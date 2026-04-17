Μπαρτζώκας: «Το επίπεδο της Euroleague είναι καλύτερο από ποτέ»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 85-76 της Αρμάνι Μιλάνο για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την κανονική διάρκεια, κάνοντας έναν μίνι απολογισμό. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο μεγάλο επίπεδο που έχει η διοργάνωση φέτος, την χαρακτήρισε πιο ανταγωνιστική από ποτέ, ενώ αποκάλυψε πως ο Ντόντα Χολ ζήτησε αλλαγή για να κάνει ρεκόρ με τα ριμπάουντ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι μιας πραγματικά εξουθενωτικής κανονικής διάρκειας στην EuroLeague. Ανταγωνιστήκαμε σπουδαίους ανττιπάλους. Είδατε σήμερα το ταλέντο που έχει το Μιλάνο και είναι εκτός ακόμα και από τα play-in. Είμαστε ευγνώμονες για το τελικό αποτέλεσμα και την κατάκτηση της πρώτης θέσης της κανονικής διάρκειας της EuroLeague. Είναι η τρίτη φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια που το καταφέρνουμε. Αυτό δείχνει πραγματική συνέπεια και ότι σε αυτόν τον σύλλογο υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που είναι πραγματικοί επαγγελματίες και δουλεύουν πολύ σκληρά δίνοντας μεγάλη βοήθεια στην ομάδα. Οπότε η κανονική διάρκεια έληξε σήμερα και πρέπει να δούμε τον αντίπαλό μας στα playoffs και να προετοιμάσουμε αυτά τα παιχνίδια, όπως κάνουμε πάντα με επαγγελματισμό.

Κάνοντας ένα σχόλιο σχετικά με το «ευχαριστώ» των δημοσιογράφων για την υπομονή που έδειξε όλη τη χρονιά στην EuroLeague στις συνεντεύξεις Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Είναι μέρος της δουλειάς μας να επικοινωνούμε μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Φυσικά και εσείς ήσασταν πολύ ευγενικοί και δεν είχα κανένα πρόβλημα».

Σε ερώτηση για το ποιο είναι το μυστικό για την πρωτιά φέτος ο κόουτς σχολίασε: «Πάντα είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Εδώ υπάρχει το know-how από τον οργανισμό. Είναι πολλά χρόνια σε αυτό το επίπεδο ο Ολυμπιακός, παίζοντας Final Four, παίζοντας μεγάλα παιχνίδια και διεκδικ΄ώντας τίτλους. Αυτός ο οργανισμός συνέχεια βελτιώνεται. Ελπίζω και το όλο game-event με το νέο ΣΕΦ να είναι ακόμα πιο απολαυστικό για τον κόσμο μας και θα είναι. Αυτό εκτιμήθηκε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. ‘Ηταν πάρα πολλά τα sold-out που κάναμε φέτος. Ακόμα και στις πιο περιέργες και δύσκολες έδρες, όπως στο Ντουμπάι ήταν εκεί και αυτό είναι κάτι που εκτιμούμε βαθιά.

Η χρονιά ξεκίνησε όπως ξεκίνησε. Στα βασικά μας πλάνα ήταν ο Κίναν Έβανς, που δυστυχώς για εμάς και για εκείνον τραυματίστηκε πάλι και ήταν ένα μεγάλο σοκ για τη αποτελούσε ένα μεγάλο κομμάτι του πλάνου μας για φέτος. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους ιδιοκτήτες της ομάδας γιατί δεν μας άφησαν ούτε μία μέρα χωρίς τη θέληση και την προσπάθεια για να μας βοηθήσουν και να μας ενισχύσουν. Κάναμε τέσσερις κινήσεις μέσα στη χρονιά και είχαμε ένα βάθος τέτοιο που έπαιξε σίγουρα ρόλο. Ο Ολυμπιακός έχασε πάρα πολλές φορές σημαντικούς παίκτες από τραυματισμό, αλλά συνέχισε να παίζει καλά και να κερδίζει και αυτό έχει να κάνει με το βάθος που είχαμε φέτος».

Για την χημεία που δημιουργήθηκε ακόμα και με τόσες αλλαγές μέσα στη σεζόν ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε: «Βοήθησε όλος ο σύλλογος. Πάντα υπάρχουν αυξομειώσεις στην αποδοχή των ρόλων και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σήμερα για παράδειγμα είχαμε τρεις παίκτες που διεκδικούσαν ατομικούς τίτλους. Ταυτόχρονα εμείς εδώ πρεσβεύουμε το ομαδικό μπάσκετ. Είμαστε για μια ακόμη χρονιά πρώτοι στις ασίστ στην λίγκα και αυτή η ισορροπία, γιατί όλοι όσοι παίζουν σε αυτό το επίπεδο έχουν μεγάλο ‘εγώ’ είναι πολύ σημαντική στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ταυτόχρονα, η εξατομίκευση του σπορ από γραφεία agencies, από τον κύκλο των παικτών, από τα media είναι κόντρα σε αυτό που πρεσβεύουν οι προπονητές στην EuroLeague. Εσύ θες να καθιερώσεις ένα ομαδικό πνεύμα και όλοι κοιτάζουν τον εαυτό τους, δηλαδή τι νούμερα έχουν για να βρουν το επόμενο συμβόλαιό τους. Ακούτε για μεταγραφές που γίνονται. Αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη η EuroLeague και γράφεται ποιος κλείνει ποιον, ακόμα και σε ομάδες που διεκδικούν. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα σύστημα που έχει έρθει από την Αμερική. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι λοιπόν. Το πώς εμείς θα μείνουμε με πνεύμα ομάδας όταν όλα σου λένε το αντίθετο».