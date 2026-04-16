newspaper
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 06:00

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Spotlight

«Έχουμε ακόμη στόχους να ολοκληρώσουμε και θα τους πετύχουμε είτε μέσω συμφωνίας είτε με επανέναρξη των εχθροπραξιών… Το δάχτυλό μας παραμένει στη σκανδάλη», δήλωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας με το Ιράν. Στην πραγματικότητα, η δήλωση αυτή ίσως απαντάει στο ερώτημα αν ο πόλεμος άφησε το Ισραήλ πιο αδύναμο ή πιο ισχυρό από πριν.

Το ερώτημα είναι σημαντικό διότι ενώ ο Ισραηλινός ηγέτης από τη μία μιλάει για μεγάλη νίκη της χώρας του, από την άλλη τονίζει ότι δεν πέτυχε τους στόχους του το επιτιθέμενο Ισραήλ.

Η απάντηση για τη μεταπολεμική ισχύ του Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ισραηλινό οικονομικό αναλυτή Ντέιβιντ Ρόζενμπεργκ, εξαρτάται εν μέρει από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

«Το εύρος των απωλειών τους και η ικανότητά τους να ανακάμψουν και να ανασυγκροτηθούνε πιθανότατα θα φανεί μόνο με τον χρόνο, μια ασάφεια που καθιστά ακόμη πιο σύνθετες τις στρατηγικές προκλήσεις του Ισραήλ» σημειώνει ο αναλυτής στο Foreign Policy, προσθέοντας πως «από την άλλη πλευρά, τα μέσα και οι δυνατότητες του Ισραήλ είναι πολύ ευκολότερο να αξιολογηθούν και η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική».

«Ο στρατός θα καταρρεύσει»

Δεδομένου ότι ο η ισχύς του Τελ Αβίβ στηρίζεται κυρίως στην στρατιωτική του ισχύ, στην οικονομία του στη συμμαχία του με τις ΗΠΑ, ο Ρόζενμπεργκ εξηγεί πως και στους τρεις αυτούς τομείς, ο Νετανιάχου ωθεί τη χώρα του πέρα από τα όριά της.

Μπορεί ο Ισραηλινός Στρατός να έχει ανταποκριθεί σε έναν πολυμέτωπο πόλεμο, αλλά ήδη σύμφωνα με εκτιμήσεις με την Τράπεζα του Ισραήλ ακόμη και πριν ξεκινήσει ο τρέχων πόλεμος με Ιράν και Χεζμπολάχ, οι υπόλοιποι πόλεμοι είχανε κοστίσει στην ισραηλινή οικονομία των 660 δις. δολ. περίπου 116 δισ. δολ. σε άμεσες αμυντικές δαπάνες. Το κόστος της τρέχουσας επίθεσης στο Ιράν αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας, αλλά οι εκτιμήσεις κυμαίνονται μεταξύ 11 και 18 δισ. δολ.

Ακόμη και αν οι επιχειρήσεις στο Ιράν και τον Λίβανο λήξουν σύντομα, οι αμυντικές δαπάνες του Ισραήλ θα παραμείνουν υψηλές, εκτιμά ο Ρόζενμπεργκ καθώς ο στρατός συνεχίζει να αναπτύσσει δυνάμεις στη μισή Λωρίδα της Γάζας, στη Συρία, στη Δυτική Όχθη ενώ ενώ ο Νετανιάχου σχεδιάζει ζώνη σφαλείας στον νότιο Λίβανο που θα απαιτήσει ακόμη περισσότερες χερσαίες δυνάμεις.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον στρατό σαν οι πόροι του να είναι απεριόριστοι, ζητώντας του να αναλαμβάνει νέες επιθέσεις και παρατεταμένες κατοχές. Όμως δεν έχει κάνει τίποτα για να διασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκές προσωπικό για να τις καλύψει» σημειώνει ο Ισραηλινός αναλυτής, θυμίζοντας την προειδοποίηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Eyal Zamir ότι «οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θα καταρρεύσουν εκ των έσω».

Η οικονομία

Ο δεύτερος πυλώνας που βλέπει με ανησυχία είναι η οικονομία, η οποία μπορεί να έχει επιδείξει ανθεκτικότητα στους συχνούς πολέμου που προκαλεί η χώρα του, οι πολιτικές του Νετανιάζου δοκιμάζουν αυτή την ανθεκτικότητα.

«Για να καλύψει το τεράστιο κόστος όλων αυτών των συγκρούσεων, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει γενικά επιλέξει να αποφύγει την αύξηση φόρων ή τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες» σημειώνει ο Ρόζενμπεργκ εξηγώντας στη συνέχεια ότι αυτό βοήθησε στη διατήρηση της ανάπτυξης, αλλά σήμαινε επίσης ότι το δημόσιο χρέος του Ισραήλ εκτινάχθηκε από σχετικά χαμηλό 60% του ΑΕΠ πριν από τον πόλεμο στη Γάζα σε προβλεπόμενο 70,5% στο τέλος του 2026.

