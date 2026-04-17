Η βαθμολογία στη Euroleague και τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει για την 38η και τελευταία αγωνιστική την Εφές Αναντολού στο ΟΑΚΑ και μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα απο τη Ρεάλ Μαδρίτης έμαθε ποια σενάρια τον αφορούν.

Οι πράσινοι πλέον μπορούν να τερματίσουν από 6οι μέχρι 9οι στην βαθμολογία της διοργάνωσης.

Τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 6η θέση αν:

Νικήσει την Εφές και οι Ζάλγκιρις – Μονακό ηττηθούν εντός από Παρί και Χάποελ αντίστοιχα.

Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις ηττηθεί από την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 7η θέση αν:

Νικήσει την Εφές και η Ζάλγκιρις νικήσει την Παρί, αφού ο Ερυθρός Αστέρας έχασε από τη Ρεάλ.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 8η θέση αν:

Αν ηττηθεί από την Εφές, η Μονακό ηττηθεί από την Χάποελ και η Μπαρτσελόνα ηττηθεί στην έδρα της από την Μπάγερν.

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει στην 9η θέση αν:

Ηττηθεί από την Εφές και η Μονακό νικήσει εντός την Χάποελ

Ηττηθεί από την Εφές και η Μπαρτσελόνα νικήσει την Μπάγερν στη Βαρκελώνη.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της τελευταίας (38ης) αγωνιστικής:

Πέμπτη 16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 85-89

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76

Παρτίζαν – Μπασκόνια 91-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου



