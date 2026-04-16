Χρηματοδότηση 7.955.000€ για την ανέγερση Καλλιτεχνικού Σχολείου στην Έδεσσα

«Με απόφαση που υπεγράφη από το Υπουργείο Εσωτερικών εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 7.955.000,00 ευρώ για την κατασκευή του Καλλιτεχνικού Σχολείου της πόλης, επισφραγίζοντας δύο χρόνια επίμονων και συντονισμένων προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής για την ωρίμανση και ένταξη του έργου αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος της Έδεσσας Γιάννης Τσεπκεντζής.

Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η «ίδρυση του Καλλιτεχνικού Σχολείου δεν αποτελεί μια συγκυριακή επιτυχία, αλλά την υλοποίηση μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής βασισμένης στην πεποίθηση ότι η Παιδεία και ο Πολιτισμός δεν είναι πολυτέλειες, αλλά θεμέλια ανάπτυξης και συλλογικής προόδου.

Από την πρώτη στιγμή, η παρούσα Δημοτική Αρχή έθεσε ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός σχολείου που θα ενισχύσει την καλλιτεχνική έκφραση και θα καλλιεργήσει αισθητικά, δημιουργικά και κοινωνικά ώριμους πολίτες.

Η δημιουργία του Καλλιτεχνικού Σχολείου σηματοδοτεί ουσιαστικά την επανατοποθέτηση της Έδεσσας στον φυσικό της χώρο: εκεί όπου η εκπαίδευση συναντά τον πολιτισμό, η δημιουργία αποκτά στέγη και η ποιότητα αναδεικνύεται ως βασικό στοιχείο της τοπικής ταυτότητας.

Με σταθερά και μεθοδικά βήματα, η πόλη ανακτά το νήμα μιας διαδρομής που συνδέεται με την καλλιέργεια, την αισθητική και τη δημιουργική παιδεία, επαναφέροντας στο προσκήνιο την Έδεσσα των γραμμάτων, της τέχνης και των ανθρώπων της.

Η Δημοτική Αρχή επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στις υπηρεσίες του Δήμου, τους τεχνικούς συμβούλους και σε όλους όσοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου προωθώντας καθοριστικά την ωρίμανση και επιτυχή ολοκλήρωση της διεκδίκησης.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο, καθώς και προς τον πρώην και τη νυν Υπουργό Παιδείας, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και κα Σοφία Ζαχαράκη, για την κατανόηση της σημασίας του εγχειρήματος και την ουσιαστική στήριξη και ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου μας.

Η Δημοτική Αρχή επίσης εκφράζει εγκάρδιες ευχαριστίες στον αείμνηστο Πέτρο Παταρώκη και τη σύζυγό του κ. Αριστέα, καθώς η γενναιόδωρη προσφορά της γης υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος για την υλοποίηση του έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλεται στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας κ. Θωμά Μπαχαράκη, από τον οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, συμβάλλοντας με συνέπεια και πίστη στη διαμόρφωση και την προώθηση της αρχικής ιδέας.

Η υπογεγραμμένη απόφαση χρηματοδότησης αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα στη μεγάλη πορεία για τη δημιουργία του Καλλιτεχνικού Σχολείου.

Ο Δήμος Έδεσσας συνεχίζει ήδη, με αμείωτο ρυθμό, όλες τις ενέργειες για την ολοκλήρωση των μελετών, τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών και την όσο το δυνατόν ταχύτερη έναρξη κατασκευής».