«Το επίπεδο αυτό απέχει πολύ από το να θεωρείται επικίνδυνα υψηλό, αλλά ο Νετανιάχου δεν έχει τελειώσει με την παροχή χρημάτων στον στρατό. Σχεδιάζει να προσθέσει 116 δισ. δολάρια στον αμυντικό προϋπολογισμό μέσα στην επόμενη δεκαετία, κάτι που θα σημαίνει ότι το 6% του ΑΕΠ θα κατευθύνεται στην άμυνα. Ένα τέτοιο επίπεδο δαπανών θα επιβαρύνει την οικονομία μέσω αυξανόμενου χρέους και/ή υψηλότερων φόρων και χαμηλότερων κοινωνικών δαπανών».

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Τρίτον ο Ισραηλινός αναλυτής εξηγεί ότι ο πρωθυπουργός και το Ισραήλ κινδυνεύουν να χρησιμοποιηθούν στις ΗΠΑ ως «αποδιοπομπαίοι τράγοι» για τον αποτυχημένο πόλεμο.

Σημειώνει πως αν ισχύει ότι έπεισε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτεθούν στο Ισραήλ παρά τις αμφιβολίες κορυφαίων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης, τότε η ικανότητα του Ισραήλ να επηρεάζει την πολιτική στην Ουάσιγκτον πιθανότατα θα αποδυναμωθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο.

«Ο Τραμπ θα αποχωρήσει από την εξουσία το 2029, αλλά τα προβλήματα του Ισραήλ στις ΗΠΑ είναι πολύ βαθύτερα από έναν εκδικητικό πρόεδρο». Η σφαγή του πολέμου στη Γάζα έχει προκαλέσει απότομη πτώση της εικόνας του Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη και ο πόλεμος με το Ιράν φαίνεται να επιδεινώνει περαιτέρω τα πράγματα».

«Οι αντίπαλοι του πολέμου στον χώρο του MAGA πιθανόν να παραμένουν μειοψηφία, αλλά είναι μια δυνατή και επιδραστική μειοψηφία που μπορεί κάλλιστα να ενισχυθεί αν οι οικονομικές και πολιτικές συνέπειες του πολέμου αυξηθούν».

Καταλήγοντας ο Ρόζενμπεργκ υπογραμμίζει ότι παρά την αποδυνάμωση των παραπάνω παραγόντων ισχύος του Ισραήλ, ο Νετανιάχου ενεργεί σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα.

«Το πρόβλημα είναι ότι η συντριπτική στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ έναντι των εχθρών του δεν έχει καταφέρει να τους υποτάξει. Ακόμη και η Χαμάς αρνείται να υποχωρήσει, παρά το ότι έχει χάσει σχεδόν όλες τις στρατιωτικές της δυνατότητες και την προπολεμική της ηγεσία, καθώς και τον έλεγχο του μισής Λωρίδας της Γάζας. Έτσι, το Ισραήλ φαίνεται καταδικασμένο σε ένα αβέβαιο μέλλον αέναων πολέμων, με μειούμενους πόρους και χωρίς την πλήρη στήριξη του Αμερικανού προστάτη του» σημειώνει ο Ισραηλινός αναλυτής κλείνοντας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Markets
Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq παρά τους φόβους για τον πόλεμο

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq παρά τους φόβους για τον πόλεμο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Φονική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια θα αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Αυξάνει κατά 32 δισ. ευρώ τις στρατιωτικές δαπάνες η Αυστραλία

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

Σε «κρίσιμη» κατάσταση η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Σύνταξη
Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
Ουάσιγκτον 16.04.26

«Αψίδα του Θριάμβου των ΗΠΑ» θα ονομάζεται η ματαιοδοξία του Τραμπ

Το μνημείο που θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, και οι επικριτές του το συνδέουν με τη ματαιοδοξία του Τραμπ, θα ονομάζεται «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 16.04.26

Θα «βυθίσουμε» τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία τους, απειλεί σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τάσσεται μάλιστα εναντίον της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Σύνταξη
Ουκρανία: Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο
Απειλές 15.04.26

Το «κοιμηθείτε καλά, Ευρωπαίοι εταίροι» του Μεντβέντεφ που ανεβάζει τον «πυρετό» του πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο

Ευθείες απειλές λόγω προμήθειας drones στην Ουκρανία. Η λίστα με ευρωπαϊκά εργοστάσια και οι πιθανοί στόχοι των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 15.04.26

Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο

Ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν.

Σύνταξη
Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
Πόνος 15.04.26

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Βουλή 16.04.26

Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση - Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

Σύνταξη
Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
ΑΑΔΕ 16.04.26

Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

Μαρία Βουργάνα
«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Κώστας Ντελέζος
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Σύνταξη
Champions League 15.04.26

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Champions League 15.04.26

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Βάιος Μπαλάφας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.04.26

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Cookies