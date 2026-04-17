Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Στο νοσοκομείο από τα τέλη Μαρτίου – Τι συνέβη με την υγεία της

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ φέρεται να εισήχθη σε νοσοκομείο στα τέλη Μαρτίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της ή τον λόγο της νοσηλείας της.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η εισαγωγή της σχετίζεται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, που τη βασανίζει τα τελευταία χρόνια.

Εκπρόσωπος της ηθοποιού απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, δηλώνοντας: «Δεν έχω κάποιο σχόλιο σχετικά με το αν βρίσκεται στο νοσοκομείο ή για τις ιατρικές θεραπείες που λαμβάνει.

Έχει ένα μακρύ ιστορικό περίπλοκων ιατρικών καταστάσεων, για τις οποίες έχει μιλήσει με αξιοσημείωτη ειλικρίνεια, όπως φαίνεται στα απομνημονεύματά της και στο podcast της».

Κριστίνα Άπλγκεϊτ: Η σκλήρηνση κατά πλάκας μετά τη διπλή μαστεκτομή

Πριν από τη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, η Άπλγκεϊτ είχε δώσει μια νικηφόρα μάχη με τον καρκίνο του μαστού το 2008, υποβαλλόμενη σε διπλή μαστεκτομή.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της, έχει μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις δυσκολίες της καθημερινότητάς της, αναφέροντας ότι η ασθένεια έχει επηρεάσει σοβαρά την κινητικότητά της.

Η ιδιαιτερη σχέση με την κόρη της

Η ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη της στο περιοδικό People μίλησε για τις στιγμές που δε θέλει να χάσει με την 15χρονη κόρη της:

«Θέλω να την πηγαίνω. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι η μόνη στιγμή που έχουμε μαζί, οι δυο μας» δήλωσε στο People. «Λέω στον εαυτό μου: ‘Απλώς πήγαινέ την με ασφάλεια και γύρνα σπίτι για να μπορέσεις να ξαπλώσεις ξανά στο κρεβάτι’. Και αυτό κάνω».