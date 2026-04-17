Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές
Αυτοί είναι οι δώδεκα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Εφές στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Euroleague - Μέσα ο Κέντρικ Ναν
- Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
- Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
- Μέσα στην πυρόσφαιρα – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis καθώς έπεφταν σαν μετέωρο στη Γη
- Νάουσα: Το «πείραμα» που μπορεί να αλλάξει τα πάντα – Ο Δήμαρχος μιλάει στο in
Ο Κέντρικ Ναν είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές στο «Telekom Center Athens» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague.
O Αμερικανός γκαρντ είχε σπασμούς στη μέση και δεν προπονήθηκε την παραμονή του αγώνα ωστόσο τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν. Στη 12άδα είναι επίσης ο Ρογκαβόπουλος, αντίθετα εκτός έμειναν οι Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Κουζέλογλου και Σαμοντούροβ.
Η 12άδα του Παναθηναϊκού:
Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
- Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη Δώνη στη Σαουδική Αραβία – Απολύθηκε ο Ρενάρ
- Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
- Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι και επιθετικοί»
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ δεν έχει αποφασίσει για «άξονα» και αριστερό «φτερό»
- Ωρα ευρωπαϊκού μεταλλίου για Τσελίδη και Τελτσίδου
- Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
- Αποκάλυψη Σλοτ: «Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»
