις ταινίες, παραγωγές όπως «Nosferatu», «Anora» και «The Brutalist» βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις των αναζητήσεων.

  • Να με λες μαμά
  • ‘Αγιος Έρωτας
  • Big Brother
  • Grand Hotel
  • ‘Αγιος Παΐσιος
  • Παιχνίδια Εκδίκησης
  • Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
  • GNTM
  • Adolescence
  • Squid Game
  • Ταινίες
  • Nosferatu
  • Anora
  • Υπάρχω
  • The Brutalist
  • Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another)
  • Dracula 2025
  • A Minecraft Movie
  • 28 Χρόνια Μετά
  • Weapons
  • Ταιριάζουμε; (Materialists)

Συνταγή

Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι συνταγές, αντικατοπτρίζοντας μια ελληνική παράδοση που συνδυάζει τα παραδοσιακά πιάτα, όπως μαγειρίτσα, τζιγεροσαρμάδες και σουτζουκάκια, με πιο σύγχρονες ή διεθνείς επιλογές, όπως cinnamon rolls, γουακαμόλε και sour cream.

  • Συνταγή για μαγειρίτσα
  • Συνταγή για γαριδομακαρονάδα
  • Συνταγή για τζιγεροσαρμάδες
  • Συνταγή για ταραμοσαλάτα
  • Συνταγή για λουκουμάδες
  • Συνταγή για σουτζουκάκια
  • Συνταγή για cinnamon rolls
  • Συνταγή για γουακαμόλε
  • Συνταγή για aperol
  • Συνταγή για sour cream

Τι σημαίνει

Την περιέργεια των χρηστών κέντρισαν και οι αναζητήσεις τύπου «Τι σημαίνει», με όρους όπως «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και «λάθε βιώσας» να δείχνουν το πώς η γλώσσα, η κοινωνική συζήτηση και η επικαιρότητα διαμορφώνουν το online λεξιλόγιο της χρονιάς.

  • Τι σημαίνει λάθε βιώσας
  • Τι σημαίνει ίντερσεξ
  • Τι σημαίνει σιμούν
  • Τι σημαίνει Hong Kong
  • Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική
  • Τι σημαίνει τζιβαέρι
  • Τι σημαίνει πέλωρ
  • Τι σημαίνει νεποτισμός
  • Τι σημαίνει φλεξάρω
  • Τι σημαίνει δράμω

Ποια είναι

Τέλος, στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις σε θέματα από ιστορία και γεωγραφία μέχρι pop culture, αναζητώντας από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» έως «ποια είναι η IP μου».

  • Ποια είναι η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια
  • Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας
  • Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού
  • Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης
  • Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά
  • Ποια είναι η Madlen Peneva
  • Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας
  • Ποια είναι η IP μου
  • Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη
  • Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Το Year in Search 2025 κατέγραψε με μοναδικό τρόπο τον παλμό της χρονιάς στην Ελλάδα. Μέσα από τις αναζητήσεις των χρηστών αποτυπώθηκαν οι ανησυχίες, οι απορίες, οι στιγμές ψυχαγωγίας αλλά και τα viral trends που καθόρισαν το 2025.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Νέες υποσχέσεις για μέτρα απέναντι στο ενεργειακό κόστος

Opinion
inWellness
inTown
Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 04.12.25

Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Περισσότερα από δύο τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς κάθε μήνα προέρχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια κοκαΐνης, ηρωίνης κλπ. Τα Εργαστήρια Τοξικολογίας βρίσκουν σε αιματολογικούς ελέγχους σε σορούς υπαιτίων τροχαίων άνω του 10% χρήση ναρκωτικών! Ο αόρατος κίνδυνος στην συνέχεια της τραγωδίας στην Λούτσα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν
Κινητοποίηση 04.12.25

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων εκφράζει μεταξύ άλλων την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας - ΣΣΕ και μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα στα αιτήματα που αφορούν στην απεργία

Σύνταξη
Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ – Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 09:46

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ - Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν ο οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Πάτρα: Άγρια επίθεση σε ντελιβερά από ομάδα αγνώστων – Τον έριξαν από τη μηχανή και τον γρονθοκόπησαν
Δύο συλλήψεις 04.12.25

Άγρια επίθεση σε ντελιβερά από ομάδα αγνώστων - Τον έριξαν από τη μηχανή και τον γρονθοκόπησαν

Προσπάθησαν να αφαιρέσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από τον 52χρονο διανομέα - Η Αστυνομία στην Πάτρα συνέλαβε δύο νεαρούς ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες

Σύνταξη
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Τι είπε για τις συνομιλίες 04.12.25

Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 04.12.25

Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Περισσότερα από δύο τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς κάθε μήνα προέρχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια κοκαΐνης, ηρωίνης κλπ. Τα Εργαστήρια Τοξικολογίας βρίσκουν σε αιματολογικούς ελέγχους σε σορούς υπαιτίων τροχαίων άνω του 10% χρήση ναρκωτικών! Ο αόρατος κίνδυνος στην συνέχεια της τραγωδίας στην Λούτσα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Με κόστος περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, διάσημους παρουσιαστές, θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δίνουν το «παρών», οι Αμερικανοί σκοπεύουν να... αφήσουν εποχή με την επικείμενη κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν
Κινητοποίηση 04.12.25

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων εκφράζει μεταξύ άλλων την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας - ΣΣΕ και μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα στα αιτήματα που αφορούν στην απεργία

Σύνταξη
Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
Μπάσκετ 04.12.25

Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια περί ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Σύνταξη
Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)
Μπάσκετ 04.12.25

Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς των Μπακς και ανησύχησε τον μπασκετικό κόσμο, όμως σύμφωνα με τον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς, δεν έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Σύνταξη
