Ο αποκλεισμός της ΑΕΚ έκλεισε την πόρτα της 10άδας στην Ελλάδα

Μια μεγάλη ευκαιρία σπατάλησε η ΑΕΚ και μαζί της το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανέβηκε ένα βουνό απόψε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φλερτάροντας με μια ανατροπή από εκείνες που μένουν στην ιστορία. Όταν κοίταξε όμως από την κορυφή τη θέα ζαλίστηκε και έπεσε.

Κάπως έτσι; Η 3-1 νίκη έμεινε δίχως αντίκρισμα. Το 0-3 του πρώτου ματς «άντεξε» για τους Ισπανούς και έστειλε την Ράγιο Βαγιεκάνο στους ημιτελικούς του Conference League. Και μαζί; Έστειλε και την Ελλάδα εκτός της 10άδας στο ranking της UEFA. Δεν έφτανε η νίκη της Ένωσης απόψε. Χρειάζονταν και το bonus της πρόκρισης.

Από τη στιγμή που δεν έγιναν και τα δύο μαζί, αυτονόητα μείναμε 11οι στη φετινή κατάταξη.

Όχι άσχημα, ειδικά αν σκεφτείς ότι από τον Σεπτέμβρη παίξαμε με 4/5 ομάδες (ο Άρης αποκλείστηκε στα προκριματικά) και καταφέραμε να δούμε όλες τις ομάδες μας στα νοκ άουτ των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων: Τον Ολυμπιακό στο top 24 του Champions League, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League και φυσικά την ΑΕΚ που έφτασε ως τους προημιτελικούς του τρίτου τη τάξει θεσμούς της UEFA.

Όχι όμως και με τα προνόμια της πρώτης 10άδα με την εξασφαλισμένη.

Κάπως έτσι; Και τη σεζόν 2027-28 θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Όχι όμως εξασφαλισμένη θέση στη league phase του Champions League

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο πρωταθλητής δεν θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League, αλλά θα βρεθεί στα play-offs από το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Από την πλευρά του ο δεύτερος θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο Κυπελλούχος θα βρεθεί στα play-offs του Europa League.

Απαραίτητη σημείωση; Του χρόνου η Ελλάδα θα ξεκινήσει στο ranking της UEFA από τη 12η θέση. Διότι με βάση την αλλαγή στην βαθμολογία 5ετίας μας περνάει και η Πολωνία.

Αναλυτικά η βαθμολογία της επόμενης σεζόν

9. Τουρκία 46.375 – 1.200 βαθμοί

10. Τσεχία 43.025 – 1.200 βαθμοί

11. Πολωνία 42.125 – 0 βαθμοί

12.Ελλάδα 42.012 – 0 βαθμοί

13. Δανία 34.306 – 0 βαθμοί