Παναθηναϊκός – Εφές: Κομβικό ματς στο ΟΑΚΑ με… φόντο την εξάδα

Πέφτει η αυλαία στην regular season της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Εφές στο Telekom Center Athens (17/4, 21:15), σε ένα ματς που θα έχει καθοριστική σημασία για τους Πράσινους προκειμένου να αγκαλιάσουν την εξάδα.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Αταμάν θέλει πάση-θυσία τη νίκη κόντρα στην Εφές και από εκεί και πέρα ελπίζει σε ήττα της Ζαλγκίρις από την Παρί, για να βρεθεί στην εξάδα και να αποφύγει τα play in.

Ο Παναθηναϊκός και τα σενάρια για την τελική κατάταξη

Σχετικά με τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός, οι Πράσινοι θα είναι στην 7η θέση αν νικήσουν την Εφές και η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 8η θέση αν ηττηθεί από την Εφές, η Μονακό ηττηθεί από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα ηττηθεί στην έδρα της από την Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι 9ος αν ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει εντός την Χάποελ ή ηττηθεί από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στη Βαρκελώνη.

Σχετικά με τους τραυματίες του Τριφυλλιού, ο Κέντρικ Ναν στην τελευταία προπόνηση των «πράσινων» δεν ακολούθησε το πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, καθώς έκανε θεραπεία λόγω σπασμών που είχε στην μέση και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί για να μην επιβαρυνθεί η κατάστασή του, αλλά αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά.

Επιπλέον, ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει και στις υπηρεσίες των Νίκου Ρογκαβόπουλου και Βασίλη Τολιόπουλου, που άφησαν πίσω τους τα προβλήματα τραυματισμών και είχαν.