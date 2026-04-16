Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;

Η μάχη του σταρ Πέδρο Πασκάλ για το εμπορικό σήμα Pedro Piscal είναι το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρά σειρά συγκρούσεων μεταξύ Χιλιανών επιχειρηματιών και παγκόσμιων αστέρων. Ο Νταβίντ Ερέρα, ο οποίος κατοχύρωσε το όνομα το 2023, περιγράφει την έκπληξή του όταν άρχισε να λαμβάνει αυστηρά μηνύματα από τους νομικούς εκπροσώπους του ηθοποιού.

«Δοκιμάσαμε μερικά ονόματα και το Pedro Piscal μας κόλλησε στο μυαλό», εξήγησε ο 41χρονος Ερέρα στον Guardian. «Ξαφνικά, εγώ, ένας απλός θνητός, δεχόμουν email από έναν σούπερ σταρ. Με φόβισε λίγο». Παρά την απουσία του ίδιου του Πέδρο Πασκάλ από τις ακροαματικές διαδικασίες, η νομική του ομάδα επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο του ονόματος, υποστηρίζοντας ότι η ομοιότητα είναι σκόπιμη και παραπλανητική.

Η πλευρά του ηθοποιού επισημαίνει ότι ο Πασκάλ είναι ήδη το πρόσωπο μεγάλων brands, όπως η μπίρα Corona και το κρασί Casillero del Diablo, και η σύνδεση με το Pedro Piscal βλάπτει την εμπορική του εικόνα.

Ο Ερέρα δεν είναι ο μόνος που τόλμησε να αναμετρηθεί με τα μεγαθήρια του κινηματογράφου. Στη Χιλή, η τάση για χιουμοριστικά λογοπαίγνια στα εμπορικά σήματα είναι βαθιά ριζωμένη.

Η επιχείρηση μελιού Miel Gibson, που χρησιμοποιούσε μια εικόνα από την ταινία Braveheart, κατάφερε να κερδίσει το δικαίωμα χρήσης του ονόματος της μετά από δικαστική διαμάχη με τον Μελ Γκίμπσον.

Αντίστοιχα, το αρτοποιείο Superpan στο Σαντιάγο βγήκε νικηφόρο από τη σύγκρουση με τη DC Comics, ενώ το πλυντήριο αυτοκινήτων Star Wash συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του παρά τις πιέσεις της Lucasfilm.

«Οι Χιλιανοί είναι πονηροί, αυτό είναι το θέμα», λέει ο Ματίας Χάρα του Star Wash. «Πάντα αστειευόμαστε και αλλάζουμε τους στίχους των αγγλικών τραγουδιών για να τους φέρουμε στα μέτρα μας».

Τι ισχύει

Παρά τη χιουμοριστική διάθεση, η νομική πραγματικότητα είναι σκληρή. Ο Χουάν Πάμπλο Σίλβα, εκπρόσωπος του Πέδρο Πασκάλ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση της υπόθεσης, η οποία αναμένεται πριν από το τέλος του έτους, τονίζοντας ότι έχουν ήδη κερδίσει τον έλεγχο σχετικών διαδικτυακών τομέων.

Από την πλευρά του, ο Ερέρα επιμένει στην αθωότητα των προθέσεών του: «Δεν χρησιμοποιούμε το πρόσωπό του ή την εικόνα του πουθενά. Απλώς πουλάμε ένα καλό προϊόν».

Εξηγεί μάλιστα ότι το όνομα προέκυψε από το «piscola» (pisco με κόλα) που οι ίδιοι αποκαλούσαν «piscal», και το «Pedro» από την ποικιλία σταφυλιού.

«Δεν το μετανιώνω ούτε στιγμή», δηλώνει, καθώς οι αρχές καλούνται τώρα να αποφασίσουν αν η δημιουργικότητα τελειώνει εκεί που αρχίζει η εκμετάλλευση της διασημότητας.