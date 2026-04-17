Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ δεν έχει αποφασίσει για «άξονα» και αριστερό «φτερό»
Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει καταλήξει στους εννιά βασικούς του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και αμφιταλαντεύεται για δύο θέσεις.
Σε ένα περίεργο χρονικό διάστημα στο οποίο ανάμεσα στις πρώτες αγωνιστικές των Playoffs μεσολαβούν δεκαπενθήμερες διακοπές, ο Ράφα Μπενίτεθ προσπαθεί να διατηρήσει τους παίκτες του σε εγρήγορση. Ασφαλώς, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι συνάδερφοι του στις άλλες μεγάλες ομάδες, με εξαίρεση τον Μάρκο Νίκολιτς. Αφού η ΑΕΚ είχε τα παιχνίδια με τη Ράγιο Βαγεκάνο και συντήρησε τον αγωνιστικό ρυθμό της.
Σε ότι αφορά την τακτική του Ράφα Μπενίτεθ, κάθε συζήτηση για αλλαγή συστήματος και αγωνιστικού προσανατολισμού μετατίθεται για την επόμενη σεζόν. Προς το παρόν, ο Ισπανός προπονητής θα επιμείνει στο 3-4-3, επειδή θεωρεί πως ταιριάζει στο ρόστερ που διαχειρίζεται και παρουσιάζει περισσότερα πλεονεκτήματα απ’ ότι μειονεκτήματα. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Μπενίτεθ θα παρατάξει με αυτή τη διάταξη τον Παναθηναϊκό εναντίον του Ολυμπιακού.
Στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών, ο 66χρονος τεχνικός απέφυγε τις εκτεταμένες δοκιμές. Από τις ασκήσεις τακτικής που δούλεψε, ο Μπενίτεθ φαίνεται ότι δεν προετοιμάζει σημαντικές τομές στην ενδεκάδα του. Ο Αλμπάν Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία του Τριφυλλιού, οι Τιν Γεντβάι, Σβέριρ Ίνγκασον και Χάβι Ερνάντεθ θα συμπληρώσουν την τριάδα της άμυνας. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα παίξει δεξιός μπακ-χαφ και ο Γιώργος Κυριακόπουλος θα αγωνιστεί αριστερός μπακ-χαφ.
View this post on Instagram
Ο Πέδρο Τσιριβέγια θα είναι ο αμυντικός χαφ και επικρατέστερος για να τον πλαισιώσει είναι ο Ρενάτο Σάντσες. Ο Τάσος Μπακασέτας προβάλλει ως το αουτσάιντερ, ενώ οι Άνταμ Τσέριν και Μανώλης Σιώπης ιεραρχούνται πιο χαμηλά από τον Ράφα. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα θα είναι ο ένας από δύο εξτρέμ, ενώ την άλλη θέση διεκδικούν οι Φακούντο Πελίστρι, Σαντίνο Αντίνο και Ανάς Ζαρουρί. Ο Ανδρέας Τεττέη θα παίξει σέντερ-φορ αφού δεν έχει ανταγωνισμό αυτή τη στιγμή.
Η προσέγγιση που επέλεξε ο Μπενίτεθ στα προηγούμενα παιχνίδια δεν θα μεταβληθεί. Ο Παναθηναϊκός θα προφυλάξει τα μετόπισθεν του, θα δώσει χώρο στον Ολυμπιακό και θα προσπαθήσει να τον χτυπήσει στην αντεπίθεση. Είναι η επιτυχημένη «συνταγή» που υλοποίησε ο Μπενίτεθ στο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και που του έδωσε τη νίκη.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις