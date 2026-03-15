O Σεμπάστιαν Μπαχ ζητά συγγνώμη από την Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Ο τραγουδιστής της ροκ Σεμπάστιαν Μπαχ τοποθετήθηκε δημόσια για τη σύντομη σχέση που είχε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 με την ηθοποιό Κριστίνα Άπλγκεϊτ, μετά τις αναφορές της στο νέο της βιβλίο. Η Άπλγκεϊτ περιγράφει την περίοδο εκείνη με μάλλον αρνητικό τρόπο, κάτι που ο μουσικός παραδέχεται ότι τον εξέπληξε.

Μιλώντας στο Billboard, ο 57χρονος πρώην frontman των Skid Row είπε ότι δεν περίμενε να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας μιας ιστορίας που συνέβη πριν από δεκαετίες. Στο βιβλίο της You With the Sad Eyes, η ηθοποιός θυμάται τη βραδιά των MTV Video Music Awards του 1989, όταν είχε πάει ως συνοδός με τον Μπραντ Πιτ, αλλά τελικά έφυγε από την εκδήλωση με τον Μπαχ.

Ο ίδιος δήλωσε πως εκείνη την περίοδο ζούσε τη χαοτική ζωή ενός μουσικού σε περιοδεία. «Ήμουν νέος, σε συγκρότημα, ταξίδευα συνεχώς και γνώριζα πολύ κόσμο. Αν πλήγωσα την Κριστίνα ή οποιονδήποτε άλλον τότε, ζητώ συγγνώμη», είπε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε, η ζωή στο ροκ εν ρολ εκείνα τα χρόνια έμοιαζε με «τρενάκι λούνα παρκ», όπου όλα συνέβαιναν πολύ γρήγορα.

Τι γράφει η Άπλγκεϊτ στο βιβλίο της

Στα απομνημονεύματά της, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, σήμερα 54 ετών, ανατρέχει σε εκείνη τη βραδιά όταν ήταν μόλις 17. Όπως γράφει, πέρασε μεγάλο μέρος της τελετής κοιτάζοντας τον Μπαχ και τελικά αποφάσισε να φύγει μαζί του.

Η ηθοποιός παραθέτει και μια καταχώρηση από το ημερολόγιό της εκείνης της εποχής, όπου περιγράφει την απογοήτευσή της όταν έμαθε ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη ένα παιδί ενός έτους. Εκεί σημείωνε ότι ένιωθε «εκτός ελέγχου» και σχολίαζε με ειρωνεία ότι είχε αρχίσει να τον συμπαθεί.

Παράλληλα, έγραψε ότι ήταν τελικά ανακουφισμένη που δεν είχαν προχωρήσει σε σεξουαλική σχέση, καθώς δεν θα ήθελε να εμπλακεί σοβαρά μαζί του. Ωστόσο, την ενόχλησε το γεγονός ότι είχε περάσει τη νύχτα στο σπίτι της ενώ, όπως διαπίστωσε, είχε ήδη σύντροφο και παιδί.

Οι ζωές τους σήμερα

Ο Μπαχ απέκτησε τον γιο του Πάρις το 1988 με την τότε σύντροφό του Μαρία. Μαζί απέκτησαν ακόμη δύο παιδιά και χώρισαν το 2010. Ο μουσικός παντρεύτηκε τη Σουζάν Λε το 2015.

Η Άπλγκεϊτ είναι παντρεμένη από το 2013 με τον μουσικό Μάρτιν ΛεΝόμπλ.

Παράλληλα, ο Σεμπάστιαν Μπαχ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο της μουσικής σκηνής, καθώς πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα αναλάβει τη θέση του βασικού τραγουδιστή στους Twisted Sister για μια σειρά εμφανίσεων μετά την αποχώρηση του Ντι Σνάιντερ.

«Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω», έγραψε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του που θα τιμήσει την κληρονομιά ενός από τα συγκροτήματα που τον επηρέασαν περισσότερο.

Το βιβλίο της Άπλγκεϊτ, στο μεταξύ, αποτελεί μια εξαιρετικά προσωπική αφήγηση της ζωής της: από τα δύσκολα παιδικά χρόνια στο Λος Άντζελες και τη φήμη από νεαρή ηλικία μέχρι τη μητρότητα και τις μάχες της με τον καρκίνο του μαστού και τη σκλήρυνση κατά πλάκας.