Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα»

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της οικογενειακής ζωής της περιμένοντας το δεύτερο παιδί της. Η τραγουδίστρια που έχει ήδη μια κόρη 8,5 χρόνων μίλησε για την αποβολή που βίωσε πριν δύο χρόνια και πόσο την επηρέασε.

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η εγκυμοσύνη και το όνομα του μωρού

«Ένα μωρό σε μια οικογένεια είναι ευλογία. Σε εμάς ήρθες ξαφνικά και αβίαστα. Τώρα διανύω τον 6ο και περιμένω κοριτσάκι. Η μεγάλη μου κόρη είναι 8,5 ετών. Θα είμαστε παραδοσιακοί με το όνομα του μωρού. Θα πάμε είτε από τη μαμά μου, είτε από τον μπαμπά μου».

Στη συνέχεια, δεν δίστασε να μιλήσει και για το πώς έχει αλλάξει η οπτική της απέναντι στη ζωή και την πίστη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω περισσότερο στον Θεό από τότε που γνώρισα τον άνδρα μου».

«Πριν από δυο χρόνια είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα»

Ωστόσο, πίσω από τη χαρά της σημερινής εγκυμοσύνης, κρύβεται και μια δύσκολη εμπειρία που η ίδια αποκάλυψε για πρώτη φορά. Αναφερόμενη στην αποβολή που είχε πριν από δύο χρόνια, μίλησε με ειλικρίνεια για το πόσο την επηρέασε ψυχολογικά:

«Πριν από δυο χρόνια είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα. Μου στοίχισε και από άμυνα δεν ήθελα να ξανακάνω παιδί. Μας στοίχισε και μας στεναχώρησε».